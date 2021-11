A Copa do Mundo de Bobsled 2021/22 vai começar: confira a prévia da etapa de Innsbruck

As corridas de abertura da Copa do Mundo de Bobsled 2021/22 começam neste fim de semana (20 de novembro) no famoso Olympic Sliding Centre em Innsbruck, Áustria.

O evento é a primeira de oito etapas que compõem o circuito IBSF, com os atletas somando pontos com base nos seus resultados em cada prova.

Confira os principais fatos sobre a Copa do Mundo em Innsbruck.

Onde e quando a Copa do Mundo de bobsled em Innsbruck acontece?

As primeiras provas da Copa do Mundo de bobsled 2021/22 acontecem no Olympic Sliding Centre em Innsbruck, Áustria, em 20 e 21 de novembro.

O local já sediou dois Jogos de Inverno (1964 e 1976) e é a primeira pista permanente e artificialmente refrigerada de bobsled, luge e skeleton no mundo.

Quais eventos serão disputados?

Serão disputados o 2-man, 2-woman e 4-man em Innsbruck.

Quem são os nomes para ficar de olho?

Os alemães levaram o ouro em todos os três eventos do bobsled em PyeongChang 2018 e nove das 12 medalhas do Mundial de 2021 em Altenberg. Logo, os trenós alemães são os grandes favoritos na etapa de Innsbruck da Copa do Mundo.

O bicampeão Olímpico Francesco Friedrich disputará o 2-man e o 4-man, enquanto o compatriota e colega Johannes Lochner (que foi prata e bronze nas duas provas no Mundial 2021) é outro nome para ficar de olho.

Na competição feminina, a bicampeã mundial e medalhista de ouro em 2018 Mariama Jamanka é o nome de destaque, com a três vezes medalhista Olímpica e atual campeã mundial Killie Humpries (EUA) prometendo desafiá-la.

O bobsled em Beijing 2022 acontecerá de 13 a 20 de fevereiro de 2022.

Saiba tudo sobre os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022.