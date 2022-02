Lara Gut-Behrami è la campionessa Olimpica nel super-G di Beijing 2022

Doppietta svizzera nel super-G femminile di Beijing 2022 sul pendio della Rock, presso il National Alpine Skiing Centre: giornata da incorniciare per i colori elvetici, che vedono per la prima volta una propria atleta salire sul podio Olimpico (sia maschile che femminile) di un supergigante.

Lara Gut-Behrami, Campionessa del mondo in carica, continua il suo magico momento Olimpico e, dopo il bronzo nello slalom gigante femminile dello scorso 7 febbraio, si mette al collo anche la medaglia d'oro, con un crono di 1:13.51. È la prima volta nella storia del super-G che una detentrice del titolo del massimo circuito diventi anche campionessa Olimpica, arrivando al bottino complessivo di tre allori in carriera (bronzo anche nella discesa libera di Sochi 2014).

La medaglia d'argento la conquista l'austriaca Mirjam Puchner, con il tempo di 1:13.73, a coronamento di un percorso tutt'altro che facile a causa di un brutto infortunio alla tibia nel 2016, che l'ha messa fuori dai giochi fino al 2018.

Fa il terzo tempo assoluto (1:13.81) e completa il podio un'altra svizzera, Michelle Gisin, campionessa Olimpica nella combinata dei Giochi Invernali di PyeongChang 2018, quando riusci a soffiare la medaglia - per 0,97 centesimi - a una certa Mikaela Shiffrin (USA).

Shiffrin che ha completato in compenso la sua prima prova di questa edizione Olimpica, finora non particolarmente brillante per la statunitense, terminando 9na, a +0.79 dalla vetta.

Podio del supergigante femminile di Pechino 2022

Lara Gut-Behrami (SUI) 1:13.51 Mirjam Puchner (AUT) +0.22 Michelle Gisin (SUI) +0.30

Italiane al di sotto delle aspettative della vigilia, con Federica Brignone a 66 centesimi dal podio, che le valgono il settimo posto. Decimo piazzamento per Elena Curtoni (+0.83), 17mo per Marta Bassino, mentre Francesca Marsaglia conclude 22ma.

