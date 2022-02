Fora dos Jogos Olímpicos, a vitória de Elladj Balde veio internamente: 'Trata-se de encontrar realização em si mesmo'

O patinador artístico canadense, Elladj Balde, tinha tudo planejado em sua cabeça. Na verdade - em seu coração.

Ele se classificaria para seus primeiros Jogos Olímpicos de Inverno em 2014, com Sochi como cidade-sede, e retornaria ao seu país de origem para patinar lá pela primeira vez em sua carreira com os anéis Olímpicos correndo sob suas lâminas dos seus patins.

Em vez disso, Balde terminaria em quarto no campeonato canadense daquele ano, perdendo a equipe de três homens para Sochi 2014.

Foi um dos três ciclos Olímpicos que terminaram em decepção para o campeão nacional júnior de 2008.

"Quando percebi que os Jogos Olímpicos não eram necessariamente o meu caminho, perdi completamente a noção de quem eu era porque tinha essa identidade de 'vou ser um atleta Olímpico'", disse Balde ao Olympics.com em uma entrevista exclusiva. Entrevista de Pequim na quarta-feira (2 de fevereiro). "E como essa não era a minha jornada, tornou-se: 'Quem eu era?' E, 'Por que eu estava patinando?'"

Ele continuou: "E assim começou essa jornada de auto introspecção de: 'Se vou continuar patinando, tenho que encontrar razões que vêm de dentro.' Porque - naquele momento - todas as razões eram externas. Então eu passei meses meio que mergulhando fundo em mim mesmo. Aquele momento para mim, me permitiu encontrar quem eu era como artista e começar a explorar o que eu realmente amo e o que eu encontro é o que mais me satisfaz, que é me conectar com o público e compartilhar minha história, compartilhar meu dom de poder fazer as pessoas sentirem emoção no gelo."

Não levaria mais um ano inteiro para Balde dizer que começou a entender completamente como navegar nessa jornada acima mencionada. Ele terminou em um decepcionante sexto lugar no Canadense em 2015, um ano em que disse ter esperanças de conquistar o primeiro título nacional sênior.

Mas uma viagem à África nas semanas que se seguiram, com seu pai, ajudou essa exploração interna a encontrar o que ele estava procurando o tempo todo.

A resposta? Sua própria felicidade: Patinar para Elladj.

Elladj Balde: 'Como eu quero me lembrar disso?'

O esporte - por definição - é sobre conquistas. E os Jogos Olímpicos oferecem uma medida tangível na distribuição de medalhas: ouro, prata, bronze. Mas Balde, depois de ficar fora dos Jogos em 2014 e iniciar uma profunda jornada de autorreflexão enquanto continuava a patinar, encontrou um novo propósito na competição, mesmo quando tentava fazer parte da equipe Olímpica de PyeongChang 2018.

"Especialmente no ano passado (2017-18), foi como, 'Como eu quero lembrar tudo isso - não apenas um momento singular - mas como eu quero lembrar dessa jornada?'" Balde, que também está servindo como colaborador do Olympics.com, lembrou.

"E isso, para mim, tem muito mais poder em encontrar satisfação em si mesmo e em sua vida e em quem você é versus basear-se em um momento."

Balde agora usou sua paixão por patinar e criar arte no gelo, sendo um dos patinadores mais seguidos nas mídias sociais: ele possui mais de 1,2 milhão de seguidores no TikTok e mais de meio milhão no Instagram, e usou sua plataforma e vídeos para dar oportunidades para patinadores de minorias, pressionando por mais inclusão no esporte e com o objetivo de incentivar os jovens - independentemente de sua origem - a experimentar o esporte.

O próprio Balde é russo e guineense mas está representando a equipe do Canadá.

E embora não tenha realizado seu sonho de patinar nos Jogos Olímpicos, ele é o repórter de campo da CBC em Beijing 2022 este mês, oferecendo sua perspectiva e entrevistas de seus colegas, amigos e ex-competidores que buscam conquistas no mais alto nível.

Ele também está oferecendo um ponto de vista diferente por meio dessa cobertura.

"Disseram-nos que o sucesso e as conquistas vão, você sabe, nos deixar felizes", disse ele. "Mas quando você pensa nisso como uma jornada, você experimenta todos os momentos da maneira que eles deveriam [ser vividos] e permite que eles te ensinem fé e permitam que eles o ajudem a crescer em uma determinada direção como atleta ou como humano. Essas são coisas que você guarda para o resto de sua vida, sabe, e essas são coisas que vivem dentro de você e trouxeram momentos de paz para dentro de você."

"Aquelas coisas que ninguém pode tirar de você."

Elladj Balde: Criando novos caminhos na patinação

Balde gostaria que sua jornada servisse de exemplo para os outros: Sim, você pode alcançar o mais alto nível, conquistando medalhas mundiais, classificando-se para os Jogos Olímpicos, colecionando equipamentos e prêmios.

Mas, diz ele, o esporte é especial: permite a criação de tantos ângulos diferentes quantos os patinadores competindo nele.

“Eu adoraria que mais patinadores desta vez passassem tempo percebendo não apenas quem eles são, mas como eles podem trazer isso para o gelo, em oposição a apenas tentar fazer todas as coisas técnicas e por uma questão de desempenho”, disse Balde. "Há tantas camadas de patinação; é um esporte tão bonito. E é uma forma de arte também. E você pode usar isso para se expressar de algumas das maneiras mais bonitas."

"Acho que há espaço para mais criatividade", concluiu. "Não tenho certeza de como isso entra em jogo ou como vai evoluir, mas seria lindo de ver."