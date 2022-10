Campionati del mondo ISSF di tiro sportivo Osijek 2022: programma, orari, e le gare di trap e skeet per la qualificazione Olimpica di Parigi 2024

I Campionati del mondo di tiro sportivo 2022 della Federazione Internazionale di Tiro a Segno (ISSF) vedranno 633 atlete e atleti, provenienti da 77 paesi, competere per più di un titolo mondiale in Croazia.

L'evento di Osijek mette in palio la qualificazione diretta alle Olimpiadi di Parigi 2024 , con 16 posti per le quote da assegnare nelle gare individuali: 8 nel trap e 8 nello skeet.

Oltre alle quattro gare individuali che offrono ciascuna quattro posti per le quote Olimpiche - skeet maschile, skeet femminile, trap maschile e trap femminile - avremo anche i nuovi campioni mondiali degli eventi a squadre, maschili e femminili (team composti da tre elementi), e a squadre miste (una donna e un uomo) di skeet e trap, che potrebbero essere cruciali per il percorso verso Parigi, dato che ci sarà solo una stagione completa di eventi di Coppa del Mondo prima dei Giochi del 2024.

Si conterà sulla presenza di molti campioni, campionesse, medaglie mondiali e Olimpiche, oltre a diversi neotitolati continentali appena incoronati dal Campionato europeo 2022 di tiro sportivo.

Le azioni dell'evento saranno trasmesse in diretta streaming su Olympic Channel via Olympics.com. Continuate a leggere per saperne di più, su come seguire l'evento, la programmazione e gli orari delle gare.

Quando e dove si svolgeranno i Campionati del mondo ISSF di tiro sportivo 2022?

I Campionati del mondo ISSF 2022 di skeet e trap si svolgeranno a Osijek, in Croazia.

Il poligono di tiro Pampas è la sede dell'evento. Dispone di 5 campi combinati per trap/double trap/skeet.

Le gare di trap per i tiratori e tiratrici senior d'élite si svolgono da lunedì 26 a venerdì 30 settembre 2022.

Le gare di skeet si terranno da venerdì 7 a martedì 11 ottobre 2022.

Il programma completo è consultabile più avanti, comprese le informazioni sulle finali delle qualificazioni Olimpiche di Parigi 2024.

Qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 dal Campionato del mondo di shotgun 2022 a Osijek

Ai Campionati mondiali ISSF di tiro a segno di Osijek 2022 sono in palio 16 posti per le quote Olimpiche di Parigi 2024.

Saranno assegnati nelle finali degli eventi singoli: trap maschile, trap femminile (entrambe le finali il 28 settembre), skeet maschile e skeet femminile (entrambe le finali il 9 ottobre).

TRAP Uomini = 4 posti in palio

TRAP donne = 4 posti in palio

SKEET uomini = 4 posti in palio

SKEET Donne = 4 posti in palio

Queste quote vengono assegnate al Comitato Olimpico nazionale (NOC) e non all'atleta specifico.

La Gran Bretagna, la Repubblica Ceca, l'Italia e la Germania hanno già rivendicato le quote per il trap di Parigi 2024, grazie alle loro prestazioni ai Campionati europei del 2022.

L'Italia, la Gran Bretagna, la Repubblica Ceca e la Svezia si sono aggiudicate i posti per lo skeet in palio a Larnaca.

Campionato mondiale ISSF di tiro sportivo Osijek 2022: calendario delle gare di trap e orari

Dopo la Cerimonia di apertura di martedì 20 settembre 2022, le gare individuali e a squadre del trap junior si svolgeranno da martedì 20 a sabato 24 settembre.

Le gare di Elite trap si svolgono da lunedì 26 a venerdì 30 settembre.

In grassetto le gare per le medaglie. Tutti gli orari sono quelli locali di Osijek, Croazia, ovvero l'ora estiva dell'Europa centrale (CEST).

