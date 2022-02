Alerta de medalha: Alemanha faz dobradinha na dupla feminina do bobsled em Beijing 2022

A Alemanha fez uma dobradinha na dupla feminina do bobsled em Beijing 2022: Laura Nolte e Deborah Levi terminaram com o ouro, enquanto Mariama Jamanka e Alexandra Burghardt foram prata. Os EUA, com Elana Mayers Taylor e Sylvia Hoffman, fecharam o pódio com o bronze.

Nolte dirigiu o trenó e terminou a prova com um tempo total de 4min03s96 somando as quatro descidas. A diferença de suas compatriotas foi de 0s77.

As norte-americanas ficaram mais atrás, com 1s52 em relação às vencedoras.

Foi a segunda medalha de ouro consecutiva da Alemanha no evento: em 2018, Jamanka venceu ao lado de Lisa Buckwitz.

Com a conquista do bronze, Meyers Taylor se torna a atleta negra que mais obteve medalhas em Jogos de Inverno, com cinco.

