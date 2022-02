Momento do dia dos Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 - 9 de fevereiro: após 16 anos, redenção e ouro para a snowboarder americana Lindsay Jacobellis 

Os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022 estão repletos de momentos de ação todos os dias, mas escolheremos o melhor deles ao final de cada dia de competição, quando Pequim estiver descansando.

Hoje: após 16 anos, redenção e ouro para a snowboarder americana Lindsay Jacobellis

Fim da maldição traz primeiro ouro aos EUA em Pequim

Dezesseis anos depois de sofrer uma queda que lhe custou o ouro na primeira edição da prova do cross feminino do snowboard, em Torino 2006, a americana Lindsay Jacobellis finalmente chegou ao lugar mais alto do pódio.

A veterana liderou do início ao fim, dando à equipe dos Estados Unidos a primeira medalha de ouro em Beijing 2022, à frente da francesa Chloe Trespeuch e da canadense Meryeta Odine, tornando-se aos 36 anos, a snowboarder mais velha a ganhar uma medalha Olímpica na história.

Cinco vezes campeã mundial, outras duas do globo de cristal e mais oito dos X Games, Jacobellis chegou à capital da República Popular da China credenciada como a maior atleta do snowboard cross de todos os tempos. Contudo, lhe faltava apenas o ouro Olímpico.

Entretanto, nada é garantido no mundo do esporte, e muito menos nos Jogos de Inverno.

Na final em Turim, Jacobellis estava com ampla vantagem na liderança quando, no penúltimo salto, resolveu fazer um "method" - movimento em que o atleta salta e segura a prancha com uma das mãos - para comemorar a vitória.

Ela saiu da pista e retornou, mas não a tempo de impedir que a suíça Tanja Frieden conquistasse o ouro.

Depois da prova, ela estava inabalável e dizia: "Snowboard é diversão. Eu estava me divertindo".

O ouro seguiu escapando com uma saída da pista em Vancouver 2010 e uma queda em Sochi 2014. Em Pyongchang 2018, resolveu fazer uma gracinha na final e acabou fora do pódio, em quarto lugar.

Porém, nesta quarta-feira deu tudo certo no Parque de Neve de Genting.

Uma redenção pelo ocorrido em Turim? Segundo ela, não.

A americana disse ao Olympics.com: "Nunca foi nada sobre redenção. Não tinha isso na mente ao chegar aqui."

"Meus pensamentos ao entrar eram 'ou vai acontecer ou não' e 'pode ser meu dia, ou outro dia delas.'

"Acabou que todas as estrelas se alinharam para que fosse meu dia."