Domenica 25 settembre 2022

Giornata di allenamento pre-evento - Uomini e Donne

Lunedì 26 settembre 2022

08:30 - 16:00 CEST- Trap uomini Giorno 1

08:30 - 16:00 CEST - Trap Donne Giorno 1

Martedì 27 settembre 2022

08:30 - 16:00 CEST - Trap Uomini Giorno 2

08:30 - 16:00 CEST - Trap Femminile Giorno 2

Mercoledì 28 settembre 2022

08:30 - 12:30 CEST - Trap maschile Giorno 3

08:30 - 12:30 CEST - Trap Femminile Giorno 3

13:45 CEST in poi - Finale Trap Donne - Posti quota Parigi 2024 disponibili - Guarda su Olympic Channel via Olympics.com.

15:30 CEST in poi - Finale Trap Uomini - Posti disponibili per la quota di Parigi 2024 - Guarda su Olympic Channel via Olympics.com.

Giovedì 29 settembre 2022

08:35 - 13:45 CEST- Trap a squadre miste

15:30 CEST in poi - Finale Trap Mixed Team - Guarda su Olympic Channel via Olympics.com.

Venerdì 30 settembre 2022

08:15 - 14:45 CEST - Trap a squadre maschile

08:15 - 14:45 CEST - Squadra di Trap Femminile

15:45 CEST in poi - Finale Trap a squadre donne

16:55 CEST in poi - Finale Trap a squadre uomini

Tutti gli orari sono soggetti a modifiche. Il programma completo è disponibile sul sito ISSF qui.

Campionato mondiale ISSF di tiro sportivo Osijek 2022: programma e orari delle gare di skeet

Le gare individuali e a squadre dello skeet junior si svolgono da sabato 1 a mercoledì 5 ottobre.

Le gare di Elite Skeet si disputeranno da venerdì 7 a martedì 11 ottobre.

In grassetto le gare per le medaglie. Tutti gli orari sono quelli locali di Osijek, Croazia, ovvero l'ora estiva dell'Europa centrale (CEST).

Giovedì 6 ottobre 2022 Giornata di allenamento pre-evento - Maschile e Femminile Venerdì 7 ottobre 2022 08:30 - 16:15 CEST - Skeet Maschile Giorno 1 08:30 - 16:15 CEST - Skeet Femminile Giorno 1 Sabato 9 ottobre 2022 08:30 - 16:15 CEST - Skeet Maschile Giorno 2 08:30 - 16:15 CEST - Skeet Femminile Giorno 2 Domenica 9 ottobre 2022 08:30 - 12:35 CEST - Skeet maschile Giorno 3 08:30 - 12:35 CEST - Skeet femminile Giorno 3 13:45 CEST in poi - Finale Skeet femminile - Posti quota Parigi 2024 disponibili - Guarda su Olympic Channel via Olympics.com in diretta. 15:30 CEST in poi - Finale Skeet maschile - Posti disponibili per la quota di Parigi 2024 - Guarda su Olympic Channel via Olympics.com in diretta. Lunedì 10 ottobre 2022 08:00 - 14:20 CEST - Skeet a squadre miste 16:00 CEST in poi - Finale Skeet Mixed Team - Guarda su Olympic Channel via Olympics.com in diretta. Martedì 11 ottobre 2022 08:00 - 14:20 CEST - Skeet a squadre maschile 08:00 - 14:20 CEST - Skeet a squadre femminile 15:30 CEST in poi - Finale Skeet a squadre femminile 16:25 CEST in poi - Finale Skeet a squadre maschile



Tutti gli orari sono soggetti a modifiche. Il programma completo è disponibile sul sito ISSF qui.

I campionati del mondo di tiro sportivo saranno seguiti dai Campionati del mondo di tiro sportivo del Cairo (12-25 ottobre), anch'essi con qualificazione a Parigi 2024 e possono essere seguiti in diretta su Olympic Channel.

Come seguire le gare di skeet e trap dei Mondiali ISSF Shotgun Osijek 2022 e le finali di qualificazione per Parigi 2024

Le finali, che mettono in palio quote dirette per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, saranno trasmesse in diretta su Olympic Channel via Olympics.com, con replay e highlights disponibili.

Le azioni dei Campionati del mondo di tiro a segno saranno trasmesse anche dai partner organizzatori per la trasmissione e il live streaming digitale, nonché dai canali livestream e YouTube della ISSF. Le informazioni complete sono disponibili qui.