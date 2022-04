Karabatic sulla Giornata della Terra: "Gli atleti possono guidare la transizione verso un modello più sostenibile"

Ci sono atleti che non si tirano indietro quando si tratta di esporsi pubblicamente riguardo a temi come la conservazione del nostro pianeta. Nikola Karabatic, tre volte campione Olimpico e considerato da molti uno dei migliori giocatori della pallamano, è uno di loro.

Ambasciatore della ONG francese Fair Play for the Planet, Karabatic, in occasione della Giornata della Terra - che dal 1970 si celebra ogni anno il 22 aprile - ha parlato con olympics.com del suo coinvolgimento nel movimento di lotta al cambiamento climatico.

"Non si tratta più di obblighi, è uno stile di vita", ha detto quello che per tre volte è stato nominato come Miglior Giocatore dell’Anno dall’IHF.

È un modo di vivere che ha avuto conseguenze positive per il suo entourage, il club e la federazione nazionale, e che ha saputo trasmettere anche ai suoi figli, Alek e Nora.

L'atleta 38enne ha anche raccontato che, una volta che terminerà la carriera agonistica, la lotta alla salvaguardia del pianeta sarà la sua priorità principale.

Cambiamenti e stile di vita: l’esperienza di Nikola Karabatic

"Non mi piace parlare di adattamento, perché non si tratta più di qualcosa di restrittivo. È diventato il mio modo di vivere.

"Tutto è iniziato con la nutrizione, che ha anche un impatto su di me come atleta: penso a ciò che metto nel mio piatto, da dove proviene, e cerco di assicurarmi di mangiare cose che hanno meno impatto sull'ambiente - perché può avere conseguenze enormi.

"Per me che vivo in Francia, un pezzo di carne che viene dal Sud America, per il modo in cui viene allevato e il trasporto, non è la stessa cosa di un pezzo di carne francese che viene allevato in una agricoltura sostenibile.

"Questa è stata la prima cosa di cui ho preso coscienza e il primo passo con cui ho cambiato le mie abitudini.

"Poi è arrivato il trasporto. Vivo a Parigi da più di otto anni e, insieme alla mia famiglia, scelgo di viaggiare con i mezzi pubblici, in bicicletta, in scooter elettrico o in treno. Stiamo progettando di trasferirci, quindi comprerò un'auto, ma ne sto cercando una che abbia meno impatto. Molto probabilmente una elettrica o un ibrido, e di seconda mano.

"Sostengo anche le cause ambientali, e sto spingendo il mio club, la federazione e la squadra nazionale a cambiare le loro abitudini in termini di uso di acqua in bottiglia e plastica.

"Al PSG, ci sono distributori d'acqua così possiamo evitare di usare bottiglie di plastica, risparmiando tonnellate di plastica.

"Il campionato francese ha anche creato la Zone Verte (Zona Verde) che distribuisce borracce per evitare lo spreco di plastica. Anche la federazione nazionale ha notato l’impatto".

Il ruolo dell'atleta nella lotta per l'ambiente

"Come atleta, penso che possiamo guidare la transizione verso un modello più sostenibile, più adatto al sistema che ci circonda.

"Le nostre azioni individuali possono ispirare chi ci guarda, così come i nostri club, i nostri leader e le nostre federazioni, per seguire la stessa direzione."

Rispettare gli altri per rispettare l'ambiente: i valori che Karabatic trasmette ai suoi figli

"Cerco di insegnare loro il rispetto, l'educazione e l'empatia; il rispetto degli altri e di ciò che ci circonda. Possono venire da molte cose, ma è fondamentale provare empatia e crescere con una coscienza sensibile. È così che sono stato cresciuto.

"Quando abbiamo questi valori, accadono molte cose. Il rispetto per l'ambiente inizia con il rispetto per gli altri".

"Investire nel nostro pianeta": cosa significa la Giornata della Terra 2022 per Karabatic

"Per me è come un’eco. Le cose in cui mi sono impegnato nei prossimi anni saranno legate al pianeta. Voglio investire nel pianeta mediante diverse azioni. Sto costruendo un fondo di dotazione insieme a mio fratello, e potrei entrare in altri fondi che sostengono aziende che lavorano per l'ecologia e il pianeta.

"Cerco di vedere tutto quello che faccio in termini di impatto che ha sul pianeta".

Il messaggio di Nikola Karabatic

"Voglio mostrare ai miei figli e alle persone che mi seguono che dobbiamo lottare con speranza, anche se oggi, con la crisi COVID e la guerra in Ucraina, ci sono molte cose negative che possono scoraggiarci.

"Penso che dobbiamo sempre lottare per ciò in cui crediamo, dobbiamo prenderci questo impegno. Questo è quello che voglio mostrare ai miei figli: sentirsi orgogliosi e lottare per quello in cui crediamo e che sogniamo".