Alerta de medalha: quarto ouro para Johannes Thingnes Boe no biatlo em Beijing 2022, agora nos 15km largada em massa

O norueguês Johannes Thingnes Boe chegou à impressionante marca de quatro ouros em Beijing 2022 ao vencer a prova de 15km largada em massa do biatlo, nesta sexta-feira.

A prata ficou com Martin Ponsiluoma, da Suécia, e o bronze foi para Vetle Sjaastad Christianssen, também da Noruega.

O tempo final do norueguês foi de 38min14s4, enquanto o sueco chegou a 40s3. Christianssen veio mais atrás, a 1min12s5.

Duelo com francês não aconteceu

Uma das principais atrações da prova seria o duelo entre Boe e o francês Quentin Fillon Maillet pelo maior número de medalhas em provas do biatlo nestes Jogos de Inverno. Ao final, ambos ficaram com cinco e o norueguês levou ampla vantagem nos ouros: quatro, contra dois de Fillon Maillet.

Se tivesse ido ao pódio, o francês teria obtido uma medalha em todas as provas da programação de biatlo em Pequim 2022.

Fillon Maillet até começou bem a prova, liderando após a marca de 0,9km. Porém, Boe já assumiu a ponta logo no quilômetro seguinte, mantendo-se lá até os 3km e a primeira parada de tiro - nela, ambos erraram um tiro.

Entre os 3 e 4,9km, ambos perderam protagonismo para o sueco Sebastian Samuelson e o canadense Scott Gow, que se revezaram na ponta.

Da metade para o fim, só deu Boe

E o domínio absoluto de Johannes Thingnes Boe se deu a partir da segunda parada de tiro. Depois de acertar o alvo cinco vezes - contra quatro de Fillon Maillet -, o norueguês começou a imprimir um ritmo forte, com médias de 3 segundos para o segundo colocado até a chegada à terceira parada de tiro.

Nem mesmo um erro atirando o tirou da ponta folgada. Neste momento, ele já era acompanhado por Ponsiluoma, mas com seis segundos de vantagem. O francês estava em terceiro, com 15s9 atrás.

Na altura para a quarta e última parada de tiro, o norueguês estava com 27 segundos de vantagem para Fillon Maillet. A diferença deve ter abalado o francês, que errou três alvos. Boe, por sua vez, cometeu dois erros, mas nem assim sua liderança estava ameaçada.

Um quilômetro rumo ao quarto ouro

Com 13,9km de prova, o pódio estava definido.

Boe estava com ampla vantagem para o sueco, de mais de 30 segundos, e foi tranquilo para o trecho final da prova, junto à arquibancada do Centro de Biatlo em Zhangjiakou.

A vantagem era tanta - assim como a alegria por conquistar o quarto ouro nestes Jogos - que Boe até mandou beijos em direção à câmera que o acompanhava nos metros prévios à linha de chegada.

Rei do biatlo em Beijing 2022

Com a vitória na prova que encerrou o programa do biatlo, Boe acabou com quatro ouros: além da de hoje, ganhou no sprint individual 10km masculino e nos revezamentos 4x7,5km masculino e 4x6km misto. Além disso, ganhou um bronze nos 20km individual masculino.

Os resultados na República Popular da China só confirmam a evolução e o domínio do norueguês no esporte. Em PyeongChang 2018, ele tinha ficado com três medalhas, um ouro e duas pratas. Ano passado, foi campeão mundial nos revezamentos masculino e misto.

Fillon Maillet, que fechou a prova em quarto, divide agora com Boe o recorde de medalhas para um mesmo biatleta em uma única edição dos Jogos: cinco. Porém, ele foi o primeiro a alcançar a marca, com ouro no 20km individual e perseguição 12,5km masculino; e prata nos 10km sprint masculino e nos revezamentos 4x7,5km masculino e 4x6km misto.

