Kirsty Muir: a competidora mais jovem da Grã-Bretanha cheia de surpresas no big air feminino

Kirtsy Muir é a competidora mais jovem da Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022, mas teve um desempenho muito além de sua experiência no big air feminino de esqui estilo livre.

Deixou seu pai Jim e sua família na Escócia radiantes de orgulho, junto com seus torcedores da Grã-Bretanha.

A jovem de 17 anos, que só fez sua estreia mundial no ano passado, chamou muita atenção no evento repleto de estrelas em Beijing 2022, que acabou sendo vencido por Ailing (Eileen) Gu, com prata para Tess Ledeux e bronze para Mathilde Gremaud.

Fazendo sua estreia nos Jogos Olímpicos de Inverno, Muir foi o assunto da Grã-Bretanha na segunda-feira, 8 de fevereiro, quando se classificou para a final, tendo marcado 89,25 em sua primeira corrida, depois 67,00 na segunda e 68,25 na terceira.

"Fiquei muito feliz depois de pousar minha dove 12, em seguida, fui para o switch misty nine, aterrissei na segunda corrida. Eu só queria uma pegada muito melhor na terceira corrida", disse ela depois de garantir sua passagem para a final com segurança.

"Hoje foi tudo para a qualificação. Eu queria fazer o meu melhor esqui hoje, assim como queria me orgulhar de como esquiei. Queria tentar meus melhores truques."

A jovem estrela escocesa foi ainda maior na final no dia seguinte, marcando 90,25 em sua primeira corrida.

Depois de um 78,75 com sua segunda corrida, Muir estava em quinto lugar e precisava de um grande salto final para ir à frente do então líder Ledeux.

Apesar de acertar seu truque no ar, ela não conseguiu aterrissar, caindo para terminar em quinto.

Na parte inferior do Big Air Shougang, com um sorriso quase tão largo quanto os próprios saltos, Muir disse: “Sim, estou bem, obrigada” antes de fazer um símbolo de coração de amor com as mãos, enquanto refletia sobre seus esforços em o final.

Falando ao STV News da Escócia, o pai de Muir, Jim, sorriu com orgulho de sua filha.

"Foi ótimo, quero dizer... Kirsty vai surpreendê-lo todas as vezes", disse ele.

"Ela estava tão disposta e tão determinada a tentar chegar ao pódio.

“E naquele último salto, ela nunca havia feito esse truque antes na competição (e estava tão perto de acertá-lo. ”)

Falando mais tarde à BBC Sport, a medalhista de prata de Lausanne 2020, Kirsty, disse que o padrão da final era “insano”.

"É incrível [fazer parte disso]. Eu não poderia esperar ter esquiado melhor hoje e estou muito orgulhosa de todas as meninas", disse ela.

"Eu fui para um switch misty 10 no último salto que eu nunca tentei antes - eu só queria tentar, e estou tão feliz por ter tentado", acrescentou ela.

A competição de Muir em Beijng 2022 continua no domingo, 13 de fevereiro, quando ela participa da competição feminina de freeski slopestyle, que historicamente tem sido sua melhor até no cenário internacional.

E então seus planos depois de Beijing 2022?

"Tenho que estudar um pouco para recuperar o atraso, com certeza", disse Muir. "Estou focada no meu próximo evento e depois volto para a escola."

Acompanhe toda a ação em nossas atualizações do Live Blog em Beijing 2022, aqui.