Quais são as diferenças entre slopestyle, halfpipe e big air no esqui estilo livre e no snowboard?

O snowboard e o esqui estilo livre são conhecidos por serem inovadores, dinâmicos e jovens. E você pode esperar exatamente isso nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022, que começam em 4 de fevereiro.

Como explicam os nomes das disciplinas, o esqui estilo livre é praticado em esquis e o snowboard em uma prancha que desliza na neve. Os dois esportes têm algumas provas disputadas nos mesmos locais.

Os dois esportes contam com sete eventos, que podem ser decididos por notas ou tempos. Neste artigo, vamos focar somente no halfpipe, no slopestyle e no big air, que são disputados tanto no snowboard quanto no esqui estilo livre.

Primeiramente, algumas regras básicas.

Notas

A principal consequência da expressão estilo livre é o fato de que as apresentações são julgadas.

As manobras do slopestyle, do halfpipe e do big air não são julgadas em partes diferentes, como acontece na ginástica artística ou na patinação artística (com a nota de dificuldade e a execução), mas sim pela impressão geral da apresentação. As notas variam de 1 a 100, com uma média entre as notas dos árbitros.

Não se trata de um critério extremamente congelado. Há um esforço para incentivar que os atletas sejam criativos.

Os árbitros analisam uma variedade de elementos, como amplitude, decolagem limpa, controle do voo, boa aterrisagem, originalidade - como um truque novo ou fazer um caminho diferente no slopestyle; e a qualidade das manobras - se o atleta segurou a prancha corretamente ou se chegou à neve estabilizado, por exemplo.

Slopestyle Foto: 2018 Getty Images

Formato da competição

Os atletas têm duas descidas para classificação no big air, no halfpipe e no slopestyle, e a maior nota é a que vale. Os 12 finalistas então competem em melhor de três, ou seja, o drama continua até o final, já que alguém pode roubar o ouro na última descida.

Classificação Olímpica

Há um critério de classificação para cada esquiador e snowboarder participando das três provas. Eles devem ter ficado entre os 30 melhores em um evento da Copa do Mundo durante o período de classificação e também terem somado pelo menos 50 pontos na Copa do Mundo ou no Mundial em pelo menos uma descida.

O período de classificação para os dois esportes foi mudado por causa da pandemia, mas no snowboard os resultados são considerados de 1 de julho de 2019 a 16 de janeiro de 2022. Já no estilo livre o período é de 1 de julho de 2020 a 16 de janeiro de 2022. Os resultados do Mundial de 2021 são considerados em ambas as disciplinas.

As vagas dos países para Beijing 2022 são alocadas no final do período de classificação de acordo com a Lista de Alocação de Vagas Olímpicas (baseada no desempenho dos atletas no período de classificação). Algumas restrições se aplicam, com cada país podendo levar apenas quatro atletas por evento.

Assim que as vagas forem alocadas, cada país seleciona os atletas que levará. Atletas podem se classificar para mais de uma prova.

Slopestyle

Os atletas do slopestyle apresentam manobras e saltos em uma pista de neve (slope, em inglês) com diversas rampas e obstáculos.

Se você tem a referência do skate nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, é parecido com a competição de street.

O topo do percurso tem corrimãos, enquanto o final possui três enormes rampas que lançam os atletas ao ar, onde eles apresentam vários giros, saltos e largadas e retomadas.

A rampa final tem o salto mais explosivo, que precisa ter uma chegada perfeita para impressionar os árbitros.

Estreia do evento: Sochi 2014

Atuais campeões Olímpicos:

– Slopestyle esqui feminino: Sarah Hoefflin, Suíça

– Slopestyle esqui masculino: Oystein Braaten, Noruega

– Slopestyle snowboard feminino: Jamie Anderson, EUA

– Slopestyle snowboard masculino: Red Gerard, EUA

Halfpipe

No halfpipe, os esquiadores e snowboarders executam diversas manobras, uma após a outra, em um halfpipe (pista de neve em formato de meio cano) de 6,7m.

O principal não é só subir bastante, mostrar giros e saltos, mas aterrissar perfeitamente, porque cada chegada afeta a próxima manobra. As paredes são super íngremes, com ângulo entre 16 e 18 graus.

Há uma grande lenda que atrai toda a atenção ao snowboard - Shaun White.

O ícone do esporte americano irá para sua quinta edição Olímpica. Em três das quatro em que competiu, começando em Turim 2006, White ganhou o ouro. Sochi 2014 foi a exceção, terminando na quarta posição.

Sua compatriota, Chloe Kim, também é um grande nome, na competição feminina. A atleta de 21 anos só ganhou medalhas de ouro, incluindo o título de PyeongChang 2018, em sua estreia Olímpica. Ela também conquistou dois ouros nos Jogos Olímpicos da Juventude Lillehammer 2016 na Noruega, dois Mundiais e seis X Games.

No esqui, os EUA também dominam o evento masculino, com David Wise sendo o atual bicampeão Olímpico e buscando o tri em Beijing 2022.

A canadense Cassie Sharp foi a única atleta a quebrar a hegemonia americana no halfpipe, conquistando o ouro no evento feminino do esqui.

Estreia do evento:

– Snowboard: Nagano 1998

– Esqui: Sochi 2014

Atuais campeões Olímpicos:

– Snowboard feminino: Chloe Kim, EUA

– Snowboard masculino: Shaun White, EUA

– Esqui feminino: Cassie Sharpe, Canadá

– Esqui masculino: David Wise, EUA

Big air

O big air é exatamente o que promete. Os esquiadores e snowboarders se lançam no ar de uma rampa bem íngreme e completam o máximo de manobras que puderem em uma cena impressionante, com esquis/snowboards e pernas girando, neve e roupas estufadas.

Imagine que um atleta está descendo uma rampa, como um saltador de esqui, mas em vez de ficar no ar em uma posição, mantendo distância e forma, ele ou ela tenta fazer o máximo de manobras que o tempo no ar permitir. Um movimento errado e tudo vai por água abaixo.

Segurar o board ou os esquis no meio do ar acrescenta dificuldade, e a aterrissagem é muito importante para dar aquela impressão final. Mesmo que os atletas façam parecer fácil, é impossível não se impressionar.

Estreia do evento:

– Big air snowboard: PyeongChang 2018

– Big air esqui: Beijing 2022

Atuais campeões Olímpicos:

– Big air snowboard feminino: Anna Gasser, Áustria

– Big air snowboard masculino: Sebastien Toutant, Canadá

Os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 começam em 4 de fevereiro de 2022. O snowboard acontece de 5 a 15 de fevereiro (veja programação) e o esqui estilo livre vai de 3 a 19 de fevereiro (veja programação). Ambos podem sofrer alterações devido a condições climáticas.