Борьба. Командный Кубок мира по вольной борьбе — 2022

Престижный турнир в американской Айове
В городе Кораллвиль, что в штате Айова (США), в эти выходные пройдет командный Кубок мира по вольной борьбе среди мужчин и женщин. Лучшие сборные, доказавшие свое превосходство над остальными на ЧМ, собрались в Америке для того, чтобы поставить красивую точку постолимпийского сезона.
В мужском турнире примут участие США, Иран, Япония, Монголия, Грузия и сборная мира. Пожалуй, фаворитами можно назвать команду США, однако сборная мира с 10-ю великолепными спортсменами точно собирается претендоввать на титул.
Посмотрим на состав команды планеты. Здесь есть чемпион мира Зелимхан Абакаров в весе до 57 кг, а также призеры из Словакии Таймураз Салказанов и Батырбек Цакулов. Блестящие молодые призеры Белграда Эрназар Акматалиев и Осман Нурмагомедов также постараются помочь сборной мира.
Есть и другие топовые спортсмены: Исмаил Мужукаев, Арсалан Будажапов, Азамат Даулетбеков, а также участники Токио-2020 Георгий Вангелов и Александр Хоцяновский. В общем, состав очень мощный. Сборная мира оказалась в группе с Ираном и Японией. Скорее всего, ее ждет победа в этом трио и выход в финал.
Кто будет ждать их там, США или Иран? Так или иначе, звезда команды Акматалиев настроен на успех, о чем он рассказал в интервью официальному сайту UWW.
«У нас отличная подготовка. Мы должны были провести сбор в Америке, но он не состоялся. Так что готовились в Бишкеке и сделали это прекрасно. В субботу на ковре все покажем. Я был очень счастлив получить приглашение в сборную мира».
У женских команд есть явный фаворит — Япония. Девушки из этой страны собираются выиграть чемпионат мира в шестой раз подряд. При этом ни одна из 10 спортсменок в команде не стала чемпионкой мира среди взрослых, лишь лучшая на планете в возрасте до 23 лет Моэ Кийока возглавляет команду и хочет стать шестикратной обладательницей командного Кубка мира.
В группе с Японией будет Украина и Монголия, а компанию США и Китаю составит сборная мира.
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