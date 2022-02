Programação dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022: confira os horários de 15 de fevereiro

Beijing 2022 saberá também os campeões do bobsled masculino de 2 atletas, com a terceira descida às 20:15 locais (9:15 do horário de Brasília). O duo brasileiro de Edson Bindilatti e Edson Martins participa da terceira descida e tentará ficar no top 20 para disputar a última, que vale medalhas.

Há nove eventos de medalhas hoje, incluindo as duas finais no snowboard big air (09:30, 13:00), que fizeram sua estreia em PyeongChang 2018. A visão dos atletas realizando manobras a dezenas de metros no ar, lançados da enorme rampa, é um espetáculo para ser visto. A decisão do esqui estilo livre slopestyle, com Kelly Sildaru e Ailing (Eileen) Gu também promete muita emoção. A estoniana terminou a classificatória em primeiro e a chinesa em terceiro.

As eliminatórias masculinas de hóquei no gelo também começam com a rodada de qualificação para as oito equipes que não conseguiram vencer seu grupo ou não terminaram como o melhor vice-campeão. Os jogos serão:

12:10 (1:10 de Brasília) - Eslováquia x Alemanha

12:10 (1:10 de Brasília) - Dinamarca x Letônia

16:40 (5:40 de Brasília) - República Tcheca x Suíça

21:10 (10:10 de Brasília) - Canadá x República Popular da China

E no curling masculino, há uma repetição da final do Campeonato Mundial de 2021, quando os campeões mundiais e medalhistas de prata Olímpicos de 2018, Suécia (Niklas Edin), enfrentam a Grã-Bretanha (Bruce Mouat). Aqui estão dois outros eventos que você deve assistir no dia 15 de fevereiro.

Esqui alpino - Goggia, Gut-Behrami, ou mesmo Ledecká no downhill?

Sofia Goggia recupera-se de lesão - que a impediu de ser a Porta-Bandeira da Itália na Cerimônia de Abertura dos Jogos - entretanto segue entre as favoritas para manter seu título Olímpico no downhill feminino hoje (11:00 locais, 0:00 em Brasília).

As suíças Corinne Suter e Lara Gut-Behrami conquistaram ouro e bronze na ausência de Goggia no Campeonato Mundial de 2021, uma corrida que também viu a esquiadora tcheca Ester Ledecká – campeã do super-G de 2018 – terminar em quarto.

Ledecká terá completado seus deveres de snowboard em slalom gigante paralelo no dia 8 de fevereiro, bem como a corrida de esqui super-G em 11 de fevereiro, e pode muito bem decidir ter outra chance no downhill.

Patinação artística - mulheres do ROC prontas para dominar

Tal é o domínio dos patinadores que representam o ROC sobre a patinação individual feminina nos últimos tempos que é bem possível ver três representantes da equipe entre as melhores.

No entanto, o programa curto (18:00 locais, 7:00 em Brasília) apresenta uma oportunidade para alguns dos outras patinadoras surpreenderem.

Isso pode abrir a porta para patinadoras como Alysa Liu, dos EUA, campeã dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2020, You Young, da República da Coreia, e Higuchi Wakaba, do Japão, que têm Axels triplos em seu repertório, para tentarem surpreender.

Eventos de medalhas

Esqui alpino

11:00–12:59 (0:00 em Brasília): Downhill (F)

Bobsled

21:50–22:35 (10:50 em Brasília): Dupla masculina - 4ª e decisiva bateria

Biatlo

14:30–15:45 (6:00 em Brasília): Revezamento (M) 4 x 7,5km

Esqui estilo livre

09:30–10:50 (22:30 do dia 14 em Brasília): Freeski slopestyle (F) final

Combinado nórdico

16:00–16:51 (5:00 em Brasília): Gundersen individual em pista longa/salto de esqui 10km; 19:00–19:35 (8:00 em Brasília): Gundersen individual pista longa/ cross-country 10km

Snowboard

09:30–10:35 (22:30 do dia 14 em Brasília): (F) Snowboard big air final; 13:00–14:05 (2:00 em Brasília): (M) Snowboard big air final

Patinação de velocidade

16:22–16:34 (5:22 em Brasília): Final de perseguição de equipe (F), final B, final A; 16:41–16:53 (5:41 em Brasília): Final de perseguição por equipe (M) final B, final A

Confira a programação completa de 15 de fevereiro aqui.

Onde assistir

Da Cerimônia de Abertura às competições aqui está onde e como você pode acompanhar os Jogos na sua região com os Parceiros Oficiais de Transmissão Olímpicos. Em território brasileiro, também é possível acompanhar no Olympics.com.