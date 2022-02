Resumo do esqui alpino em Beijing 2022 - principais histórias, momentos e recordes

O esqui alpino contou com 11 eventos nos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022 e teve amplo domínio da Suíça, cujos atletas venceram a maior parte deles.

Enquanto Beat Feuz consolidou seu status de "rei do downhill", estrelas da velocidade como Corinne Suter e Lara Gut-Behrami acrescentaram um ouro Olímpico a uma carreira que já tinha títulos mundiais. Líder geral da Copa do Mundo, Marco Odermatt superou um começo difícil, mas teve um excelente desempenho no slalom gigante, em condições complicadas, para conquistar o ouro, enquanto Michelle Gisin defendeu com sucesso o título do combinado alpino slalom obtido em PyeongChang 2018.

A equipe suíça conquistou um total de nove medalhas, maior marca desde que a Áustria terminou com 14 em Torino 2006.

Os austríacos vieram atrás da Suíça com sete medalhas, incluindo duas de ouro individuais: Matthias Mayer confirmou seu pedigree Olímpico com uma terceira medalha de ouro em igual número de edições dos Jogos, enquanto Johannes Strolz continuou a tradição familiar ao realizar o mesmo feito de seu pai, Hubert, com o título no evento combinado.

Embora às vezes tenhamos surpresas no lugar mais alto do pódio nesse esporte nos Jogos de Inverno, esse não foi o caso de Petra Vlhova e Sara Hector: a eslovaca e a sueca conquistaram o título do slalom feminino e do slalom gigante, respectivamente, depois de dominar a prova ao longo da temporada.

No slalom masculino, um dos eventos mais imprevisíveis destes Jogos, foram seis vencedores diferentes em igual número de corridas da Copa do Mundo. E Clement Noel teve seu momento de redenção: depois de uma temporada complicada, o francês conquistou o ouro em um evento no qual consistentemente tem sido um dos melhores na atualidade.

Três principais momentos

Tal pai, tal filho: o feito de Johannes Strolz

O austríaco, de 29 anos, conquistou seu primeiro título da carreira em etapas da Copa do Mundo em janeiro, e só no mês passado reservou a passagem para Beijing 2022. Na China, conseguiu a façanha histórica de conquistar o ouro no combinado 34 anos depois de seu pai, Hubert, em Calgary 1988, tornando-se a primeira dupla de pai e filho a vencer o mesmo evento nos Jogos Olímpicos de Inverno.

"Isso significa tudo para mim porque estava fora da equipe no meio do ano passado e acabei voltando, recebi todo o apoio novamente", disse Strolz após seu ouro.

"Significa muito para mim, especialmente por conta da história do meu pai."

Mais tarde, o austríaco coroou sua excelente campanha nestes Jogos com uma medalha de prata no slalom e outra de ouro no evento por equipes mistas.

Johannes Strolz conquistou a prata no slalom e o ouro no combinado alpino em Beijing 2022. Foto: Getty Images

Johan Clarey grava seu nome no livro dos recordes Olímpicos

Aos 41 anos e 30 dias de idade, o francês conquistou a prata no downhill masculino em Beijing 2022, tornando-se o esquiador alpino mais velho a ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Nascido em Haute-Savoie, ele superou a marca anterior, do norte-americano Bode Miller, que havia conquistado o bronze no Super G de Sochi 2014 aos 36 anos e 127 dias.

Em entrevista ao Olympics.com, Clarey admitiu ser uma 'estreia tardia': "Minha história é especial. Fiz muitas coisas tarde na vida: aprender a andar, ter meus dentes permanentes e me casar. Então, talvez, o [sucesso] na minha carreira tenha que vir mais tarde também."

Medalhista de prata, o francês Johan Clarey comemora durante a cerimônia de premiação do downhill masculino em Beijing 2022. Foto: 2022 Getty Images

Mikaela Shiffrin sai em branco após não terminar o percurso por três vezes

Antes de Beijing 2022, a americana foi elogiada por quebrar o recorde de Julia Mancuso de mais medalhas Olímpicas conquistadas por uma esquiadora norte-americana.

Porém, a hexacampeã mundial volta para casa de mãos vazias depois de não terminar em três de seus eventos favoritos (slalom gigante, slalom e a etapa de slalom do evento combinado).

"Você pode imaginar como isso é irritante para mim porque sempre quero encontrar uma explicação, e não há uma agora", disse Shiffrin após seu terceiro "Did Not Finish" (não terminou).

Seu melhor resultado individual foi um nono lugar no super G, enquanto ela terminou fora do pódio com a equipe dos EUA no evento paralelo por equipes mistas.

"Nem sempre é fácil, mas errar não é o fim do mundo", postou a atleta de 26 anos nas redes sociais.

LEIA MAIS:

• Mikaela Shiffrin não deixará dúvidas diminuírem seu amor pelo esqui alpino

O que eles disseram

Por que eu continuo voltando? Deus sabe que isso dói mais do que me faz bem, ultimamente. Eu volto porque aquelas nove primeiras curvas foram espetaculares, realmente divinas. É onde eu devo estar e eu sou teimosa para c......

Mikaela Shiffrin refletindo sobre seu terceiro "Did Not Finish" (não completou) durante os Jogos Olímpicos de Inverno Beijing 2022.

Foi o maior desafio que a vida me deu, mas não desisti nem por um segundo. Por isso estou orgulhosa pelo que fiz.

Sofia Goggia em seu retorno de lesão depois de ganhar a prata no downhill em Beijing 2022.

Sofia Goggia Foto: 2022 Getty Images

Lista de medalhas completa do esqui alpino em Beijing 2022

Downhill feminino

Ouro: Corinne Suter (Suíça)

Prata: Sofia Goggia (Itália)

Bronze: Nadia Delago (Itália)

Downhill masculino

Ouro: Beat Feuz (Suíça)

Prata: Johan Clarey (França)

Bronze: Matthias Mayer (Áustria)

Super G feminino

Ouro: Lara Gut-Behrami (Suíça)

Prata: Mirjam Puchner (Áustria)

Bronze: Michelle Gisin (Suíça)

Super G masculino

Ouro: Matthias Mayer (Áustria)

Prata: Ryan Cochran-Siegle (Estados Unidos)

Bronze: Aleksander Aamodt Kilde (Noruega)

Slalom gigante feminino

Ouro: Sara Hector (Suécia)

Prata: Federica Brignone (Itália)

Bronze: Lara Gut-Behrami (Suíça)

Slalom gigante masculino

Ouro: Marco Odermatt (Suíça)

Prata: Zan Kranjec (Eslovênia)

Bronze: Mathieu Faivre (França)

Slalom feminino

Ouro: Petra Vlhova (Eslováquia)

Prata: Katharina Liesnberger (Áustria)

Bronze: Wendy Holdener (Suíça)

Slalom masculino

Ouro: Clemente Noel (França)

Prata: Johannes Strolz (Áustria)

Bronze: Sebastian Foss-Solevaag (Noruega)

Combinado feminino

Ouro: Michelle Gisin (Suíça)

Prata: Wendy Holdener (Suíça)

Bronze: Federica Brignone (Itália)

Combinado masculino

Ouro: Johannes Strolz (Áustria)

Prata: Aleksander Aamodt Kilde (Noruega)

Bronze: James Crawford (Canadá)

Evento paralelo por equipes mistas

Ouro: Áustria

Prata: Alemanha

Bronze: Noruega