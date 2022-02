Olympic Games Jam: Beijing 2022 offre ai fan un assaggio dell'azione

Vuoi vivere l’esperienza della competizione a Beijing 2022?

Ora puoi avere un assaggio dell'azione grazie a Olympic Games Jam: Beijing 2022, il gioco ufficiale per dispositivi mobili.

Non c'è bisogno di essere un mago dello snowboard o aver sfidato le curve di una pista di slittino. Puoi unirti a un massimo di 15 giocatori in tutto il mondo per competere negli eventi dei Giochi Olimpici Invernali in tempo reale, in stile arcade.

Olympic Games Jam: Beijing 2022 continua la tradizione di successo dei videogiochi ufficiali rilasciati ad ogni edizione dei Giochi Olimpici.

Questo gioco di società multiplayer, del tipo play-to-ear, consente ai giocatori di vincere premi digitali mentre pattinano, sciano o scivolano in una serie di minigiochi, fino a quando non emerge un campione.

Il gioco, sviluppato in collaborazione con nWay, consente ai giocatori di portare il proprio stile unico nella competizione. È dotato di avatar personalizzabili che possono contare su un guardaroba coloratissimo.

I premi digitali, NFT ovvero non-fungible token (token non fungibile) guadagnati per le loro prestazioni possono essere convertiti in premi in denaro sul mercato nWayPlay.

Il 16 febbraio, il ginnastica Olimpionico e gamer appassionato Nile Wilson, della Gran Bretagna, parlerà del gioco in un live streaming su Twitch.

Olympic Games Jam Beijing 2022 Snowboard Slopestyle

Olympic Games Jam: Beijing 2022 è ora disponibile negli app store Android e iOS e si può scaricate gratuitamente.

Il gioco riceverà regolarmente aggiornamenti software post-lancio, con nuovi contenuti, sport, modalità ed eventi per mantenere l'azione sempre viva.

