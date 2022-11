Rumo a Paris 2024: entenda o sistema Olímpico de classificação do badminton

Embora o badminton esteja bem estabelecido nos Jogos Olímpicos, ele só fez sua estreia olímpica em Barcelona 1992, após duas edições como esporte de demonstração em Munique 1972 e Seul 1988.

Desde então, a República Popular da China tem sido o CON mais bem sucedido com 47 medalhas, incluindo 20 ouros. A Indonésia é a segunda no quadro de medalhas, com 21 medalhas, incluindo oito ouros.

E enquanto a Dinamarca é a potência histórica na Europa, o crescimento de outras nações significa que poderemos ver surgir uma surpresa na capital francesa.

Descubra tudo o que você precisa saber sobre o caminho para a classificação abaixo.

LEIA MAIS: Começa a busca pela classificação Olímpica Paris 2024

Quantos atletas competirão no badminton em Paris 2024?

No total, serão concedidas 172 vagas para as competições de badminton nos Jogos Olímpicos de Paris 2024: 86 para mulheres e 86 para homens. Este é o mesmo total de Tóquio 2020.

Para cada sexo, 83 vagas serão destinadas por qualificação direta, uma será reservada para o país anfitrião e duas para as vagas de Universalidade.

Um máximo de oito atletas diferentes por sexo do mesmo CON serão autorizados a participar.

Ao contrário de outros esportes que destinam vagas aos atletas pelo nome, todas as vagas serão destinadas aos CONs.

Nas provas individuais masculinas e femininas, duas vagas (para dois atletas) serão concedidas aos CONs que possuírem dois ou mais atletas classificados entre 1 e 16 nas 'Lista do Ranking de Paris'. Caso contrário, uma vaga será permitida por CON.

Nas duplas masculinas, femininas e mistas, o mesmo sistema será aplicado, no entanto as duas vagas (para quatro atletas) serão atribuídas aos CONs que possuírem duas ou mais duplas classificadas entre 1 e 8.

Qual é o caminho de classificação do badminton para Paris 2024?

As 'Listas do Ranking de Paris' serão usadas a partir de 30 de abril de 2024 para atribuir as vagas nos eventos individuais masculino e feminino, bem como nas provas de duplas masculinas, femininas e mistas.

Cada lista será baseada nos resultados alcançados entre 1º de maio de 2023 e 28 de abril de 2024.

Os resultados considerados serão os das competições abaixo, da seguinte forma:

Thomas & Uber Cup

Sudirman Cup

Campeonato Mundial

Grade 2 BWF tour tournaments – Níveis 1 a 6

Grade 3 BWF Continental tour tournaments - Desafio Internacional, Série Internacional e Séries Futuras

Campeonatos continentais (individual e por equipe)

Jogos Multiesportivos Continentais – Jogos Pan-Americanos, Jogos Europeus e Jogos Africanos (se sancionado durante o período de classificação)

Qualquer outro evento internacional sancionado pela BWF incluído antecipadamente e com a aprovação da BWF como sendo parte das Listas de Ranking Mundial

Caminho de classificação para provas individuais

Um total de 70 atletas serão classificados para as provas individuais por meio da BWF através da “Lista do Ranking de Paris”: 35 nas provas masculinas e 35 nas provas femininas.

Essas vagas incluem os Locais de Representação Continental. Em cada evento individual, haverá pelo menos dois atletas de cada uma das cinco Confederações Continentais da BWF (Locais de Representação Continental) desde que o jogador esteja classificado na posição 250 ou acima (classificado entre 1-250) na “Lista do Ranking de Paris” da BWF até 30 de abril de 2024.

Caminho de classificação para as provas de duplas

Um total de 48 pares serão classificadas para as provas de duplas por meio da BWF através da “Lista do Ranking de Paris” até 30 de abril de 2024: 16 duplas masculinas, 16 duplas femininas e 16 duplas mistas. Em cada evento haverá pelo menos um par de cada uma das cinco Confederações Continentais da BWF (Locais de Representação Continental).

Qual é o formato e horário da competição de badminton de Paris 2024?

As competições de badminton serão realizadas na Arena Porte de La Chapelle, localizada no norte de Paris, entre os dias 27 de julho e 5 de agosto.

O formato das provas individuais e duplas será dividido em duas fases: as fases de grupos e eliminatórias. As fases eliminatórias começam com as oitavas de final para as provas individuais e quartas de final para as duplas.

