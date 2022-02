Resumo do bobsled em Beijing 2022 - principais histórias, momentos e recordes

O bobsled terminou em grande estilo em Beijing 2022 com drama, emoção e performances recordes.

Kaillie Humphries se tornou a primeira campeã Olímpica de monobob de todos os tempos, enquanto sua companheira de equipe dos EUA, Elana Meyers Taylor, se tornou a atleta Olímpica feminina de bobsled mais condecorada da história com sua quarta e quinta medalhas.

Que tal a alegria total da alemã Laura Nolte, que se recuperou do desgosto no monobob para vencer o evento de duas mulheres?

Nos eventos masculinos, o alemão Francesco Friedrich destacou seu status de melhor da história ao defender seus títulos Olímpicos no 2-man e no 4-man.

Abaixo, analisamos mais de perto esses feitos impressionantes e vemos o que os próprios atletas tinham a dizer.

Três principais momentos

1- Kaillie Humphries conquista o primeiro título Olímpico de monobob

O monobob fez sua estreia olímpica em Pequim 2022, proporcionando mais acessibilidade ao esporte e talvez oferecendo o teste mais rigoroso da habilidade de direção de um piloto.

Kaillie Humphries deu uma aula para vencer o evento, que encerrou um ciclo Olímpico extremamente emocionante.

Em 2019, trocou alianças do Canadá, com quem conquistou dois títulos Olímpicos, para os EUA. Ela enfrentou uma espera nervosa para ver se ela teria permissão para competir nos Jogos enquanto seus documentos de cidadania eram processados. Mas uma vez que seu passaporte chegou apenas dois meses antes dos Jogos, ela não precisou de um segundo convite para dar o seu melhor e selar outro título Olímpico.

Monobob também permitiu às mulheres de bobsled a oportunidade de ganhar duas medalhas em uma Olimpíada pela primeira vez, e uma menção especial deve ir para a companheira de equipe de Humphries, Elana Meyers Taylor. A piloto veterana levou a prata no monobob e o bronze no 2-woman para coroar Jogos Olímpicos marcantes. Ela manteve seu incrível recorde de ganhar uma medalha em todas as corridas Olímpicas em que competiu... todas as cinco!

2 - Laura Nolte se recupera

Talvez o momento mais emocionante no impressionante no Centro Nacional de Esportes de Pista de Yanqing tenha sido quando Laura Nolte e Deborah Levi venceram o 2-woman.

Com a campeã do monobob dos Jogos Olímpicos da Juventude de 2016, a alemã Nolte tinha grandes esperanças de terminar entre os três primeiros nesse evento. Mas não era para ser e ela ficou em lágrimas depois de terminar em quarto.

No entanto, dias depois, ela mostrou um espírito de campeã para se recuperar e ganhar seu primeiro ouro Olímpico ao lado de Levi. Foi sem dúvida uma das maiores reviravoltas dos Jogos.

Laura Nolte e Deborah Levi comemoram após vencerem o bobsled de duas mulheres em Beijing 2022. Foto: Getty Images

3 - Francesco Friedrich faz outra dobradinha

No momento, Francesco Friedrich parece imbatível no bobsled masculino.

Quatro anos depois de conquistar o ouro nos eventos 2-man e 4-man em PyeongChang, ele repetiu o feito.

O mais assustador? Com apenas 31 anos, a lenda alemã pode muito bem tentar fazer um triplo-duplo no Milano Cortina 2026!

O que eles disseram

Tudo mudou, ainda estou amamentando e tenho que tirar a bomba de leite depois disso! Dedico esta medalha à minha mãe e ao meu filho. Minha mãe me mostrou o caminho e me mostrou como é uma mulher forte e meu filho me mostra todos os dias quando ele se levanta como superar obstáculos e lutar pelas coisas.

Elana Meyers Taylor sobre como sua vida mudou desde o parto em 2020, antes de retornar ao topo do esporte e ganhar prata e bronze em Beijing 2022.

Eu me lembro em 2002 das primeiras mulheres que ganharam, Jill Bakken e Vonetta Flowers, então saber que as meninas no futuro vão dizer 'Eu me lembro de Kaillie', então elas se envolvem e agora têm duas oportunidades, e espero ainda mais oportunidades com a corrida de quatro mulheres no futuro para ganhar mais medalhas. Acho super legal e vou continuar lutando por isso. As mulheres antes de mim permitiram que isso acontecesse e quero garantir que continue para as gerações futuras.

A americana Kaillie Humphries reflete sobre sua jornada depois de conquistar seu terceiro título Olímpico e o primeiro ouro Olímpico no monobob de todos os tempos.

Somos abençoados no sentido de que algo que é muito divertido o nosso trabalho e dificilmente algo melhor acontece com você na vida. Por apenas 10, 15, 20 anos de vida você pode se dedicar a um esporte, então você terá que desistir e fazer outra coisa que não seja tão poderosa, e outros vão te ultrapassar depois disso.

Francesco Friedrich, sem dúvida o atleta Olímpico de inverno mais dominante de todos os tempos, depois de manter seu título Olímpico de bobsled 2-man.

Lista completa de medalhas do bobsled em Beijing 2022

Monobob:

Ouro: Kaillie Humphries (EUA)

Prata: Elana Meyers Taylor (EUA)

Bronze: Christine de Bruin (Canadá)

Duas mulheres:

Ouro: Laura Nolte e Deborah Levi (Alemanha)

Prata: Mariama Jamanka e Alexandra Burghardt (Alemanha)

Bronze: Elana Meyers Taylor e Sylvia Hoffman (EUA)

Dois homens:

Ouro: Francesco Friedrich e Thorsten Margis (Alemanha)

Prata: Johannes Lochner e Florian Bauer (Alemanha)

Bronze: Christof Hafer e Matthias Sommer (Alemanha)

Quatro homens:

Ouro: Francesco Friedrich, Thorsten Margis, Candy Bauer, Alexander Schüller (Alemanha)

Prata: Johannes Lochner, Florian Bauer, Christopher Weber, Christian Rasp (Alemanha)

Bronze: Justin Kripps, Ryan Sommer, Cam Stones, Ben Coakwell (Canadá)