Campeonato Mundial de Taekwondo 2022: programação e onde assistir ao evento que conta para o ranking para Paris 2024

Após emocionantes e intensas três primeiras rodadas do Grand Prix (GP) em 2022, o foco agora muda para o evento principal do ano, o Campeonato Mundial de Taekwondo, em Guadalajara, México.

A competição acontece de 14 a 20 de novembro (segunda-feira a domingo) e, como nos dois eventos anteriores do GP, em Paris e em Manchester, o Mundial será uma chance para os atletas ganharem pontos no ranking, que serão fundamentais para garantir vagas para seus respectivos países para Paris 2024.

Vários campeões Olímpicos e mundiais estão entre os principais nomes confirmados para o evento no México.

Os vencedores das edições de Roma, Paris e Manchester do GP 2022, também estarão ansiosos para manter o bom momento e subir ao pódio.

Abaixo está o que é preciso saber sobre o Campeonato Mundial, as estrelas para ficar de olho e os brasileiros em ação em evento.

A delegação brasileira no Mundial em Guadalajara

O Brasil estará representado no México por 16 atletas, oito em cada gênero. Os brasileiros vêm de bons resultados internacionais. Nos Jogos Sul-Americanos, em Assunção, foram 10 medalhas para o país, com quatro de ouro, cinco de prata e uma de bronze.

Ícaro Miguel é o destaque da equipe, atual número 1 do ranking mundial entre os acima de 80 kg e vice-campeão mundial em 2019.

No GP desta temporada, o medalhista de bronze na Rio 2016, Maicon Andrade, foi ouro em sua categoria na etapa de Manchester, em outubro. "Quero agradecer a todos que torceram por mim e mandaram energia positiva. Ao meu treinador que faz de tudo por mim. Mais uma veio", colocou Andrade em suas redes sociais.

Antes disso, em setembro, Gabriele Siqueira foi bronze em Paris. "Foi uma competição bastante difícil. Gostaria de sair com o ouro, mas estou levando o bronze para casa, para o Brasil", disse Siqueira para a CBTKD (Confederação Brasileira de Taekwondo).

Confira os nomes da delegação brasileira:

Feminino

Até 46 kg - Valéria dos Santos

Até 49 kg - Camila Bezerra

Até 53 kg - Talisca Reis

Até 57 kg - Sandy Macedo

Até 62 kg - Caroline dos Santos

Até 67 kg - Milena Titoneli

Até 73 kg - Raphaella Pimentel

Acima de 73 kg - Gabriele Siqueira

Masculino

Até 54 kg - Paulo Melo

Até 58 kg - Juliano Soares

Até 63 kg - Gabriel Ramos

Até 68 kg - Gabriel Santos

Até 74 kg - Edival Pontes

Até 80 kg - Henrique Fernandes

Até 87 kg - Ícaro Miguel

Acima de 87 kg - Maicon Andrade

Wongpattanakitt invicta na temporada

Pelo menos 23 medalhistas de Tóquio 2020 estarão entre os mais de 700 atletas em Guadalajara, competindo em 16 categorias de peso. Com a chance de ganhar importantes pontos para a classificação para os Jogos Paris 2024, haverá foco extra em seis das oito categorias de peso Olímpicas que serão disputadas no México.

Invicta nesta temporada, a estrela tailandesa Panipak Wongpattanakitt é favorita em até 49kg. Desde que perdeu a final no Grand Prix de 2019 em Fujairah (Emirados Árabes Unidos), a detentora do primeiro título Olímpico do taekwondo da Tailândia não perdeu uma luta. Sua carreira atingiu o ápice com a medalha de ouro em Tóquio e agora ela está procurando ganhar seu terceiro ouro em Mundiais.

A três vezes medalhista do mundo deve encarar Adriana Cerezo Iglesias, a quem ela derrotou na épica final Olímpica, assim como duas outras fortes lutadoras de Tóquio, Abishag Semberg, a israelense medalhista de bronze e a vietnamita Thi kim tuyen Truong.

Os 67kg entre as mulheres também deve ser outra categoria bastante disputada.

