Rumo a Paris 2024: entenda o sistema Olímpico de classificação do vôlei de praia

Paris 2024 representará a oitava vez que o vôlei de praia se apresenta nos Jogos Olímpicos, com o esporte fazendo sua estreia em Atlanta 1996.

Brasil e EUA são as duas potências tradicionais do jogo. O Brasil buscará a redenção após não conseguir subir ao pódio olímpico pela primeira vez em Tóquio 2020, enquanto os EUA conquistaram sete medalhas de ouro em sua história.

As competições de vôlei de praia de Paris 2024 serão realizadas no icônico Campo de Marte, onde o estádio temporário da Torre Eiffel realizará todos os eventos de vôlei de praia.

Descubra tudo o que você precisa saber sobre o processo de classificação do vôlei de praia para Paris 2024 abaixo.

Quantas equipes competirão no vôlei de praia em Paris 2024?

24 equipes masculinas, com um total de 48 atletas, e um número igual de equipes femininas participarão dos torneios olímpicos de Paris 2024, totalizando 48 equipes e 96 atletas.

Para participar dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, os atletas devem ter nascido antes ou até 27 de julho de 2010.

Qual é o caminho de classificação do vôlei de praia para Paris 2024?

O número de equipes permanece inalterado a partir de Tóquio 2020. Como país-sede, a França tem direito a uma cota para os torneios masculino e feminino.

As 23 cotas restantes por gênero se classificarão para Paris 2024 por meio de três rotas de classificação, respeitando o máximo de quatro cotas por CON (duas por gênero), garantindo assim o princípio da participação universal:

As duas duplas vencedoras (uma equipe masculina e uma feminina) do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia de 2023 ganharão automaticamente um passe para Paris 2024. As 17 melhores equipes classificadas (por gênero) no Ranking Olímpico da FIVB, que levará em conta as 12 melhores performances alcançadas por um par desde 1 de janeiro de 2023 a 10 de junho de 2024, se classificarão para os Jogos Olímpicos. Os eventos válidos para os resultados do ranking são os seguintes: Campeonato Mundial Sênior da FIVB 2023; Beach Pro Tour (Elite, Challenge, Future e Finais); Finais de Circuitos Continentais. As últimas 5 cotas por gênero serão distribuídas nos cinco Torneios Olímpicos Continentais, que garantirão vagas para as duplas vencedoras. A fase final desses cinco eventos será realizada entre os dias 13 e 23 de junho de 2024.

Qual é o horário, local e formato da competição de vôlei de praia Paris 2024?

Ao contrário do vôlei, o formato dos torneios de vôlei de praia de Paris 2024 será o mesmo de Tóquio 2020. O formato olímpico conta com 24 equipes competindo em seis grupos, com 16 duplas avançando para a fase eliminatória, com quartas de final, semifinais e disputa do bronze e da medalha de ouro.

A competição de vôlei de praia de Paris 2024 acontecerá entre os dias 27 de julho e 10 de agosto no Estádio da Torre Eiffel, perto do Campo de Marte.

Equipes de vôlei de praia e atletas para assistir em Paris 2024

A Noruega definitivamente estará entre as favoritas para o torneio de vôlei de praia de Paris 2024, depois que Anders Mol, de 24 anos, e Christian Sorum, de 25 anos, fizeram história ao conquistar o ouro em Tóquio 2020. Com a idade ao seu favor, a dupla norueguesa parece ser a maior ameaça de medalha nos próximos Jogos Olímpicos.

No entanto, o mais recente ranking da FIVB mostra duplas brasileiras liderando o caminho tanto an categoria masculina quanto na feminina, com várias equipes no top 10, incluindo Andre Stein/George Wanderley e Renato/Vitor Felipe no ranking masculino, e Bárbara/Carol e Duda/Ana Patrícia - campeãs do Mundial de 2022 - no feminino.

Na competição feminina nos últimos Jogos Olímpicos, a atleta veterana norte-americana April Ross e a parceira Alix Klineman levaram para casa o ouro graças a uma performance quase impecável, com apenas um set deixado para trás no caminho em busca do título olímpico. No entanto, as australianas medalhistas de prata de Tóquio 2020, Taliqua Clancy e Mariafe Artacho del Pilar, formam outra equipe para assistir.

E podemos ter certeza de que o Ranking Olímpico certamente verá duplas de outros CONs conhecidos por terem um bom desempenho na areia, como Países Baixos, Polônia, Itália e Alemanha em disputa quando a competição começar em Paris.

Cronograma de classificação do Vôlei de Praia para Paris 2024

1 de julho de 2022 - 23 de junho de 2024: Evento de classificação continental de vôlei de praia

Evento de classificação continental de vôlei de praia 1 de janeiro de 2023 - 9 de junho de 2024: Ranking Olímpico (RO)

Ranking Olímpico (RO) 31 de dezembro de 2023: País anfitrião confirma o uso das vagas do país anfitrião para a FIVB.

País anfitrião confirma o uso das vagas do país anfitrião para a FIVB. Datas a definir 2023: Campeonato Mundial Sênior de vôlei de praia da FIVB 2023 (local a definir)

(local a definir) 10 de junho de 2024: A FIVB publica o ranking de classificação e confirma por escrito aos CONs, FNs suas cotas alocadas através do RO

A FIVB publica o ranking de classificação e confirma por escrito aos CONs, FNs suas cotas alocadas através do RO 17 de junho de 2024: Os CONs /FNs confirmam por escrito à FIVB o uso das cotas alocadas através do RO para a FIVB

Os CONs /FNs confirmam por escrito à FIVB o uso das cotas alocadas através do RO para a FIVB 24 de junho de 2024: A FIVB publica o ranking de classificação e confirma por escrito aos CONs, FNs suas cotas alocadas através do Evento de Qualificação Continental de Vôlei de Praia

A FIVB publica o ranking de classificação e confirma por escrito aos CONs, FNs suas cotas alocadas através do Evento de Qualificação Continental de Vôlei de Praia 28 de junho de 2024: Os CONs/FNs confirmam por escrito à FIVB o uso das cotas alocadas através do Evento de Qualificação Continental de Vôlei de Praia para a FIVB

Os CONs/FNs confirmam por escrito à FIVB o uso das cotas alocadas através do Evento de Qualificação Continental de Vôlei de Praia para a FIVB No máximo até 2 de julho de 2024: A FIVB realoca todas as cotas não usadas.

A FIVB realoca todas as cotas não usadas. 8 de julho de 2024: Prazo das inscrições esportivas para Paris 2024.

Prazo das inscrições esportivas para Paris 2024. 26 de julho a 11 de agosto de 2024: Jogos Olímpicos de Paris 2024.

