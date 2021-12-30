Истории зимних олимпийцев из Ганы и Индии, которые нашли помощь в неожиданных местах

Быстрее, выше, сильнее — эти слова организатор Олимпийского движения Пьер де Кубертен принял в качестве олимпийского девиза в 1894 году. С 20 июля 2021 года было официально добавлено еще одно слово – вместе.

Это было стремление признать объединяющую силу спорта и важность солидарности. Вместе с этим, по мере того, как мы приближаемся к Новому году и к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, которые начнутся 4 февраля, мы рассмотрим две истории, которые прекрасно демонстрируют это единство.

Акваси Фримпонг из Ганы и команда ОКР

Акваси Фримпонг мог бы почивать на лаврах после того, как прославился в своей родной стране и за ее пределами за то, что он стал первым скелетонистом из Ганы и первым чернокожим скелетонистом на зимних Олимпийских играх, выступая в Пхенчхане в 2018 году.

Он занял 30-е место из 30 участников, но дело не в этом. Фримпонг хотел «сломать барьеры и показать другим людям, что все возможно», —сказал он Olympics.com перед Играми в Республике Корея. С этой задачей он справился. Но он хочет большего.

Он хотел развиваться как спортсмен и участвовать в следующих зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, но знал, что для этого ему нужно больше опыта на других трассах.

Ганец переехал в Нидерланды, когда ему было восемь лет, затем он перебрался в США, Солт-Лейк-Сити, штат Юта, где проходили зимние Олимпийские игры 2002 года, — где он и живет в настоящее время. Он тренируется на трассе в Юте, но ему нужно было получить опыт на других трассах, а для этого ему требовалась помощь.

После выступления на трассе, построенной для Сочи-2014 на Межконтинентальном кубке в ноябре 2019 года, он подошел к команде ОКР. Встретив Фримпонга на мероприятии и найдя его «открытым», «позитивным» и «настоящим подвижником скелетона», президент Федерации бобслея России Елена Аникина предложила помощь ганцу.

Впоследствии Фримпонг и его молодая семья приехали в Россию в 2021 году на 10 недель, в течение которых Фримпонг получил организационную и техническую поддержку наравне со сборной ОКР под руководством старшего тренера Дениса Алимова.

Приложив столько усилий, Фримпонг надеется повторить то, что, по его словам, было одним из лучших дней в его жизни: его девятимесячная дочь наблюдала, как он осуществляет свою олимпийскую мечту в Пхенчхане. Если у него получится отобраться в Пекин – к 16 января 2022 года станет известно, удалось ли ему получить необходимый рейтинг, – у него будет усиленная поддержка команды ОКР.

Вишварадж Джадеджа, индийский конькобежец

Когда нет проторенного пути, вам нужно проложить свой собственный, и помощь других на этом пути неоценима. Это то, чему индийский конькобежец Вишварадж Джадеджа научился на своем пути к олимпийской мечте.

Джадеджа родился в Ахмадабаде, западная Индия, и был успешным роллером, но зная, что это не олимпийский вид спорта, он переехал в Европу, когда ему было чуть за 20, чтобы осуществить свою олимпийскую мечту в конькобежном спорте.

«Конькобежный спорт в Нидерландах — это как крикет в Индии», — объяснил он Olympics.com, раскрывая причину своего переезда в Европу. «Это одна из причин, по которой я переехал в Нидерланды, потому что, если вы хотите играть в крикет, вы поедете в Индию, если вы хотите играть в футбол, вы поедете в Бразилию, если вы хотите быть конькобежцем, вы едете в Нидерланды».

После статьи в местных новостях после его первых проб в конькобежном спорте, к нему подошел легендарный голландский тренер Вим Ньивенхейзен, и восхитился решительным молодым человеком.

«Если ты насколько сумасшедший, чтобы приехать из Индии, чтобы заняться этим видом спорта, я настолько же безумен, чтобы тренировать тебя», — сказал Ньивенхейзен, который тренирует Джадеджа по сей день.

И все же Джадеджа не смог осуществить свою олимпийскую мечту — ему не удалось отобраться на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане из-за травмы.

Он был опустошен, поэтому решил немного отдохнуть. Он направился в Индийские Гималаи, но мысль о катании на коньках не покидала его, поэтому он решил попробовать то, что он видел в Нидерландах: катание на коньках по замерзшим озерам, на высоте 4500 метров над уровнем моря.

Он нанял местных жителей в Лехе в индийском штате Джамму и Кашмир и начал кататься на коньках по заснеженному озеру Цо Морири. Находясь там, он также обнаружил небольшую деревню, где Хоккейный фонд поддержал 500 хоккеистов самым дорогим оборудованием, которое было передано НХЛ. Тренеры фонда также посетили регион, чтобы способствовать развитию этого вида спорта.

«Я хочу, чтобы когда-нибудь спортсмены со всего мира приезжали и занимались конькобежным спортом в Индии, где это все еще очень ново», — говорит Джадеджа о своей цели помочь другим людям открыть для себя этот вид спорта, который он полюбил.

Следуя своей мечте, Джадеджа помогает открыть зимние виды спорта для тех, кто не верит в такую возможность, но помощь таких людей на этом пути, иногда в самых неожиданных моментах, демонстрирует, что в конечном итоге мы все сильнее вместе.