BMX-мотокросс. Расписание главных соревнований в мире в 2022 году

Сезон-2022 в BMX-мотокроссе будет полон событиями самого высокого уровня: запланированы и этапы Кубка мира, и соревнования сильнейших райдеров континентов, и чемпионат мира. Турниры национального уровня, а также этапы Кубка Европы стартовали еще в начале года, однако на них, как правило, выступают спортсмены, еще только претендующие на элитный уровень.

Сильнейшие райдеры Южной и Центральной Америки выступят на первых престижных соревнованиях сезона в начале мая, в конце того же месяца пройдет первый этап Кубка мира в Глазго, в июне важнейшим событием станет чемпионат Южной Америки — там выступит самая титулованная в истории BMX-мотокросса спортсменка — обладательница двух золотых и одной серебряной олимпийских медалей Мариана Пахон из Колумбии. С 8 по 10 июля пройдет чемпионат Европы в Бельгии, а в конце месяца в Нанте (Франция) состоится главное событие года — чемпионат мира.

В сентябре и октябре Кубок мира завершится двумя этапами на родине Пахон — в Колумбии, а в декабре командный турнир для сборных в Сент-Этьене (Франция) подведет черту под сезоном.

Olympics представляет полный календарь важнейших международных соревнований по BMX-мотокроссу в мире в 2022 году.

BMX-мотокросс. Расписание главных соревнований в 2022 году

8 мая. Copa Suramericana C1. Сан-Хуан, Аргентина

28 – 29 мая. Кубок мира. Глазго, Великобритания

4 июня. Чемпионат Южной Америки. Коста Верде-Сан Мигель, Перу

11 – 12 июня. Кубок мира. Папендрехт, Нидерланды

8 – 10 июля. Чемпионат Европы. Дессель, Бельгия

26 – 31 июля. Чемпионат мира. Нант, Франция

20 августа. Чемпионат Азии. Негери-Сембелан, Малайзия

10 сентября. Чемпионат Америки. Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина

24 – 25 сентября. Кубок мира. Богота, Колумбия

1 – 2 октября. Кубок мира. Богота, Колумбия

10 декабря. Trophée des Nations. Сент-Этьен, Франция