A luta pelo ouro deve ser emocionante e intensa com a campeã de Tóquio, Matea Jelic, da Sérvia, ao lado das colegas de pódio no Japão: a britânica Lauren Williams (prata) e a costa-marfinense Ruth Gbagbi, a dupla medalhista Olímpica de bronze e prata Magda Wiet Henin, campeã do GP de Roma.

A vencedora desta categoria em Manchester, a chinesa Lei Xu, subiu para os 73kg para estes Mundiais onde Lee Dabin, da República da Coreia, vencedora em Roma e Paris, é a favorita para manter seu título.

Simone Alessio pode se recuperar após a derrota em Manchester?

As categorias mais pesadas masculinas devem ser um grande atrativo, sempre começando com as mais pesadas, onde Rafael Alba (CUB), é o favorito para o ouro acima de 87kg. Bicampeão mundial, venceu em Paris e está entre os oito atletas Olímpicos de Tóquio, quando foi bronze, que vai chamar a atenção no México.

Fique de olho no iraniano Abolfazi Abbasi Pouya, campeão cadete de 2019 e atual campeão mundial júnior, que deve estrear na categoria até 87kg. É uma categoria de peso bem concorrida, com a confirmação do brasileiro Ícaro Miguel, medalhista de prata no Mundial de 2019, além do ouro na Rio 2016, Cheick Sallah Cisse, e do croata Ivan Sapina, que venceu os Jogos do Mediterrâneo 2022, em Orã (Argélia).

Depois de se atrapalhar no último Grande Prêmio em Manchester, o principal objetivo de Simone Alessio é defender seu título mundial e aumentar suas chances de se classificar em primeiro lugar na categoria até 80kg. O italiano sofreu uma derrota na final em Manchester para Geonwoo Seo (República da Coreia) e provavelmente enfrentará as estrelas de Tóquio, Saleh Elsharabaty, da Jordânia, e o egípcio Seif Eissa, que não conseguiram igualar seu sucesso no Grand Prix nesta temporada.

Campeonato Mundial de Taekwondo Guadalajara 2022: programação

Horários de Brasília

Segunda-feira, 14 de novembro

12:00 -16:00 – preliminares, masculino-80kg, feminino-57kg

18:00 -19:30 – oitavas e quartas de final, masculino-80kg, feminino-57kg

21:00 -23:00 – semifinais e finais, masculino-80kg, feminino-57kg

Terça-feira, 15 de novembro

12:00 -16:00 – preliminares, masculino-87kg, feminino-67kg, feminino 62kg

18:00 -19:30 – oitavas e quartas de final, masculino-87kg, feminino-67kg, feminino 62kg

21:00 -23:00 – semifinais e finais, masculino-87kg, feminino-67kg, feminino 62kg

Quarta-feira, 16 de novembro

12:00 -16:00 – preliminares, masculino-68kg, feminino-49kg

18:00 -19:30 – oitavas e quartas de final, masculino-68kg, feminino-49kg

21:00 -23:00 – semifinais e finais, masculino-68kg, feminino-49kg

Quinta-feira, 17 de novembro

12:00 -16:00 – preliminares, masculino-74kg, masculino+87kg, feminino+73kg

18:00 -19:30 – oitavas e quartas de final, masculino-74kg, masculino+87kg, feminino+73kg

21:00 -23:00 – semifinais e finais, masculino-74kg, masculino+87kg, feminino+73kg

Sexta-feira, 18 de novembro

12:00 -16:00 – preliminares, masculino-63kg, feminino-53kg

18:00 -19:30 – oitavas e quartas de final, masculino-63kg, feminino-53kg

21:00 -23:00 – semifinais e finais, masculino-63kg, feminino-53kg

Sábado, 19 de novembro

12:00 -16:00 – preliminares, masculino-54kg, feminino-73kg

18:00 -19:30 – oitavas e quartas de final, masculino-54kg, feminino-73kg

21:00 -23:00 – semifinais e finais, masculino-54kg, feminino-73kg

Domingo, 20 de novembro

12:00 -16:00 – preliminares, masculino-58kg, feminino-46kg

18:00 -19:30 – oitavas e quartas de final, masculino-58kg, feminino-46kg

21:00 -23:00 – semifinais e finais, masculino-58kg, feminino-46kg

Onde assistir ao Mundial de Taekwondo Guadalajara 2022

O site oficial da World Taekwondo transmite a competição.