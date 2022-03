Resumo do dia: os principais acontecimentos, os recordes e grandes momentos deste domingo nos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022

Alegria para os anfitriões, com quatro medalhas de ouro dos atletas chineses

A competição do Para esqui cross-country começou neste 6 de março, com as duas primeiras medalhas sendo concedidas a atletas da República Popular da China. Ao todo os chineses faturaram quatro dos oito ouros em disputa, o que acabou se tornando um glorioso dia para os anfitriões destes Jogos Paralímpicos de Inverno.

Zheng Peng liderou uma dobradinha chinesa no evento masculino de longa distância para atletas sentados, com Mao Zhongwu faturando a prata. O bronze ficou com Colin Cameron, do Canadá. Na sessão da mesma prova, mas entre as mulheres, Yang Hongqiong venceu a lenda norte-americana Paralímpica de verão e de inverno, Oksana Masters, que acabou terminando com a prata e outra atleta chinesa, Li Panpan, com o bronze.

Na competição do Para esqui alpino, a Grã-Bretanha conquistou seu primeiro ouro nestes Jogos, com Neil Simpson no super-G masculino para atletas com deficiência visual. Na mesma prova, mas para as mulheres, o ouro foi para a eslovaca Alexandra Rexova, de 16 anos, que derrotou Menna Fitzpatrick, mais premiada atleta Paralímpica de inverno da Grã-Bretanha. No super-G em pé, Zhang Mengqiu e Liang Jingyi foram medalhas de ouro no feminino e no masculino, respectivamente.

Momento do dia

O amor entre irmãos esteve em evidência na competição do super-G para atletas com deficiência visual, com Neil Simpson (GBR) conquistando o terceiro ouro da história em Jogos Paralímpicos para o seu país - a primeira vez na categoria masculina - guiado pelo irmão Andrew.

"Eu ainda não consigo colocar tudo isso em palavras," disse Neil após a prova. "Foi quase uma reviravolta no último par de anos com tudo acontecendo. Ainda não consigo acreditar."

"Andrew estava gritando muito. Eu disse, 'Sim, talvez um pódio'. Foi apenas esperar. É algo tão grande e quase indescritível."

Seu guia e irmão mais velho, Andrew, continuou: "Eu sei como deixar o Neil agitado e eu sei mantê-lo calmo, e o crucial é deixar tudo bem para que ele esteja em condições de ir para o objetivo. E ele é muito bom em fazer o mesmo para mim. Nós sabemos exatamente o que cada um quer e precisa."

Atleta do dia

A eslovaca Alexandra Rexova, de 16 anos, teve um desempenho que desmentiu sua idade para ganhar o título do super-G feminino do Para esqui alpino entre atletas com deficiência visual. Ela superou a atual campeã Paralímpica de inverno do downhill, a também eslovaca Henrieta Farkasova, que caiu na prova, além da atleta Paraolímpica de inverno de maior sucesso da Grã-Bretanha, Menna Fitzpatrick.

O tempo de Rexova de 1:17.01 foi 1,78 segundos abaixo da segunda colocada, Fitzpatrick, que agora tem cinco medalhas Paralímpicas em seu nome.

Os brasileiros neste 2º dia

Todos os seis atletas do Brasil competiram neste segundo dia dos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022. No Para esqui cross-country, a paranaense Aline Rocha terminou em sétimo lugar na prova de longa distância feminina (15km) para atletas sentadas, vencida pela chinesa Yonh Hongqiong. "Foi difícil, mas foi muito bom. Sofri um pouquinho, porém estou muito feliz em estar em mais uma edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Esta prova é a mais longa, então, eu fui mais controlada. Nas outras, irei forte do início ao fim, com a expectativa de ir melhor na de média distância", disse Aline sobre o seu desempenho.

Entre os homens, Cristian Ribera foi o melhor brasileiro na longa distância (18km) do Para esqui cross-country sentado, terminando em 14º entre 25 que iniciaram, em corrida marcada pelas severas condições climáticas. "Eu sei que fiz o meu melhor. Infelizmente, não foi o resultado que eu queria...o cansaço bateu. Agora, é continuar treinando para melhorar nas outras disputas," disse Cristian.

Na mesma prova participaram Guilherme Rocha, que terminou em 19º, seguido de Robelson Lula que ficou em 20º e Wesley dos Santos, com a 22ª colocação. A medalha de ouro ficou com Zheng Peng (CHN).

O Brasil também fez a estreia no Para snowboard, com o gaúcho André Barbieri. Ele disputou a classificatória da classe L11 do snowboard cross e fez o 13º melhor tempo entre os 15 participantes, com 1min18s30 na primeira descida. O tempo da segunda bateria foi maior e, por isso, não foi considerado. O evento termina na madrugada de domingo para segunda-feira (7 de março) a partir das 0:56 (horário de Brasília) com Barbieri voltando à neve, para a realização das quartas de final, semifinal e final. "Fiz o que eu tinha previsto. Queria ter acertado o começo e consegui. Foi fantástico. Fui melhor do que dois atletas. Então, está excelente. Era o que esperava e fico feliz por estar na disputa", avaliou André.

Os Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022 são transmitidos para o território brasileiro através dos canais Sportv

O que assistir a seguir

É o momento que muitos de vocês esperavam, pois as primeiras medalhas do Para snowboard serão entregues na segunda-feira, 7 de março. Quatro em disputa, sendo todas no snowboard cross. O Para esqui alpino continua com as competições remarcadas do super-G super combinado e seis eventos de medalhas nas categorias super combinadas de slalom. Também há mais medalhas em disputa no Para esqui cross-country, enquanto o curling em cadeira de rodas continua em ritmo acelerado com a sexta sessão da fase preliminar.

Alexandra Rexova, de 16 anos de idade, da Eslováquia Foto: GETTY IMAGES+491728296845

Todas as medalhas do dia

Feminino

Para esqui alpino - Super-G para atletas com deficiência visual

Ouro: Alexandra Rexova (SVK)

Prata: Menna Fitzpatrick (GBR)

Bronze: Zhu Daqing (CHN)

Para esqui alpino - Super-G em pé

Ouro: Zhang Mengqiu (CHN)

Prata: Marie Bochet (FRA)

Bronze: Alana Ramsay (CAN)

Para esqui alpino - Super-G sentado

Ouro Muraoka Momoka (JPN)

Prata: Anna-Lena Forster (GER)

Bronze: Zhang Wenjing (CHN)

Para esqui cross-country - longa distância sentado

Ouro: Yang Hongqiong (CHN)

Prata: Oksana Masters (USA)

Bronze: Li Panpan (CHN)

Masculino

Para esqui alpino - Super-G para atletas com deficiência visual

Ouro: Neil Simpson (GBR)

Prata: Giacomo Bertagnolli (ITA)

Bronze: Johannes Aigner (AUT)

Para esqui alpino - Super-G em pé

Ouro: Liang Jingyi (CHN)

Prata: Markus Salcher (AUT)

Bronze: Alexis Guimond (CAN)

Para esqui alpino - Super-G sentado

Ouro: Jesper Pedersen (NOR)

Prata: Corey Peters (NZL)

Bronze: Morii Taiki (JPN)

Para esqui cross-country - longa distância sentado