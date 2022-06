Time Brasil anuncia base na França para os Jogos Paris 2024

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quinta-feira a base principal e as de apoio para a delegação do país em Paris 2024. A cidade de Saint-Ouen-sur-Seine, com 50 mil habitantes e a pouco mais de seis quilômetros do centro da capital francesa, foi a escolhida.

O evento com o anúncio teve a presença do presidente da entidade, Paulo Wanderley, além de atletas como Nathalie Moellhausen, da esgrima, e autoridades locais, entre elas o prefeito Karim Bouamrane, que comentou para o site do COB: "Esta é uma parceria histórica para nós. O Brasil é um grande país, de força econômica e esportiva, símbolo de pluralidade cultural. Teremos aqui em Saint-Ouen um mini Brasil, o que nos enche de orgulho."

O município fica a cerca de um quilômetro da Vila Olímpica e será a referência na preparação do Time Brasil para os próximos Jogos. Marselha, ao sul da França, onde serão disputadas as competições da vela, também contará com uma base de apoio, assim como Lille terá uma para as seleções de handebol. No arquipélago do Taiti, na Oceania, o Time Brasil terá um centro semelhante, para os brasileiros que disputarão o surfe.

Assim como em Tóquio 2020, as instalações em Rio Maior, em Portugal, continuarão dando suporte à delegação do país para os próximos Jogos, em parceria que o COB estabeleceu em julho de 2020.

Escola 'Pequeno Príncipe', em Saint-Ouen-sur-Seine, que servirá de apoio ao Time Brasil para os Jogos Paris 2024. Foto: Comitê Olímpico do Brasil (COB)

A importância de uma base

Com o acesso limitado à Vila Olímpica, e a fim de proporcionar o melhor para os integrantes do Time Brasil, é necessário estabelecer uma base de apoio próxima. O objetivo é reduzir o tempo de deslocamento e gerar facilidades para atender com excelência a delegação brasileira.

As instalações

Saint-Ouen-sur-Seine proporcionará diversas instalações que vão dar suporte, esportivo e operacional, para o Time Brasil nos Jogos Olímpicos Paris 2024.

O castelo de Saint-Ouen, a apenas 600m da Vila Olímpica, dará apoio ao desemepnho. É monumento histórico e símbolo da cidade, que poderá acomodar ​os serviços médicos, preparação mental, áreas operacionais, além de ser um local para encontro com familiares e amigos. Conta com uma cozinha, onde poderá ser feita ​alimentação para toda a delegação.

A escola 'Pequeno Príncipe' oferece uma variedade de salas e estruturas para acomodar todas as demandas operacionais e de serviços de rendimento, além de uma ampla cozinha. O parque 'des Docks' servirá para aquelas modalidades que permanecem o período completo nos Jogos. O parque tem espaço para a construção de uma quadra temporária para o vôlei de praia, como foi feito em Londres 2012, no Crystal Palace.

O 'Gymnase des Docks' é um pavilhão poliesportivo que está em local estratégico para a preparação das equipes de vôlei, a menos de 10 min da Vila Olímpica, sem restrição de horário. Toda a estrutura para treinos de força e monitoramento também lá será instalada.

Em 'Serre Wangari', ficará a operação dos uniformes, que exige um espaço amplo para receber cerca de 40 mil peças que serão organizadas em malas para os atletas e comissões técnicas do Time Brasil. Além disso, haverá um espaço para atendimento de troca e ajustes, que serão realizados por costureiras locais.

O presidente do COB, Paulo Wanderley, em declaração para o site da instituição, disse: "Montaremos aqui nossa principal base de apoio e ofereceremos serviços exclusivos para a delegação brasileira daqui a dois anos. Tenho certeza de que essa será uma troca de experiências enriquecedora para os dois lados."

Estreia da base

Como marco da primeira utilização das instalações de Saint-Ouen-sur-Seine por parte de uma equipe nacional do Brasil, entre os dias 21 e 24 de agosto a seleção brasileira masculina de vôlei realizará treinos na cidade. A ação faz parte preparação do plantel para o Mundial da modalidade, que vai acontecer entre os meses de agosto e setembro, na Eslovênia e na Polônia.