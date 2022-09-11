Борьба. Чемпионат мира — 2022 в Белграде. Первое золото Азербайджана и Кыргызстана

В столице Сербии с 10 по 18 сентября проходит чемпионат мира по спортивной борьбе — 2022. Olympics оперативно сообщает результаты соревнований, расписание трансляций, а также информирует о главных событиях прошедшего дня. В воскресенье, 11 сентября, были разыграны первые медали турнира, золотые медали завоевали представители Азербайджана, Кыргызстана и Сербии. Интересно, что сербы уже имеют в своем активе две победы, хотя изначально не считались фаворитами в борьбе за командный титул.

В весовой категории до 55 кг не было равных Эльданизу Азизли из Азербайджана. Как и писал Olympics, здесь в финале за золото предсказуемо состоялась его схватка с представителем Грузии Нугзари Цурцумией. Большой борьбы не получилось, Азизли в решающем поединке со счетом 8:0 одолел соперника и во второй раз в своей карьере стал чемпионом мира.

В весе до 77 кг золото взял Акжол Махмудов из Кыргызстана, победивший в финале Золтана Леваи из Венгрии. Чемпион Азии и серебряный призер Токио-2020 говорил, что в Белграде продемонстрирует дух кыргызской борьбы, что удалось на все сто. Это большой успех Кыргызстана и отличный шаг в борьбе за высокое место страны в командных соревнованиях греко-римского стиля. Отметим, что Махмудов соревнуется в очень конкурентной категории, где в последние годы золото чемпионатов мира брали настоящие легенды борьбы. Молодой 23-летний борец стремится в лучшей форме подойти к Парижу-2024 и побороться за победу.

Также великолепное выступление показали Али Арсалан и Зураби Датунавшили, представляющие Сербию. Их золотые медали могут сыграть существенную роль в командной борьбе за титул в классическом стиле.

Расписание и результаты. Чемпионат мира по спортивной борьбе — 2022 в Белграде

время московское

11 сентября, воскресенье

19:00. Греко-римская борьба. Финалы 55-72-77-87 кг. Начало трансляции на Olympic Channel в 17:35

До 55 кг. 1. Эльданиз Азизли (Азербайджан). 2. Нугзари Цурцумия (Грузия). 3. Джазурбек Ортикбоев (Убекистан). 3. Ю Шитани (Япония)

До 72 кг. 1. Али Арсалан (Сербия). 2. Ульви Ганизаде (Азербайджан). 3. Селкук Кан (Турция). 3. Андрей Кулик (Украина)

До 77 кг. 1. Акжол Махмудов (Кыргызстан). 2. Золтан Леваи (Венгрия). 3. Юнус Басар (Турция). 3. Малхаз Амоян (Армения)

До 87 кг. 1. Зураби Датунавшили (Сербия). 2. Турпан Бисултанов (Дания). 3. Али Кенгиз (Турция). 3. Давид Лосонци (Венгрия)

12 сентября, понедельник

19:00. Греко-римская борьба. Финалы 63-67-82-97 кг. Начало трансляции на Olympic Channel в 17:35

13 сентября, вторник

19:00. Греко-римская борьба. Финалы 60 и 130 кг. Женская борьба. Финалы. 55 и 62 кг. Начало трансляции на Olympic Channel в 17:45

14 сентября, среда

19:00. Женская борьба. Финалы 50-53-65-76 кг. Начало трансляции на Olympic Channel в 17:45

15 сентября, четверг

19:00. Женская борьба. Финалы 57-59-68-72 кг. Начало трансляции на Olympic Channel в 17:45

16 сентября, пятница

19:00. Вольная борьба. Финалы 70-79-86-125 кг. Начало трансляции на Olympic Channel в 18:00

17 сентября, суббота

19:00. Вольная борьба. Финалы 57-74-92 кг. Начало трансляции на Olympic Channel в 18:00

18 сентября, воскресенье

19:00. Вольная борьба. Финалы 61-65-97 кг. Начало трансляции на Olympic Channel в 19:00