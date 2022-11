Richarlison na Copa do Mundo FIFA 2022: principais fatos sobre o atacante brasileiro

Richarlison teve uma infância difícil

O atacante nasceu em Nova Veneza, uma pequena cidade no sudeste do Brasil, com uma população de 50.000 habitantes, e adorava estar ao ar livre jogando futebol descalço dia e noite.

Seu pai era um trabalhador da construção civil, enquanto sua mãe fazia trabalhos de limpeza.

"Minha jornada foi um pouco difícil", admitiu ele na série original do Olympic Channel 'World At Your Feet'.

"Onde eu morava, todos os tipos de coisas estavam acontecendo. Vi muito dinheiro, armas e drogas. E este é um momento em que você tem que escolher o caminho que vai seguir."

Quando ele tinha 11 anos, ele teve que trabalhar para complementar a escassa renda de seus pais. Além de ajudar o avô na fazenda, o menino vendia sorvete e lavava carros.

Um dia, quando ele estava voltando para casa após um jogo de futebol, ele foi assaltado e até teve uma arma apontada para ele, mas escapou ileso.