Sandra Naeslund è oro Olimpico a Beijing 2022 nello ski cross femminile

Le favorite della vigilia hanno raggiunto la finale del freestyle ski cross femminile al Genting Snow Park di Zhangjiakou, ma la gara è stata tutt'altro che usuale.

La svedese Sandra Naeslund si è presa la medaglia d'oro dopo aver vinto tutto il resto in una carriera stellare, tranne il titolo Olimpico. Ora ce l'ha, e a soli 25 anni.

In una sfida con la grande rivale Fanny Smith, che stava anche cercando di coronare la sua carriera con il titolo, Naeslund è riuscita a mantenere il vantaggio sul gruppo di inseguitori, che comprendeva anche un'altra stella dello ski cross, la canadese Marielle Thompson e la più inaspettata Daniela Maier dalla Germania.

Era chiaro chi fossero le prime due classificate, ma dopo una lunga attesa, Smith, che ha tagliato il traguardo al terzo posto e che era pronta a vincere una seconda medaglia consecutiva nello ski cross femminile dopo aver ottenuto il bronzo nel 2018, ha ricevuto un cartellino giallo per contatto laterale ed è stata relegata al quarto posto. Smith ha scosso la testa incredula mentre una Maier sbigottita si appendeva al collo il bronzo, aggiungendo la Germania alla lista di sole 5 nazioni che hanno vinto questo evento: Canada, Svezia, Svizzera, Francia e Norvegia.

Tra le italiane, settimo posto per Jole Galli che esce in semifinale. Brutte notizie invece per Lucrezia Fantelli, vittima di una caduta durante i quarti di finali per la quale si è reso necessario l'intervento dei sanitari che l'hanno portata via con l'aiuto del toboga.

IL PODIO DELLO SKI CROSS FEMMINILE ALLE OLIMPIADI DI PECHINO 2022

1 - Sandra NAESLUND (SWE)

2 - Marielle THOMPSON (CAN)

3 - Daniela MAIER (GER)

