Борьба. Командный Кубок мира по вольной борьбе — 2022. Сенсационные финалы

В американском городе Коралвилль, что в штате Айова, прошел Командный Кубок мира по вольной борьбе — 2022 среди мужчин и женщин, результаты которого получились несколько сенсационными.

Начнем с того, что американский борец Джордан Берроуз никогда не проигрывал дома соперникам из других стран. Он никогда не уступал в схватках Кубка мира. И его обидчикам ни разу за карьеру не был иранский борец. Тем не менее в финале КМ-2022 все случилось впервые.

В решающую стадию соревнований вышли сборные США и Ирана. Даже сильная по составу сборная мира не смогла противостоять этим командам и претендовать на золото. Одной из главный сил американской команды был как раз Берроуз, однако в поединке против Али Савадкуи у него мало что получалось, да и соперник был в этот вечер очень силен. В итоге Али присоединился к всего лишь еще пяти борцам, которые побеждали Берроуза за всю его продолжительную карьеру, по ходу которой он успел завоевать золото Лондона-2012.

Иранец Савадкуи был очень доволен успехом, о чем рассказал в интервью официальному сайту UWW.

«Я счастлив быть первым иранцем, победившим Берроуза и, что более важно, победившим на родине у этого спортсмена. Я горд, что меня поддерживают болельщики из Ирана и наши тренеры».

Но даже этой победы чемпиона Азии не хватило для того, что Иран завоевал золото. Ошеломляющие 10 поединков завершились с общим счетом 6:4 в пользу США. После поражения Берроуза американцы выиграли три боя подряд, в том числе отличился лидер сборной, олимпийский чемпион и действующий чемпион мира Кайл Снайдер. Ему в противники достался сильнейший борец Камран Гасемпур, однако Снайдер был на голову сильнее и одержал уверенную победу.

Это был невероятный год для сборной США по фристайлу, которая победила и в командных соревнованиях на чемпионате мира, а ее борцы выиграли множество личных наград.

Что касается сборной мира, она не смогла добраться до финала, а в матче за бронзу уверенно одолела команду Грузии со счетом 8:2.