Resumo do dia: os principais acontecimentos, recordes e grandes momentos da terça-feira nos Jogos Paralímpicos de Inverno Beijing 2022

Ucrânia varre dois pódios

No quarto dia de competições em Beijing 2022, 8 de março, seis eventos de medalha aconteceram no Para biatlo. Já o Para hóquei no gelo teve jogos decisivos para a fase final. O curling em cadeira de rodas seguiu na fase preliminar.

No Dia Internacional da Mulher, as mulheres da Ucrânia varreram o pódio no biatlo para atletas em pé, a segunda vez que o país fez isso em Beijing 2022. O ouro ficou com Iryna Bui, a prata com Oleksandra Kononova (que conquistou sua oitava medalha Paralímpica) e o bronze com Liudmyla Liashenko.

Horas depois, os homens ucranianos não só repetiram o feito, na prova para atletas com deficiência visual, mas foram além e ficaram com os cinco primeiros lugares. Vitaliy Lukyanenko ganhou seu oitavo ouro Paralímpico da carreira. O atleta de 43 anos se tornou o Para biatleta mais bem-sucedido da história. Anatolii Kovalevskyi e Dmytro Suiarko foram bronze e Iaroslav Reshetynskyi e Oleksandr Kazik terminaram em quarto e quinto, respectivamente.

Liu Mengtao conquistou o oitavo ouro dos anfitriões nos Jogos no evento masculino para atletas sentados, terminando 47 segundos à frente do alemão Martin Fleig. Liu já tinha um bronze do sprint. O favorito Taras Rad, da Ucrânia, ficou em terceiro após penalidades por erros de tiro.

O canadense Mark Arendz ganhou seu segundo ouro Paralímpico depois de surpreender o ucraniano Grygorii Vovchynskyi na disciplina para homens competindo em pé. Alexandr Gerlits levou o bronze, colocando o Cazaquistão no quadro de medalhas.

A República Popular da China avançou para as finais do Para hóquei no gelo sem perder uma partida ao derrotar a Itália por 6 a 0 na terça (8 de março). O Canadá foi direto para a semifinal depois de vencer a República da Coreia pelo mesmo placar.

O curling em cadeira de rodas teve, entre outros jogos, vitórias de Letônia, Grã Bretanha, República da Coreia, Eslováquia, Suécia e Noruega.

Momento do dia

A americana Kendall Gretsch ganhou uma emocionante corrida de média distância contra a compatriota Oksana Masters, que era a favorita após conquistar o ouro no sprint no sábado (5 de março). Apesar de ter sido penalizada por ter errado um tiro, Gretsch alcançou e superou Masters depois dos 7km (a prova tinha 10km no total), mesmo com Masters tendo sido perfeita nos tiros.

Os últimos seis meses foram muito bons para Gretsch, que conquista uma medalha Paralímpica seis meses depois de fazer o mesmo no Para tiatlo nos Jogos de Verão Tóquio 2020 em 2021. Masters, por sua vez, chegou a 10 medalhas Paralímpicas de inverno, tendo outras três de verão no Para ciclismo.

Atleta do dia

Com apenas 18 anos, Leonie Maria Walker, da Alemanha, foi campeã da média distância feminina para atletas com deficiência visual no Para biatlo, tornando-se a primeira mulher alemã a ser campeã na disciplina. Ela derrotou a ucraniana favorita Oksana Shyshkova, que errou dois tiros, custando sua vitória. As duas terminaram à frente da chinesa Yue Wang, que ficou com o bronze.

"Estou tão feliz", disse Walter depois do evento, descrevendo a sensação de ser campeã Paralímpica como "um sentimento incrível". A adolescente já havia conquistado um bronze em Pequim nos 6km.

O que assistir amanhã

O time brasileiro de Para esqui cross-country volta a competir em Beijing 2022 nesta quarta-feira, 9 de março, que ainda é noite do dia 8 no Brasil. Às 10:00 locais (23:00 da terça em Brasília), Cristian Ribera compete na prova em que foi vice-campeão mundial neste ano, o sprint masculino para atletas sentados. Robelson Lula, Wesley dos Santos e Guilherme Rocha também estão na disputa. Aline Rocha disputa a fase de classificação do feminino logo em seguida. O sprint é dividido em três fases: classificatória, semifinal e final, todas disputadas no mesmo dia.

Todas as medalhas do dia

Feminino

Para Biatlo - Média distância atletas sentadas

Ouro: Kendall Gretsch (USA)

Prata: Oksana Masters (USA)

Bronze: Anja Wicker (GER)

Para Biatlo – Média distância em pé

Ouro: Iryna Bui (UKR)

Prata: Oleksandra Kononova (UKR)

Bronze: Liudmyla Liashenko (UKR)

Para Biatlo – Média distância deficiência visual

Ouro: Leonie Maria Walter (GER)

Prata: Oksana Shyshkova (UKR)

Bronze: Yue Wang (CHN)

Masculino

Para Biatlo – Média distância atletas sentados

Ouro: Liu Mengtao (CHN)

Prata: Martin Fleig (GER)

Bronze: Taras Rad (UKR)

Para Biatlo – Média distância em pé

Ouro: Mark Arendz (CAN)

Prata: Grygorii Vovchynskyi (UKR)

Bronze: Alexandr Gerlits (KAZ)

Para Biatlo – Média distância deficiência visual