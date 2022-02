Alerta de medalha: Canadá é ouro pela quinta vez no hóquei no gelo feminino em Beijing 2022

Canadá pentacampeão Olímpico do hóquei no gelo feminino!

A contrário de PyeongChang 2018, quando as norte-americanas venceram, desta vez as canadenses subiram no lugar mais alto do pódio. Vitória por três a dois, com destaque para a capitã Marie-Philip Poulin (CAN), em sua quarta final Olímpica consecutiva, fazendo dois dos três gols do seu país.

Pela sexta vez na história em sete edições, os vizinhos Estados Unidos e Canadá fizeram a grande final Olímpica do hóquei no gelo feminino, em Beijing 2022. Até a final, as duas equipes fizeram as seguintes campanhas:

Canadá: 12 x 1 Suíça, 11 x 1 Finlândia, 6 x 1 ROC, 4 x 2 Estados Unidos; 11 x 0 Suécia; 10 x 3 Suíça.

12 x 1 Suíça, 11 x 1 Finlândia, 6 x 1 ROC, 4 x 2 Estados Unidos; 11 x 0 Suécia; 10 x 3 Suíça. Estados Unidos: 5 x 2 Finlândia, 5 x 0 ROC, 8 x 0 Suíça, 2 x 4 Canadá; 4 x 1 República Tcheca; 4 x 1 Finlândia.

O Canadá, grande força mundial da modalidade, é o atual campeão mundial feminino e agora, também Olímpico. Buscava reconquistar este topo, já que os últimos anos testemunharam um crescimento dos Estados Unidos, como no mundial de 2019, em que as canadenses ficaram de fora da decisão, vencida pelas estadunidenses por dois a um sobre as finlandesas.

Nada mais simbólico do que uma das maiores rivalidades do esporte esteja representada em uma final de Jogos, e que o Olympics.com traz um resumo.

Vitória e pentacampeonato do Canadá

Digna de uma grande final, a partida foi bastante movimentada. Logo após ter um gol anulado aos 7min15s, Sarah Nurse (CAN) abriu o placar aos 7min50s. A capitã Marie-Philip Poulin (CAN) ampliou aos 15 minutos, tornando-se a única atleta a fazer gol em quatro decisões de Jogos Olímpicos. Fim do primeiro período, placar a favor do Canadá por dois a zero.

No segundo período a partida ficou mais equilibrada, com os times dependendo dos erros do adversário. Assim foi. Em um disco recuperado na metade defensiva, o Canadá teve um ataque em superioridade numérica e mais uma vez Marie-Philip Poulin aproveitou para ampliar o placar com quase trinta minutos de jogo: três a zero para as canadenses. Com o marcador desfavorável, os Estados Unidos tiveram que partir pra cima, passaram a ter mais controle do disco e número de finalizações. Aos 36min39s, Hilary Knight (USA) arremata com o disco, ela mesma aproveita o rebote e diminui a diferença. Três a um e fim do segundo período.

Final eletrizante

No terceiro e último terço as duas equipes criaram poucas oportunidades. O placar parecia estar encaminhado, mas uma jogada faltosa deixou o Canadá com uma a menos no rinque. Com isso, os Estados Unidos pressionaram e, a 13 segundos do fim, Amanda Kessel (USA) diminuiu a diferença para apenas um ponto, três a dois.

Sem tempo para um empate, muito menos para uma virada, o marcador se manteve em três a dois e, com isso, as canadenses se tornaram pentacampeãs Olímpicas do torneio feminino de hóquei no gelo.

"Significa o mundo. Significa o mundo para mim. Honestamente, liderar este grupo com tantas mudanças nos últimos anos, com novatas, um esforço conjunto de todas e este título mostra que deu resultado", disse Marie-Philip Poulin, capitã do time canadense.

"Não tenho palavras agora. Foi o jogo mais longo de hóquei no gelo que eu já joguei. Tinha em mente que íamos vencer e é um sonho que se torna realidade", comentou Sarah Nurse (CAN), autora de um dos gols. Ao ser perguntada sobre o que sentiria ao ver o ouro pendurado em seu pescoço, ela completou: "Um alívio. Conquistar o ouro aos 27 anos, depois de ter sido prata é como tirar um peso dos ombros".

Ficha técnica

Canadá 3 (2-0, 1-1, 0-1): Ann-Renee Desbiens; Emerance Maschmeyer; Jocelyne Larocque, Renata Fast, Brianne Jenner, Sarah Nurse, Marie-Philip Poulin (C); Erin Ambrose, Claire Thompson, Sarah Fillier, Natalie Spooner, Jamie Lee Rattray; Ashton Bell, Micah Zandee-Hart, Rebecca Johnston, Emily Clark, Blaire Turnbull; Ella Shelton, Laura Stacey, Jill Saulnier e Emma Maltais. Treinador: Troy Ryan.

Estados Unidos 2 (0-2, 1-1, 1-0): Alex Cavallini, Maddie Rooney; Lee Stecklein, Cayla Barnes, Hannah Brandt, Hilary Knight, Kendall Coyne Schofeld (C); Megan Keller, Savannah Harmon, Abby Roque, Alex Carpenter, Amanda Kessel; Megan Bozek, Jincy Dunne, Kelly Pannek, Grance Zumwinkle, Dani Cameranesi; Caroline Harvey, Hayley Scamurra, Jesse Cimpher, Abbey Murphy. Treinador: Joel Johnson.

Arbitragem: Kelly Cooke (USA), Anna Wiegand (SUI), Anna Hammar (SWE) e Kendall Hanley (USA).

Assim ficou o pódio do hóquei no gelo feminino em Beijing 2022:

Ouro: Canadá 5 conquistas Olímpicas

5 conquistas Olímpicas Prata: Estados Unidos 2 conquistas Olímpicas

2 conquistas Olímpicas Bronze: Finlândia

O hóquei no gelo em Beijing 2022

O hóquei no gelo continua nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 com a realização da primeira semifinal do torneio masculino nesta sexta-feira dia 18 de fevereiro a partir das 12:10 hora local de Pequim (1:10 pela hora de Brasília):

Finlândia x Eslováquia

A outra semifinal acontecerá também na sexta-feira (21:10 hora de Pequim/10:10 hora de Brasília):

ROC x Suécia

Você pode acompanhar as emoções do hóquei no gelo em Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

CLIQUE AQUI para mais informações