LEIA MAIS: Calendário esportivo dos Jogos Olímpicos paris 2024 é revelado

LEIA MAIS: Ingressos para Paris 2024

Atletas de badminton para assistir em Paris 2024

Na prova individual masculina, o dinamarquês Viktor Axelsen é o grande destaque. Depois de ganhar o ouro em Tóquio 2020, ele conquistou seu segundo título mundial em 2022. Seu companheiro de equipe Anders Antonsen também estará entre os favoritos.

O bicampeão mundial do Japão Momota Kento buscará a redenção após não se classificar para as eliminatórias em Tóquio 2020. Também pode haver surpresas, como Kevin Cordón provou na última edição dos Jogos. 59º do mundo antes de Tóquio 2020, ele chegou às semifinais e mostrou que a hierarquia significa pouco no evento esportivo mais importante do mundo.

Na prova individual feminina, a medalhista de ouro no Rio 2016 Carolina Marin tentará conquistar o segundo título olímpico. A espanhola conquistou seu sexto título europeu em 2022, no entanto não conseguiu ir além das quartas-de-final do Campeonato Mundial no mesmo ano. A japonesa Yamaguchi Akane conquistou o ouro em solo nacional no Mundial batendo a atual campeã olímpica CHEN Yufei da República Popular da China na final.

Nas duplas femininas, a dupla chinesa CHEN Quinchen e JIA Yifan conquistou o ouro no Campeonato Mundial de 2022 após conquistar a prata em Tóquio 2020. Elas certamente estarão entre as favoritas para Paris 2024, juntamente com a dupla da República da Coreia KIM So-yeong e KONG Hee-yong que ficou em segundo lugar no Campeonato Mundial.

No masculino, os medalhistas de bronze de Tóquio 2020 Aaron Chia e Soh Wook Yik, da Indonésia, conquistaram o ouro no Mundial e tentarão fazer o mesmo nas próximas Olimpíadas. Os atuais campeões olímpicos YANG Lee e WANG Chi-lin também estarão mirando o degrau mais alto do pódio na França.

A competição de duplas mistas é dominada por duplas chinesas, particularmente a medalhista de prata olímpica ZHENG Siwei e HUANG Yaqiong, que ganharam o ouro no Mundial após uma breve separação depois da última Olimpíada. Eles tentarão conquistar o único título que falta em seu currículo na França. WANG Yilyu e HUANG Dongping são os atuais campeões olímpicos e ganharam o bronze um ano depois no Campeonato Mundial, mas ainda não se sabe se continuarão como dupla para Paris 2024. No entanto, a dupla japonesa composta por Watanabe Yuta e Higashino Arisa, medalhistas de bronze em Tóquio 2020 e medalhistas de prata no Mundial em 2022, também buscará o ouro em Paris.

Cronograma de classificação do badminton para Paris 2024

1 de maio de 2023 a 28 de abril de 2024: Período de classificação para a “Listas do Ranking de Paris”

Período de classificação para a “Listas do Ranking de Paris” 15 de janeiro de 2024: Prazo para que os CONs enviem seus pedidos para as vagas de Universalidade

Prazo para que os CONs enviem seus pedidos para as vagas de Universalidade 28 de abril de 2024: Término do período de classificação

Término do período de classificação 30 de abril de 2024: As “Listas do Ranking de Paris” são publicadas

As “Listas do Ranking de Paris” são publicadas 8 de maio de 2024: Prazo para que o País anfitrião confirme por escrito à BWF, as vagas do País anfitrião

Prazo para que o País anfitrião confirme por escrito à BWF, as vagas do País anfitrião A ser definido: A Comissão Tripartite confirma por escrito a alocação de vagas de Universalidade para os CONs (quando aplicável)

A Comissão Tripartite confirma por escrito a alocação de vagas de Universalidade para os CONs (quando aplicável) 10 de maio de 2024: A BWF informará os CONs/FNs de suas vagas alocadas

A BWF informará os CONs/FNs de suas vagas alocadas 24 de maio de 2024: CONs confirmam por escrito o uso de suas vagas alocadas para a BWF

CONs confirmam por escrito o uso de suas vagas alocadas para a BWF Até 5 de julho de 2024: Prazo para que a BWF realocar todas as vagas não usadas

Prazo para que a BWF realocar todas as vagas não usadas 8 de julho de 2024: Prazo para inscrições esportivas de Paris 2024

Prazo para inscrições esportivas de Paris 2024 26 de julho a 11 de agosto de 2024: Jogos Olímpicos Paris 2024

Saiba mais sobre o sistema de classificação para outros esportes que estarão em Paris 2024.