Da Froome alla stella di Girmay, fino al boom della BMX in Sudafrica: la grande crescita e le tante storie di ciclismo in Africa

"I corridori africani hanno qualcosa di entusiasmante. Un nuovo sapore, un nuovo stile, una nuova speranza nel ciclismo".

Queste le parole di Alec Lenferna del KZN Cycling Development Camp, in Sudafrica, quando è stato intervistato per la serie di Olympics.com "African Cycling Revolution", nel 2017.

Gli anni successivi non hanno fatto che dargli ragione. Gli atleti subsahariani si stanno facendo notare in tutti i principali eventi ciclistici del mondo, dai Grand Tour ai Giochi Olimpici.

L'apice è stato raggiunto il 17 maggio 2022, quando l'eritreo Biniam Girmay è diventato il primo atleta nero africano a vincere una tappa in un Grande Giro, al Giro d'Italia.

In vista dei Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026, diamo un'occhiata più da vicino alle ragioni del boom del ciclismo in Africa, alle atlete e atleti che sono diventati dei modelli e a come gli stereotipi culturali vengono infranti.

Biniam Girmay wins stage 10 at 2022 Giro d'Italia Source: REUTERS/Jennifer Lorenzini

La questione delle infrastrutture

Uno dei fattori che frena la crescita del ciclismo in Africa è il problema delle infrastrutture.

"È molto difficile organizzare una gara di ciclismo in Senegal, perché è costoso e non abbiamo ambulanze", ha dichiarato a Olympics.com il presidente della Fédération Sénégalaise de Cyclisme Papa Fate Faye, in occasione del festival sportivo Dakar en Jeux, nell'ottobre 2022.

"Per il momento organizziamo due gare al mese, una ogni due settimane, in attesa di risorse migliori".

La necessità di risorse e l'innegabile sete di sport nel Paese sono i motivi principali per cui il ciclismo ha cominciato a prosperare nel continente.

"Si percepisce l'amore e l'energia che la gente in Senegal ha per tutto quello che è stile di vita all'aria aperta. Lo stile di vita all'aria aperta è fondamentale", ha aggiunto la presidente della Commissione di coordinamento di Dakar 2026, Kirsty Coventry.

"Il Senegal sarà in grado di mostrare ciò di cui noi, come Africa, siamo fatti: l'amore che le persone hanno l'una per l'altra, l'unità, l'amore che abbiamo per mostrare i nostri bellissimi paesi".

"Come movimento sportivo, come continente, ci stiamo muovendo nella giusta direzione. La gente è orgogliosa e spero che questo sia ciò che il mondo potrà vedere e sentire". - Kirsty Coventry a Olypmics.com

Il ciclismo "come rappresentazione della lotta al colonialismo"

Il ciclismo agonistico è arrivato sulle coste africane grazie ai colonizzatori europei specialmente da quelli provenienti da Gran Bretagna, Italia e Belgio, dove questo sport ha da sempre goduto di un'immensa popolarità.

"Lo sport è una forma di lotta competitiva", ha dichiarato l'eritreo Yemane Negassi (due partecipazioni Olimpiche per lui) a Olympics.com.

"In termini di ciclismo agonistico, i berberi gareggiavano contro gli italiani, e rappresentava una lotta contro il colonialismo in quel momento critico".

Dopo l'indipendenza, la passione si è trasformata in professionismo e i ciclisti eritrei sono definitivamente esplosi.

A Londra 2012, Daniel Teklehaimanot è diventato il primo eritreo a gareggiare in uno sport che non fosse l'atletica alle Olimpiadi, e ha fatto anche il suo debutto alla Vuelta de Espana.

Anche la famiglia Debesay è entrata nella storia, dopo che Mekseb e sua sorella Mosana, nel 2018, sono stati incoronati campioni africani rispettivamente nella cronometro individuale maschile e in quella femminile nel circuito élite - un'impresa senza precedenti per dei fratelli.

Ma sono stati i sorprendenti risultati ottenuti da Girmay nel 2022 contro i migliori al mondo a portare il ciclismo eritreo - e africano - su un livello completamente inedito.

La prima squadra femminile di ciclismo professionistico interamente nera

Se è chiara la dinamica con cui il ciclismo divenne molto popolare nei paesi colonizzate come Eritrea, Sudafrica, Eswatini, Namibia e Ruanda, anche è facilmente ipotizzabile come a beneficiarne furono esclusivamente gli uomini.

Fino a non molto tempo fa, infatti, le uniche cicliste professioniste del continente provenivano dal Sudafrica. Ma grazie al lavoro delle nuove amministrazioni regionali dello sport, la situazione ha iniziato a cambiare.

"In generale, la cultura in Africa non vede le donne andare in bicicletta", ha dichiarato a Olympics.com Kimberly Coats, direttore marketing e logistica del Team Africa Rising.

"Il nostro obiettivo, la nostra visione, è di mettere in campo la prima squadra di ciclismo professionistico femminile interamente nera".

"Il Ruanda è appena agli inizi nel ciclismo. Abbiamo imparato molto negli ultimi due anni, abbiamo avuto qualche successo e il Ruanda può essere il catalizzatore per il coinvolgimento di sempre più paesi africani".

La causa di Coats è stata promossa dalla prima ciclista professionista ruandese, Jeanne D'arc Girubuntu.

La ventitreenne è diventata Campionessa nazionale a cronometro nel 2014, dando la possibilità alle donne di tutta la nazione di cambiare il modo in cui il mondo guarda al Ruanda, e il modo in cui i ruandesi guardano a sè stessi.

