Mass start Olimpica: ancora Norvegia con Boe. Seconda la Svezia e ottimo quinto l'azzurro Windisch

Boe senza rivali: quinta medaglia (quattro ori) a Beijing 2022

Podio inedito nella mass start 15km maschile di Beijing 2022 rispetto a quattro anni fa in Corea, e non senza sorprese grazie all'ormai abituale freddo estremo e alle raffiche di vento gelido che complica le sessioni al poligono.

Nell'ultima gara del programma Olimpico di biathlon di Beijing 2022, a spuntarla è il norvegese Johannes Thingnes BOE (38:14.4), che ha la meglio su Martin PONSILUOMA (SWE) 38:54.47, campione Mondiale della sprint.

Bronzo al norvegese Vetle Sjaastad SCHRISTIANSEN 39:26.9, bravo a battere l'altro highlander del biathlon, Quentin FILLON MAILLET, il grande sconfitto di giornata.

Gara in solitaria per il fuoriclasse norvegese, all'ottava medaglia Olimpica (la quinta a Beijing 2022, mostruoso), capace di prendere il comando dopo il primo poligono allargando il divario nel resto della gara. L'unico a tenere botta nella prima parte di gara è stato l'altro fuoriclasse della disciplina a questi Giochi, Fillon Maillet, mentre nel mucchio dei pretendenti emergeva Martin PONSILUOMA (SWE), bravo ad agganciare il treno del francese.

Thrilling all'ultimo poligono, che rivoluziona il podio: Boe sbaglia due colpi ma il francese fa addirittura peggio fallendone 3. Ecco che spunta così Schristiansen, bravissimo a non sbagliare niente e a involarsi verso l'argento, con un rabbioso Fillon Maillet all'inseguimento infruttuoso.

Per i colori italiani, in gara c'erano Lukas Hofer (27mo e troppi errori al tiro) e soprattutto Dominik Windisch, autore di una gara eccezionale che lo porta al quinto posto finale, a rischio medaglia se non fosse stato per due errori di troppo al poligono.

IL PODIO OLIMPICO DELLA MASS START MASCHILE OLIMPICA DI BIATHLON

Johannes Thingnes Boe (NOR)

Martin Ponsilluoma (SWE)

Vetle Sjaaastad Schristiansen (NOR)

