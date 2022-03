Sakamoto Kaori faz sua melhor marca e lidera programa curto no Mundial de patinação artística

Sakamoto Kaori não conseguiu se conter.

Assim que a pontuação de 80.32 apareceu na tela depois de seu programa curto no Campeonato Mundial de Patinação Artística, a medalhista Olímpica de bronze pulou do seu assento tomada pela emoção e andou até o monitor para ter certeza de que seus olhos não estavam a enganando.

Sakamoto, favorita, em Montpellier, na França, nesta semana, não havia se enganado: ela lidera a competição individual feminina após o programa curto na Arena Sud de France nesta quarta-feira, 23 de março.

A pontuação de 80.32 é a melhor de sua carreira, e ela é apenas a sétima mulher na história a quebrar a barreira de 80 pontos no segmento.

A atleta de 21 anos está tentando se tornar apenas a quinta japonesa campeã mundial e primeira desde Asada Mao em 2014.

A belga Loena Hendrickx foi a última patinadora a competir na França e fez 75 pontos cravados, também comemorando quando o placar mostrou o resultado.

No penúltimo grupo, a americana Mariah Bell foi outra a fazer a melhor pontuação da carreira, 72.55, para ficar no top 3. Ela optou por uma combinação de triplo flip e triplo toe, uma decisão que ela disse que foi de última hora.

You Young da República da Coreia, campeã nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Lausanne 2020, ficou em quarto com 72.08, e a americana Alysa Liu foi a quinta com 71.91. O top 8 também contou com a alemã Nicole Schott, com a japonesa Higuchi Wakaba e com a americana Karen Chen.

No início do mês, a ISU (União Internacional de Patinação em inglês) anunciou que "nenhum patinador pertencente a Membros da ISU de Rússia e Belarus devem ser convidado ou ter sua participação permitida em competições internacionais de patinação", incluindo o Mundial.

Sakamoto: 'Agora a pressão acabou'

Com a ausência de algumas das principais patinadoras do mundo, como a atual campeã mundial e Olímpica Anna Shcherbakova, Sakamoto preservou seu status como nova favorita.

Ela seguiu sua compatriota Higuchi e apresentou o programa "Now We Are Free". Abriu a apresentação com um Axel duplo, seguido por um triplo Lutz e um triplo flip e triplo toe combinados.

Sua nota artística, 37.07, foi a mais alta do dia também.

"Estou nas nuves agora", disse Sakamoto. "Eu me senti rápida no gelo, os saltos foram bons. Acho que tudo deu certo. Ganhar uma medalha Olímpica era meu sonho de vida, então, depois de conseguir isso, não sabia o que fazer. Estava bem confusa. Não sabia o que buscar neste Mundial".

"Todos diziam que eu deveria ganhar o ouro porque as russas não vieram. Eu fui me sentindo melhor a cada dia. Disse a mim mesma que não era o resultado que contava", acrescentou a japonesa. "Agora a pressão acabou e estou apenas fazendo o que posso".

Esta é a última competição da temporada de patinação artística. O programa livre do feminino será na sexta-feira, 25 de março, às 18:00 locais (14:00 em Brasília).

No Brasil, é possível assistir ao Mundial no canal do YouTube da ISU.