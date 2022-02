Donovan Carrillo: "Possiamo fare ancora meglio a Milano Cortina 2026"

Donovan Carrillo sostiene che la sua esibizione a Beijing 2022 sia solo l'inizio.

Dopo essere tornato a Città del Messico dalla Repubblica Popolare Cinese, il 22enne pattinatore di figura sta già mettendo gli occhi sui prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

"Abbiamo ottenuto cose importanti a Pechino", ha detto in aeroporto. "Sono sicuro che con i quattro anni di preparazione che ora abbiamo prima di Milano-Cortina 2026 possiamo ottenere cose ancora più grandi".

È stato un benvenuto da eroe al suo ritorno in Messico dopo che l'atleta ha stupito il mondo a Pechino 2022 e per lui un nuovo viaggio è solo all'inizio.

All'aeroporto i fan hanno tenuto foto e cartelli con scritto "Benvenuto a casa Donovan, siamo orgogliosi di te" e "grazie per aver reso il Messico orgoglioso".

"È un sogno che si avvera", ha detto Carrillo.

"È la prova che quando metti tutto te stesso in qualcosa e ti dedichi ai tuoi obiettivi, puoi raggiungerli".

Il 24 febbraio Carrillo ha postato ai suoi quasi mezzo milione di follower su Instagram che:

"Se potessi dire qualcosa a un Donovan di otto anni, gli direi che non sarà facile ma ne vale sicuramente la pena".

"Sono ancora sorpreso da tutto l'amore e il sostegno che mi avete mostrato dopo la mia partecipazione ai Giochi Olimpici Invernali. Ho ricordi così felici della mia partecipazione e provo un'enorme gratitudine per tutte le persone che hanno messo il loro granello di sabbia e mi hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo".

La performance Olimpica di Carrillo è diventata virale per il suo incredibile pattinaggio e in quanto primo pattinatore messicano a partecipare al pattinaggio libero dopo essere arrivato 19° nel programma corto.

Ha concluso al 22° posto assoluto dopo il libero in un campo impilato tra alcuni dei più grandi pattinatori nella storia come la medaglia d'oro Nathan Chen e superstar giapponese Hanyu Yuzuru.

La storia di Carrillo rende la sua impresa ancora più impressionante dato che si allena su una pista di ghiaccio pubblico in un centro commerciale "a casa sua", spesso con 40 o 50 altre persone che pattinano intorno a lui.

Ha alzato l'asticella a Pechino con un programma breve sorprendente, con successo un quadruplo toe loop, un triplo Axel e una combinazione di triplo Lutz-triplo toe loop in un programma impostato su 'Black Magic Woman' e 'Shake It' dal leggendario musicista messicano Carlos Santana.

Il video di Carrillo vantava milioni di visualizzazioni online durante i Giochi e la sua reazione al suo punteggio del programma breve è stato uno dei momenti più memorabili di Pechino 2022 (Guarda la foto qui sotto).

Donovan Carrillo reagisce al suo punteggio nel programma corto a Pechino 2022. (Foto di Matthew Stockman/Getty Images) Foto di 2022 Getty Images

Il 22enne aveva già destato scalpore diventando il primo pattinatore di figura dalla sua nazione a disputare i Giochi Olimpici Invernali in 30 anni e il primo a qualificarsi per il programma libero a Pechino.

Messico aveva qualificato solo 4 pattinatori alle Olimpiadi, i più recentemente ai Giochi del 1992 di Albertville dove sia Riccardo Olavarrieta che Mayda Navarro non sono riusciti ad avanzare al pattinaggio libero.

Donovan Carrillo: abbattere le barriere e gli stereotipi fino a Milano Cortina 2026

Il tour è proseguito a casa e il canale spagnolo della CNN lo ha raggiunto mentre visitava una scuola e firmava autografi, posando per le foto in un altro evento pubblico mentre la gente faceva la fila dietro l'angolo per vederlo.

"Come tutto nella vita, ci sono stati alti e bassi emotivi, ma quello che mi porto via da Pechino è tutta la soddisfazione di vivere un sogno dopo tutti gli sforzi per 14 anni", ha detto alla CNN.

"E devo anche ringraziare il mio allenatore per aver reso questo possibile e la mia famiglia per aver sempre creduto in me".

"È un privilegio poter mettere il mio granello di sabbia per contribuire a ispirare i sogni dei giovani".

"In passato sono stato anche lì, ammirando altri atleti messicani che sono riusciti a rompere barriere e stereotipi, ed è un privilegio essere dall'altra parte di questo".

Donovan Carrillo: il "sogno pazzo" del pattinaggio di figura

"Molte persone mi hanno detto all'inizio della mia carriera che questo era un sogno folle", ha detto Carrillo a Pechino.

"La gente rideva sempre o mi diceva che non era possibile per un messicano qualificarsi".

Sua madre ha detto che a volte non potevano permettersi i suoi allenamenti sul ghiaccio.

"Per noi, la cosa più difficile erano le nostre finanze", spiega la madre di Carrillo, Diana.

"Abbiamo dovuto considerare l'opzione di ritirare i bambini dal pattinaggio per un mese perché, come ho detto a Goyo [Gregorio Núñez, allenatore di Donovan], non potevamo permetterci le lezioni di pattinaggio".

"È impegnativo, non sto mentendo", continua Donovan.

"Ma invece di rimpiangere e pensare a quello che non ho, cerco sempre di lavorare con quello che ho, è la chiave per me essere qui. È meglio concentrarsi su quello che hai e cercare di ottenere il meglio da esso e vivere il sogno".

L'ispirazione di Donovan Carillo

Carrillo ha preso ispirazione da vari atleti sulla sua strada per arrivare dov'è ora.

"Prima di praticare pattinaggio di figura, facevo ginnastica e immersioni. Ho avuto l'opportunità di incontrare un sacco di atleti Olimpici e allenarmi con loro quando ero un bambino. Tra loro i tuffatori Ivan Garcia, German Sanchez e Jahir Ocampo," ha detto Olympics.com.

"Erano sempre super gentili con me e mi hanno insegnato molto".

A Olympics.com ha detto che gli piacerebbe provare a tuffarsi con il messicano Rommel Pacheco:

"Sarebbe fantastico per iniziare a tuffarsi con lui. Penso che anche lui farebbe grandi cose nel pattinaggio artistico".

Nuovi inizi per Carrillo, con tutte le strade che puntano verso Milano Cortina 2026.