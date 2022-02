SU Yiming vince il big air maschile di snowboard: seconda medaglia a Beijing 2022, a soli 17 anni

15 febbraio 2022. Il sole rischiara una giornata piena di tricks di qualità altissima, disseminati lungo il percorso del big air maschile presso il Big Air Shougang di Beijing 2022.

Il re di questa finale è il beniamino di casa, Su Yiming, 18 anni il 18 febbraio e un compleanno sicuramente indimenticabile in vista, data la sontuosa esibizione anche in questa specialità, dove domina tutti e conquista un oro, già ipotecato in seconda run (punteggio di 182.50 solo nelle prime due discese).

È anche uno scambio di posto sul podio del big air, proprio tra il cinese e Max Parrot: il canadese oggi è medaglia di bronzo (lo score è di 170.25), quando nello slopestyle era stato lui il campione Olimpico e Su Yiming il vice.

Mons Roisland (NOR) fa 8.64 metri di stacco nel suo ultimo trick: atterra direttamente sul podio con 171.75 punti e si mette al collo l'argento.

SU Yiming: è nata una stella davanti al suo pubblico

La rivelazione dello snowboard dei Giochi Olimpici Invernali 2022 di Pechino è decisamente la mascotte di casa, Su Yiming, il 17enne che già nella gara di slopestyle del 7 febbraio scorso - dove aveva vinto un argento - aveva inserito nella sua run il marziano backside 1800, un trick di solito più visto nel big air. E di fatto, oggi, il talento cinese non delude e in seconda run lo piazza anche in questa gara, con un'esecuzione incredibile di stacco e di salto, e 93 punti dritti in tasca.

Mons Roisland mette finalmente alla porta l'incubo di PyeongChang 2018, i Giochi mancati nonostante il pass, a causa di un infortunio in allenamento. Il norvegese fa tre run di pura chirurgia aerea: è tattico, non sbaglia un trick e strappa l'argento all'ultimo salto proprio a Max Parrot. Il canadese, a cui nel 2019 è stato diagnosticato un cancro che lo ha costretto al ritiro per un lungo periodo, si concede il bis di medaglia in questa edizione Olimpica: gareggia con ancora nelle gambe la carica dell'oro dei giorni scorsi e regala, tra gli altri, un triplo 1600 di grande esecuzione.

Podio del big air maschile di snowboard a Pechino 2022

Su Yiming (CHN) 182.50 punti Mons Roisland (NOR) 171.75 Max Parrot (CAN) 170.25

