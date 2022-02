Alerta de medalha: Nico Porteous é ouro no masculino do esqui halfpipe em Beijing 2022

Mais um ouro para a Nova Zelândia!

O Jardim Secreto do Parque de Neve de Genting, em Zhangjiakou, abriu suas portas para o último evento do esqui estilo livre em Beijing 2022, o halfpipe masculino do esqui estilo livre em uma disputa de alto nível.

Com uma temperatura de -36º celsius, Nico Porteous (NZL) ficou com a medalha de ouro. David Wise (USA), bicampeão Olímpico em 2014 e 2018, ficou com a prata. Alex Ferreira (USA) ficou com o bronze.

O Olympics.com conta mais sobre o evento que deu o segundo ouro na história dos Jogos de Inverno para a Nova Zelândia.

Definição na primeira descida

O frio intenso e o vento impuseram difíceis condições para os esquiadores. Mesmo assim, foram duas notas acima dos 90 pontos na primeira descida, que definiu também as primeiras colocações do evento. Alex Ferreira (USA) foi o primeiro a assumir posição de medalha, superado pelo compatriota e atual campeão Olímpico do evento, David Wise (USA), que fez 90.75.

No entanto, o atual campeão da prova, Nico Porteous (NZL), em exibição impecável variou nas manobras com originalidade e ousadia. Cravou nota 93. Não mais foi superado nem na primeira, segunda ou terceira descidas. Medalha de ouro para o jovem neozelandês.

Em relação a PyeongChang 2018, os medalhistas trocaram as posições do pódio. Nico Porteous (NZL) tinha sido bronze e agora é ouro em Pequim. David Wise (USA) foi ouro e agora faturou a prata, enquanto que Alex Ferreira (USA), prata em 2018, desta vez foi bronze.

É a segunda medalha de ouro para a Nova Zelândia em Beijing 2022, a sua segunda também em todas as participações nos Jogos de Inverno. A primeira foi obtida por Zoi Sadowski-Synott no snowboard big air.

O que disse Nico Porteous

Sobre as condições do tempo, ele ressaltou: "Estava realmente muito difícil hoje. Estava muito lento, foi desafiador. Mas coloquei em prática aquilo que eu sabia, tentei o meu melhor e deixei tudo. Está um frio congelante, não tenho palavras".

"Eu não posso descrever, para ser honesto. Estou tão, tão feliz que estou fora de mim. Ainda não posso acreditar", disse após a conquista do título Olímpico.

Sobre o que fazer no futuro, o neozelandês concluiu: "Quero continuar esquiando, fazer aquilo que amo e apenas ser eu mesmo, acredito".

Resultados finais

Ouro: Nico Porteous (NZL) - 93.00

- 93.00 Prata: David Wise (USA) - 90.75

- 90.75 Bronze: Alex Ferreira (USA) - 86.75

Acompanhem os Jogos Beijing 2022

O halfpipe masculino foi o último evento do esqui estilo livre nos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022.

Você pode acompanhar as emoções de Beijing 2022 com as transmissões do Olympics.com e dos canais Globo/Sportv para o território brasileiro.

CLIQUE AQUI para mais informações