"Voglio dimostrare a tutte le donne africane - alle donne povere e nere - che anche noi possiamo correre in bicicletta, avere successo e fare soldi", ha dichiarato Jeanne a ESPN nel 2016.

L'ascesa del Ruanda come nazione ciclistica è stata riconosciuta nel 2021 anche dall'UCI (Unione Ciclistica Internazionale), che ha assegnato alla capitale del Paese, Kigali, l'organizzazione dei Campionati del mondo su strada del 2025.

Storia simile succede nella vicina Etiopia.

Nonostante non sia legato al fenomeno del colonialismo, il ciclismo è diventato molto popolare nel Paese.

Ma lo sviluppo del ciclismo femminile è stato ostacolato da alcuni fattori culturali.

"In passato c'erano donne cicliste, ma non ricevevano abbastanza sostegno per l'allenamento", ha detto la ciclista della squadra nazionale Tsega Gebre a Olympics.com.

"Ma ora la situazione sta migliorando perché la comunità ci sostiene".

Questo sport è diventato così popolare che il Tour Meles, che si tiene nella parte orientale del paese, ha attirato corridori da nazioni straniere, desiderosi di mettersi alla prova su percorsi estenuanti a 2.400-2.800 metri di altitudine.

"Il Tour Meles è importante, a noi Eithopiani, soprattutto nel Tigray, piace molto il ciclismo. Questo tour farà conoscere il nostro paese al mondo", ha proseguito Nugusie Gebrehans, allenatore della Nazionale etiope.

"È un luogo ideale per allenarsi, e potrebbe diventare la gara più importante del calendario africano".

Il Kenya ispirato da Chris Froome

Il ciclismo è forte in ascesa anche in Kenya, da sempre rivale sportivo dell'Etiopia, dove questo sport sta iniziando a competere con la specialità preferito della casa, la corsa sulla distanza.

Sebbene il prestigio dell'atletica nel paese dell'Africa orientale non sia ancora minacciato, molti giovani si sono iniziati al ciclismo dopo aver visto Chris Froome diventare uno dei più grandi di sempre.

Froome è nato a Nairobi, in Kenya, e ha vinto due medaglie di bronzo ai Campionati del mondo gareggiando per la sua nazione di nascita.

Figlio di espatriati britannici, Froome, che parla correntemente swahili, ha vinto due medaglie di bronzo Olimpiche di ciclismo su strada per la Gran Bretagna, quattro titoli del Tour de France, un Giro d'Italia e una Vuelta a España.

Chris Froome celebrates a stage victory at the 2015 Tour de France. Foto di 2015 Getty Images

Giovani vite trasformate dalla BMX in Sudafrica

Il boom del ciclismo in Africa è tutt'altro che limitato al ciclismo su strada.

In Sudafrica, la scena della BMX è letteralmente decollata, in quel di Velokhaya.

"Noi in Africa siamo bravi quanto chiunque altro nel mondo", ha dichiarato a Olympics.com l'allenatore del KZN Cycling Development Camp, Alec Lenferna.

"Vogliamo trasformare questo sport: al momento abbiamo programmi in corso per introdurre quanti più bambini possibile a questo sport.

"Stiamo progettando le nostre strutture per assicurarci che ci siano pari opportunità, e dobbiamo pensare sempre a nuovi espedienti, perché non abbiamo grandi budget.

"Si tratta di creare una base più ampia possibile di giovani ragazzi e ragazze, in modo che tra 10 o 15 anni avremo 5-6 corridori sudafricani di alto livello che potranno andare ai Campionati del mondo o ai Giochi Olimpici, e competere".

Uno di questi prodotti è l'ex campione sudafricano di BMX giovanile Wanga Moshani.

Dopo aver visto il connazionale Sifiso Nhlapo gareggiare ai Giochi di Pechino 2008 e Londra 2012, il giovane corridore si è fatto ispirare per migliorare la propria vita attraverso lo sport.

"Ho iniziato a nove anni, ora ne ho 18 e nel 2013 ho vinto i campionati nazionali. È un modo per stare lontano dalla criminalità", ha dichiarato Moshani a Olympics.com.

"La mia bicicletta è come la mia famiglia, o un amico. La chiamo "Umtshini" (Macchina), ma vivendo nella township (area metropolitana nei sobborghi, anche industriali) c'è la possibilità che venga rubata".

"Non vengo da una famiglia ricca, ma grazie a Velokhaya sono salito su un aereo e ho dormito in alberghi che non avrei mai immaginato. Quindi sono molto grato".

"In futuro voglio gareggiare con altri professionisti della BMX e voglio gareggiare alle Olimpiadi rappresentando il Sudafrica".

Mosana Debesay, eritrea, è diventata la prima ciclista nera a partecipare ai Giochi di Tokyo 2020, nel 2021.

Questi risultati l'hanno convertita in un modello nel continente, creando un cambiamento sociale che va ben oltre i confini dello sport.

"Il ciclismo ha una lunga storia in Africa, continuata anche durante le guerre e i tempi duri", ha dichiarato a Olympics.com.

"Nella nostra cultura le ragazze non sono incoraggiate ad andare in bicicletta e sono incoraggiate a rimanere a casa. Tutto ciò ha una connotazione negativa e ha influito sulla partecipazione. Anche la nostra famiglia ha ricevuto commenti negativi per il mio ciclismo.

"Ma alla fine la vittoria richiede grandi sacrifici e impegno. Quando si lotta non ci si può arrendere e bisogna continuare ad andare avanti".

La rivoluzione del ciclismo in Africa è appena iniziata ed è destinata a durare al lungo.