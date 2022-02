Olympic Games Jam: Beijing 2022 dá aos fãs o gosto da ação

Quer ter sua própria experiência de competir em Beijing 2022?

Agora você pode sentir o gosto da ação graças ao Olympic Games Jam: Beijing 2022, o jogo oficial para telefones celulares.

Não é preciso ser uma fera do snowboard cross ou encarar os riscos do luge. Você pode se juntar com até 15 jogadores em todo o mundo para competir em tempo real em eventos dos Jogos Olímpicos de Inverno em estilo arcade.

Olympic Games Jam: Beijing 2022 continua a querida tradição de video games oficiais lançados em cada edição dos Jogos Olímpicos.

Este party game com múltiplos jogadores no estilo play-to-earn permite que os jogadores ganhem pins digitais Olímpicos NFL enquanto patinam, esquiam ou deslizam em mini-games, até que um campeão surja.

O jogo, desenvolvido em colaboração com a nWay, permite que os jogadores tragam seu estilo único à competição. Ele tem avatares personalizados no jogo que vêm com diversas opções de roupas coloridas.

O que os jogadores de NFT ganharem por suas performances pode ser trocado por prêmios em dinheiro no nWayPlay Marketplace.

O medalhista Olímpico de ginástica e amante de gaming Nile Wilson da Grã Bretanha falará sobre jogar a partida em um livestream no Twitch em 16 de fevereiro.

Olympic Games Jam Beijing 2022 Snowboard Slopestyle

Olympic Games Jam: Beijing 2022 está disponível agora para lojas de aplicativos Android e iOS. O download é grátis.

O jogo vai receber constantes atualizações de software após o lançamento com novo conteúdo, esportes, modos e eventos para manter a ação fresca.

Acompanhe tudo que acontece em tempo real no site oficial de Beijing 2022.