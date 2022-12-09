Борьба. Командный Кубок мира по вольной борьбе — 2022

В городе Кораллвиль, что в штате Айова (США), в эти выходные пройдет командный Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин и женщин. Лучшие сборные, доказавшие свое превосходство над остальными на ЧМ, собрались в Америке для того, чтобы поставить красивую точку постолимпийского сезона.

В мужском турнире примут участие США, Иран, Япония, Монголия, Грузия и сборная мира. Пожалуй, фаворитами можно назвать команду США, однако сборная мира с 10-ю великолепными спортсменами точно собирается претендоввать на титул.

Посмотрим на состав команды планеты. Здесь есть чемпион мира Зелимхан Абакаров в весе до 57 кг, а также призеры из Словакии Таймураз Салказанов и Батырбек Цакулов. Блестящие молодые призеры Белграда Эрназар Акматалиев и Осман Нурмагомедов также постараются помочь сборной мира.

Есть и другие топовые спортсмены: Исмаил Мужукаев, Арсалан Будажапов, Азамат Даулетбеков, а также участники Токио-2020 Георгий Вангелов и Александр Хоцяновский. В общем, состав очень мощный. Сборная мира оказалась в группе с Ираном и Японией. Скорее всего, ее ждет победа в этом трио и выход в финал.

Кто будет ждать их там, США или Иран? Так или иначе, звезда команды Акматалиев настроен на успех, о чем он рассказал в интервью официальному сайту UWW.

«У нас отличная подготовка. Мы должны были провести сбор в Америке, но он не состоялся. Так что готовились в Бишкеке и сделали это прекрасно. В субботу на ковре все покажем. Я был очень счастлив получить приглашение в сборную мира».