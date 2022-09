Laver Cup 2022: jogadores, programação e onde assistir à despedida de Roger Federer

Desde a primeira edição em 2017, a Laver Cup se tornou um evento antecipado pelos fãs de tênis. Neste ano, o torneio terá mais atenção do que nunca, já que será o palco da despedida de Roger Federer do tênis competitivo, encerrando uma carreira única no esporte.

Faz sentido que sua última partida seja na Laver Cup, um torneio que ele criou, baseado no formato da Ryder Cup de golfe, e nomeado a partir do australiano Rod Laver, um grande ídolo do suíço.

Mais uma vez, o sexteto do Time Europa enfrenta seis tenistas do Time Mundo, com o sueco Bjorn Borg e o americano John McEnroe como capitães.

O Time Europa nunca perdeu a Laver Cup, vencendo as quatro primeiras edições. Em 2022, a equipe terá a reunião do "Big 4", com Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray do mesmo lado.

Será que o Time Europa vencerá o quinto título seguido? Mais importante, quando e como Federer fará sua despedida? Descubra abaixo.

Quais são as datas e onde será a Laver Cup?

A edição de 2022 da Laver Cup acontece na Arena O2 de Londres, em quadra dura coberta. É a primeira vez que o local recebe a Laver Cup, que já passou por Praga, Chicago, Genebra e Boston.

O primeiro dia de jogos será em 23 de setembro, sexta-feira, e a final no domingo, 25 de setembro. A quadra da competição é preta, uma cor única no circuito.

Qual é o formato da Laver Cup 2022?

Jogos de simples e duplas são disputados todos os dias, com duas sessões de quatro jogos nos dias 1 e 2 e uma sessão de quatro jogos no domingo.

Para vencer, a equipe precisa acumular 13 pontos, com um ponto para cada vitória no primeiro dia, dois pontos para cada triunfo no segundo dia e três pontos para cada vitória no terceiro dia.

Se uma equipe precisar de apenas um jogo no domingo para chegar a 13 pontos, uma exibição será disputada após a cerimônia de premiação em vez das partidas restantes.

Caso o torneio fique empatado após 12 jogos, o vencedor será definido em uma partida de duplas.

Jogadores da Laver Cup 2022

Time Europa

O line-up do Time Europa é praticamente uma seleção dos melhores do século 21, com Federer (41 anos) ao lado de outras lendas, como Rafael Nadal (36), Novak Djokovic (35) e Andy Murray (35), além do número 2 do mundo Casper Ruud (23) e do grego Stefanos Tsitsipas (24).

Federer, campeão de 20 Slams, afirmou que só jogará uma partida de duplas devido a sua condição física. Ela será nesta sexta-feira (23), ao lado de Nadal, contra os americanos Jack Sock e Frances Tiafoe.

"Estou bem surpreso com o quanto estou jogando bem nos treinos", disse Federer à imprensa suíça na terça-feira. "Mas já estava claro que eu jogaria só duplas, provavelmente na sexta-feira à noite", disse.

Nadal também dispensa apresentações, com 22 títulos de Slam, dois ouros Olímpicos, atual número 3 do ranking e ex-líder por 209 semanas.

De volta às quadras após ficar de fora da temporada norte-americana, Djokovic tem 21 Slams e é o recordista de semanas na liderança do ranking (373). A ausência do circuito nos últimos meses fez com que ele caísse para a sétima posição do ranking.

O bicampeão Olímpico e de Wimbledon Murray, atualmente número 43 do mundo, compõe o time junto ao vice-campeão do US Open Ruud e o número 6 da ATP Tsitsipas.

Apesar de toda essa constelação, todos os olhos estarão em Federer, que encerra uma carreira marcada por um tênis encantador e pela devoção de seus torcedores em todo o mundo.

Félix Auger-Aliassime Foto: Getty Images

Time Mundo

Por mais que o Time Mundo pareça 'zebra' no papel, eles contam com alguns dos nomes jovens mais empolgantes do circuito hoje. O americano Taylor Fritz é o mais bem ranqueado. O jogador de 24 anos teve uma forte temporada, com direito a quartas de final em Wimbledon.

O canadense Félix Auger-Aliassime também é bastante promissor, tendo feito semifinal no US Open e quartas em Wimbledon no ano passado, além de ficar entre os oito melhores também no Australian Open deste ano.

Número 19 do mundo, o argentino Diego Schwartzman é outro nome importante, assim como o americano Frances Tiafoe, semifinalista do US Open deste ano.

Outros integrantes são o australiano Alex de Minaur e o veterano Jack Sock, medalhista Olímpico de ouro nas duplas.

Com a força da juventude, o Time Mundo tentará 'colocar água no chope' da festa de Federer.

Programação da Laver Cup 2022

Horário de Brasília (quatro a menos do que o horário de Londres e Lisboa).

Sexta-feira, 23 de setembro

Sessão diurna

9:00 - Jogo 1: Simples - Casper Ruud (NOR) x Jack Sock (USA)

Jogo 1: Simples - Casper Ruud (NOR) x Jack Sock (USA) A seguir - Jogo 2: Simples - Stefanos Tsitsipas (GRE) x Diego Schwartzman (ARG)

Sessão noturna

15:00 - Jogo 3: Simples - Andy Murray (GBR) x Alex de Minaur (AUS)

Jogo 3: Simples - Andy Murray (GBR) x Alex de Minaur (AUS) A seguir - Jogo 4: Duplas - Roger Federer (SUI)/Rafael Nadal (ESP) x Jack Sock/Frances Tiafoe (USA) - Último jogo de Federer

Sábado, 24 de setembro

Sessão diurna

9:00 - Jogo 5: Simples

Jogo 5: Simples A seguir - Jogo 6: Simples

Sessão noturna

15:00 - Jogo 7: Simples

Jogo 7: Simples A seguir - Jogo 8: Duplas

Domingo, 25 de setembro

Sessão única (partidas dependem dos resultados anteriores)

8:00 - Jogo 9: Duplas

Jogo 9: Duplas A seguir - Jogo 10: Simples

Jogo 10: Simples A seguir - Jogo 11: Simples

Jogo 11: Simples A seguir - Jogo 12: Simples

Onde assistir à Laver Cup?

O torneio que terá a despedida de Roger Federer será transmitido no Brasil pela ESPN e pelo serviço de streaming Star+. Em Portugal, o Eurosport fica a cargo da transmissão. Confira onde assistir em outros países aqui.