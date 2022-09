Marque na agenda: divulgadas as datas da primeira fase da venda de ingressos para Paris 2024

A menos de dois anos dos Jogos Olímpicos, o Comitê Organizador Paris 2024 revelou algumas das datas mais importantes para a primeira fase de venda de ingressos.

Os torcedores de todo o mundo que estão ansiosos para participar dos próximos Jogos Olímpicos terão a oportunidade de comprar pacotes “multi-tickets”, válidos para três sessões de competição, com cada torcedor selecionado aleatoriamente capaz de construir seu próprio pacote personalizado, escolhendo seus esportes favoritos de acordo com a disponibilidade de assentos.

Eventos ao vivo

O processo para a venda de ingressos começa em 1º de dezembro de 2022

Etapa 1: as inscrições para o sorteio começam em 1º de dezembro de 2022

Tudo começa com a inscrição em um sorteio para obter uma oportunidade de compra válido por 48 horas, com a abertura das inscrições em 1º de dezembro de 2022, terminando em 31 de janeiro de 2023. Os sorteados serão capazes de criar um pacote “multi-ticket” quando a próxima fase do processo de emissão de ingressos começar.

Etapa 2: início das vendas dos pacotes "multi-ticket" começa em 15 de fevereiro de 2023

A partir de 15 de fevereiro de 2023, os sortudos por terem sido sorteados receberão um e-mail com uma oportunidade de compra que lhes permitirá criar um pacote “multi-ticket”, válido por um período de 48 horas.

Se você é membro do Clube Paris 2024, não apenas aumentará suas chances de ser sorteado, mas também terá acesso prioritário ao processo de vendas, com os primeiros quatro dias (15 a 18 de fevereiro) dedicados exclusivamente aos membros do clube (para participar, visite club.paris2024.org)

Etapa 3: venda de ingressos avulsos começa em maio de 2023

A próxima fase será a venda de ingressos avulsos ao público. Embora as datas exatas desta etapa ainda sejam desconhecidas, as vendas de ingressos individuais para os Jogos Olímpicos começarão em maio de 2023, com as vendas para os Jogos Paralímpicos começando no último trimestre do mesmo ano.

O público terá a oportunidade de comprar ingressos individuais para todas as modalidades a partir de 24€, com um milhão de ingressos únicos para os Jogos Olímpicos garantidos a esse preço.

Durante a fase de venda de ingressos únicos, o público também poderá adquirir entradas para as Cerimônias de Abertura e Encerramento, com lugares no cais inferior mais próximo do rio Sena à venda por 90€.

Haverá acesso livre (se o espaço permitir) aos cais superiores, onde a maior parte do público - estimado em 600.000 pessoas - poderá assistir às cerimônias ao vivo.

Etapa 4: revenda em tempo real acontece no final de 2023

Para os ingressos que foram adquiridos, mas cuja compra não foi efetivada, um processo de revenda vai acontecer no final de 2023, dando aos torcedores mais uma oportunidade de comprar ingressos para os Jogos.

Sobre os Jogos Paris 2024

Os Jogos Olímpicos Paris 2024 acontecerão de 26 de julho a 11 de agosto de 2024, com aproximadamente 10.500 atletas de 206 países participando de 32 modalidades diferentes.

Mais de 9,7 milhões de espectadores se reunirão em 40 locais de competição para testemunhar em primeira mão um evento esportivo como o mundo nunca antes viu.

A competição começa com o início dos torneios de futebol e rugby em 24 de julho, dois dias antes dos Jogos serem oficialmente declarados abertos em uma Cerimônia de Abertura única.

Nos 19 dias seguintes, 329 eventos serão disputados em 726 sessões diferentes, enquanto os maiores atletas do mundo competem para realizar seus sonhos na capital da França.