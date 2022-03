Oksana Masters batte il record di medaglie Paralimpiche Invernali degli Stati Uniti

Oksana Masters ce l'ha fatta e anche con stile.

Grazie alle sette medaglie in sette eventi ai Giochi di Beijing 2022 l'ha portata ad arrivare a 14 medaglie Paralimpiche ai Giochi Invernali, più di qualsiasi altro atleta degli Stati Uniti nella storia. Una in più rispetto agli sciatori alpini Sarah Billmeier e Sarah Will, che hanno vinto 13 tra il 1992 e il 2002.

Il record è caduto domenica 13 marzo, ultimo giorno di Pechino 2022, quando Masters ha portato gli Stati Uniti all'oro nella staffetta di sci di fondo mista insieme a Sydney Peterson, Dan Cnossen e Jake Adicoff.

"Questo è fantastico", ha detto Cnossen dopo la vittoria della medaglia d'oro.

"Non potrei essere più orgoglioso di far parte di questa squadra. Quando sei parte di una squadra e sai che i tuoi compagni contano su di te per ogni secondo, è una sensazione speciale".

Masters, 32 anni, ha anche stabilito un nuovo record per il maggior numero di medaglie vinte da un atleta del Team USA in una singola rassegna, superando le sei medaglie del compagno di squadra Cnossen che ha rivendicato a PyeongChang 2018.

È la sua 17° medaglia Paralimpica complessiva tra entrambi i Giochi Estivi e Invernali, tra cui un bronzo di canottaggio dal 2012 e due ori nel ciclismo da Tokyo 2020 appena sei mesi fa.

Oksana Masters stupisce ancora una volta a Beijing 2022

Masters ha impostato la rotta con un oro giorno di apertura nel biathlon prima di rivendicare l'argento nello sci di fondo lunga distanza (15 km) il giorno dopo.

Da lì in poi non c'è stato semplicemente nessun arresto: sette medaglie da sette eventi sono un sogno.

Un risultato fenomenale, e con Parigi 2024 solo due anni di distanza, Masters sarà desiderosa di migliorare il suo bottino.

"L'incarnazione delle Paralimpiadi è 'Stronger Together" e lei ringrazia sempre la sua squadra, sua mamma, i suoi compagni di concorrenza e l'amicizia che trova tra i Paralimpici.

Oksana Masters: dall'orfanotrofio vicino a Chernobyl fino alla cima del mondo

Masters è nata il 19 giugno 1989 a Khmelnytskyi, in Ucraina, che si trova a poche ore da Chernobyl, teatro del terribile incidente nucleare nel 1986.

È nata con l'emimelia tibiale, il che significa che le sue gambe erano di lunghezza diversa e non avevano tibie. Aveva anche cinque dita palmate senza pollice, sei dita su ogni piede e un solo rene.

Si ritiene che l'esposizione della sua madre naturale alle radiazioni sia stato un fattore di deterioramento per Masters.

Abbandonata in un orfanotrofio dopo la sua nascita, Masters ha sofferto.

"In Ucraina c'erano perdite di radiazioni", ha detto a usatoday.com nel 2015.

"Un poliziotto del mio villaggio andava in giro e diceva: 'Chiudete tutto', e tu bloccavi le finestre e le porte e non uscivi per un giorno o due per far morire le radiazioni".

"Ero in un orfanotrofio molto povero e non c'era molto cibo. Non c'era mai abbastanza per soddisfare la fame. Non ricordo molto perché molti ricordi sono bloccati".

"Ho sempre saputo che avrei avuto una madre, dovevo solo aspettare".

Gay Masters, la madre di Oksana

All'età di sette anni, Masters trovò finalmente sua madre quando fu adottata da Gay Masters e venne negli Stati Uniti d'America con lei.

In Gay Masters, Oksana ha trovato una madre amorevole e ha avuto il sostegno per perseguire i suoi sogni.

"Dopo aver vissuto in 3 orfanotrofi diversi, sono stata adottata da una meravigliosa donna americana che era un genitore single e mi sono trasferita a New York", si legge sul suo sito web.

"I miei difetti di nascita hanno richiesto l'amputazione di entrambe le gambe: la sinistra a 9 anni e la destra a 14 anni. Ho anche subito diversi interventi chirurgici ricostruttivi a entrambe le mani".

Masters ha postato questo messaggio alla mamma sul suo profilo Instagram il giorno della festa della mamma nel 2017:

"Mamma, non posso ringraziarti abbastanza per il tuo cuore, la tua lotta, la tua determinazione e il tuo amore da prima che mi adottassi ad ora. Il tuo amore e sostegno è irreale e sono così grata e riconoscente di avere la migliore mamma del mondo!!!!"

