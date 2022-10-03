BMX-мотокросс. Финал Кубка мира 2022: итоги

Королева BMX-мотокросса — двукратная олимпийская чемпионка Мариана Пахон — поставила яркую точку в сезоне 2022 в этом экстремальном виде спорта. На финальном этапе Кубка мира, проходившем на родине 30-летней спортсменки, в Колумбии, 2-3 октября, она одержала блестящую победу: быстрее всех среагировала на стартовый сигнал, а затем идеально обрабатывала все неровности трассы и еще больше отрывалась от соперниц. Пахон эмоционально отпраздновала триумф в объятиях близких и родных.

Сезон 2022 для суперзвезды сложился крайне непросто: тяжелое начало, перелом кисти на этапе Кубка мира, чемпионат планеты без медалей. Не самыми удачными получились и первые три дня соревнований в Боготе: шестое, пятое и четвертое места. Однако заключительный заезд года в парке «Эль Салитре» компенсировал Пахон все предыдущие злоключения.

Не могу сейчас выдать что-то связное. Единственное: я вернулась, и я невероятно этому счастлива,

радовалась Мариана сразу после финиша.

Итоговый же трофей за победу в Кубке мира 2022 уезжает в Нидерланды. Бронзовый призер Игр 2012 Лаура Смолдерс из четырех финальных заездов в Боготе выиграла два, в одном финишировала второй, а в заключительном (уже ничего не решавшем) — четвертой. Эти результаты принесли 28-летней спортсменке не только пятый в карьере глобус (предыдущие четыре в 2016 — 2019 годах), но и 1750 баллов в квалификационный рейтинг для участия в Играх 2024 (из 2000 возможных).

Под знаком вторых мест прошел сезон швейцарки Зои Клэссенс: серебро чемпионата мира, вице-лидерство в общем зачете Кубка мира и поражение от Пахон в Боготе. Куда менее стабильно выступала в 2022-м чемпионка Токио 2020 Бетани Шривер. Спортсменка из Великобритании чередовала победы (в том числе на одном из этапов в Боготе) с провалами (например, в финале чемпионата мира).

У мужчин интрига в общем зачете держалась до финального из четырех раундов. Первый из них остался за олимпийским чемпионом 2020 из Нидерландов Ником Кимманном. Однако затем на первые роли вышел Жорес Доде из Франции. Бронзовый призер чемпионата мира 2022 выдал мощную серию финальных заездов: одно серебро и два золота подряд. Причем, после заключительного раунда он не столько радовался победе, сколько переживал за коллегу по сборной Сильвена Андре.

Последнего весь год преследует злой рок: падение в финале чемпионата мира, а затем и в главном заезде Кубка мира. На старте Андре столкнулся с местным кумиром — двукратным призером Олимпийских игр «Волшебником» Карлосом Альберто Рамиресом, однако, к счастью, оба райдера обошлись без травм. Приятным бонусом для хромавшего француза стала новость о том, что он в итоге сумел одержать победу в общем зачете. Дело в том, что ближайшим преследователям Андре — австралийцу Айзеку Кеннеди и Кэмерону Вуду из США — было необходимо только первое место при условии схода лидера. Второе условие оказалось реалистичным, а первое — нет: слишком хорош в этот вечер был Доде, принесший трофей своему соотечественнику.

Повторы всех раундов финала Кубка мира 2022 по BMX-мотокроссу доступны на Olympcis