"Grazie per avermi spinto quando ne avevo bisogno, grazie per avermi aiutato a seguire i miei sogni, grazie per aver creduto in me, grazie per il tuo costante e incondizionato amore".

Oksana Masters: una passione per lo sport iniziata con il canottaggio

"All'età di 13 anni, mi sono interessata al canottaggio dopo un'introduzione improvvisata a questo sport", dice sul suo sito web.

"Quando ero sull'acqua, ho cominciato a sentire un nuovo senso di libertà e di controllo che mi era stato tolto tante volte nel corso del mio passato".

"Ho scoperto rapidamente che più mi spingevo, più forte, più veloce e più in controllo diventavo. Il mio corpo rispondeva al dolore con una forza e uno scopo sempre maggiori. Ho spinto l'acqua ed essa ha risposto".

Masters ha vinto la sua prima medaglia Paralimpica a Londra 2012, un bronzo insieme al compagno di canottaggio Rob Jones.

Ma lei voleva di più e canottaggio semplicemente non era giusto per il suo corpo.

"Penso che ciò che mi spinge mentalmente [a fare più di uno sport] è che non ero soddisfatta di come ho lasciato lo sport del canottaggio. Non è stata una mia scelta abbandonarlo. Il mio corpo ha fallito in quello sport", ha detto a people.com.

Oksana Masters: due Giochi in 6 mesi

Da due medaglie d'oro nel ciclismo a Tokyo 2020 a una pila di sette medaglie nel biathlon e nel fondo a Pechino 2022, come fa?

"Si potrebbe pensare che lo sci di fondo e il ciclismo si incrocino molto bene, ma in realtà è il contrario", ha spiegato Masters.

"Sono due movimenti separati. Il ciclismo è tutto uno spingere e lo sci di fondo è tutto un tirare".

"Devo de-allenarmi quando usciamo dal picco della forma fisica dello sci ed entriamo nella forma del ciclismo. È pazzesco vedere come il mio corpo cambi fisicamente. I miei muscoli della schiena, i miei dorsali e i miei tricipiti sono così definiti per lo sci.

"Quando inizio ad andare in bicicletta, i miei dorsali e i miei dorsali scompaiono e le mie spalle, il mio petto e i miei bicipiti iniziano a crescere. È un adattamento costante".

Cicatrici e tatuaggi: "Voglio possedere la mia storia"

Le cicatrici sono qualcosa di cui Masters ha parlato. Ne ha molte a causa degli abusi che ha subito negli orfanotrofi.

"Una cicatrice è una storia che ti succede. Non si possiede una cicatrice, si sopravvive ad una cicatrice. Voglio possedere la mia storia", ha detto a theplayerstribune.com nel dicembre 2020.

"Questo è qualcosa che ho iniziato a scoprire invecchiando, questo desiderio che ho di reclamare il mio corpo, di reclamare la mia vita come una storia che solo io posso raccontare".

"Per dire la parte difficile ad alta voce: sono stata abusata. Definirlo, non lasciare che mi definisca. Nel corso della mia età adulta, questo desiderio si è manifestato in tutti i modi. Si è manifestato nell'amore per i tatuaggi.

"I tatuaggi, a differenza delle cicatrici, si possono scegliere. E ogni tatuaggio che ho è pieno di tante mie scelte. Ognuno di essi rappresenta una parte così importante di me.

"Quando mi faccio un nuovo tatuaggio è come se dicessi 'Voglio che la mia storia sia raccontata in questo colore, e questa dimensione, in questa posizione, che assomiglia a questo, e mi ricorda questo, e questo, e questo'.

"Così, mentre le mie cicatrici attuali potrebbero riflettere questi momenti di impotenza, le mie nuove cicatrici, il modo in cui scelgo di marcare il mio corpo con i tatuaggi, sento questo profondo scopo in esso.

"Sento il più incredibile senso di me stessa".

Oksana Masters: un esempio da seguire

Ora è una superstar polisportiva, ma crescendo ha lottato con problemi di autostima e crede che i bambini con una disabilità abbiano bisogno di più esempi da seguire.

"È la fine del mondo se hai dei brutti capelli o hai un brufolo in faccia per il giorno della foto scolastica, figuriamoci se hai gambe e mani protesi che sono difficili da coprire", ha detto.

"Allora la società ti ha messo addosso questa etichetta, anche se non ti vedi come 'disabile'.

"È qualcosa che ti viene messo addosso. Non voglio che la prossima generazione di ragazze e bambini cresca senza avere quella persona a cui guardare e a cui aspirare".

"Ogni bambino aveva una foto di Michael Jordan".

Ora hanno Oksana Masters, il più decorato Paralimpico Invernale degli Stati Uniti di tutti i tempi.