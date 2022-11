La n.1 al mondo Iga Swiatek a caccia del sigillo a una stagione storica: tutto sulle WTA Finals 2022

Riuscirà Iga Swiatek a concludere la sua stagione tennistica 2022 nello stesso modo in cui l'ha trascorsa per gran parte del tempo, ossia tenendo in mano un trofeo?

La numero 1 al mondo ha conquistato due titoli major quest'anno - all'Open di Francia e all'Open degli Stati Uniti - in quella che è stata una stagione eccezionale per la polacca, che ha vinto otto tornei in totale.

Ê indubbio che cercherà di concludere il 2022 con un punto esclamativo alle WTA Finals in programma dal 31 ottobre al 7 novembre a Fort Worth, in Texas, dove le migliori otto tenniste di singolare (e le squadre di doppio) si affronteranno in un formato round-robin nella speranza di qualificarsi.

Da quando Serena Williams ha vinto 11 trofei nel 2013 (e ha conquistato tre dei quattro major nel 2015) una singola giocatrice non è stata così dominante nel tennis femminile. E Swiatek vorrebbe concludere la sua stagione con un altro successo in Texas.

Ecco un'anteprima dell'azione, le stelle da tenere d'occhio e come sintonizzarsi da tutto il mondo per lo spettacolo delle WTA FINALS 2022.

La magia di Iga

La 21enne ha un record di 64-8 match, in quella che è probabilmente una delle stagioni più memorabili degli ultimi due decenni: la sua striscia di 37 partite e sei tornei vinti dalla fine di febbraio all'inizio di luglio è qualcosa che non accadeva nel tennis femminile dal 1997, quando a fare l'impresa fu Martina Hingis.

La tre volte campionessa di major ha un bottino di 24-1 sul suolo statunitense e con le WTA Finals negli Stati Uniti per la prima volta dal 2005, trarrà molta fiducia da questa statistica.

Quest'anno Swiatek ha ottenuto un incredibile 19-1 contro le altre finaliste WTA; la sua unica sconfitta è arrivata contro Caroline Garcia sulla terra rossa polacca subito dopo Wimbledon, in un periodo della stagione in cui è andata solo 4-4 in otto partite.

Swiatek ha avuto un'ascesa fulminante negli ultimi quattro anni: è stata la vincitrice della medaglia d'oro in doppio ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires 2018 (insieme a Kaja Juvan), prima di raggiungere il trofeo degli Open di Francia nel 2020.

Gauff e Pegula ripongono in casa le loro speranze

Parlando del resto del campo, la giovanissima Coco Gauff e la sua compagna di doppio Jessica Pegula sono state protagoniste di azioni convincenti durante il 2022, e Pegula ha vinto il suo primo WTA 1000 proprio la scorsa settimana a Guadalajara, in Messico.

La coppia si è anche qualificata per gli elite eight nel doppio, con Gauff che ha raggiunto il numero 1 del mondo nella classifica di doppio all'inizio di quest'anno.

Gauff, 18 anni, e Pegula, 28 anni, sono la prima coppia statunitense classificata tra i primi 4 al mondo in singolare dopo Serena e Venus Williams, nel 2010.

Gauff è la più giovane giocatrice a qualificarsi per le WTA Finals dai tempi di Maria Sharapova nel 2005, mentre sia lei che Pegula concluderanno l'anno con il miglior ranking della carriera.

Jabeur a tutta per ribaltare il copione

Ons Jabeur, numero 2 del ranking, è la pioniera dello sport femminile tunisino e arabo, ed è ormai una celebrità di primo piano in quella parte del mondo. Ma l'espressiva 28enne, dotata di un gioco a tutto campo, vorrebbe andare oltre e scrivere un finale da favola per la sua grande annata, dopo essere stata molte volte a un passo dalla storia.

Si è classificata seconda sia a Wimbledon (contro Elena Rybakina) che agli US Open (Swiatek), mentre ha vinto i titoli di Madrid e Berlino. In carriera ha ottenuto 3-7 finali, ma ha dichiarato apertamente il suo desiderio di diventare numero 1 del mondo nel 2023.

Riuscirà a raggiungere questo obiettivo grazie a una vittoria a Fort Worth?

Sakkari, Garcia e le altre storie da finale

La già citata Garcia, così come Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina e Maria Sakkari completano il campo di singolare, che è stato diviso in due gruppi di quattro, dove ogni giocatrice disputa tre partite di round-robin.

Le prime quattro giocatrici accedono alle semifinali, due per ogni gruppo.

Sakkari, la stella greca, è stata artefice di un 4-7 in un certo punto della stagione, vincendo un match da dentro o fuori a Guadalajara - la scorsa settimana - per assicurarsi l'ultimo posto alle Finals. Garcia viene da un 32-5 che l'ha resa protagonista di una delle storie più belle dell'anno, tornando a questo evento per la prima volta in cinque anni.

La francese era n.79 a fine maggio: oggi è la numero 6 del mondo.

Kasatkina, beniamina dei tifosi locali, aggiunge un altro stile di gioco astuto al sorteggio, mentre Sabalenka, giocatrice di alto livello e al momento forte di un grande tennis, è alla ricerca del titolo più importante della sua carriera a Fort Worth, non avendo ancora vinto un major.

La spagnola Garbine Muguruza ha concluso anzitempo la sua stagione e non difenderà il suo titolo in Texas, dopo essere uscita dalla top 50 del ranking di singolare.

krejcikova-siniakova-GettyImages-1331748709 Foto di 2021 Getty Images

Doppio: le campionesse Olimpiche Krejcikova/Siniakova in testa alla classifica

La campionessa di singolare degli Open di Francia 2021, Barbora Krejcikova, ha avuto un anno altalenante in singolare (pur concludendolo al rialzo) ma è stata costante in doppio, dove insieme alla collega ceca Katerina Siniakova ha conquistato tre ambite corone agli Australian Open, a Wimbledon e agli US Open.

Insieme hanno vinto sei Grandi Slam in doppio e hanno conquistato l'oro a Tokyo 2020.

Gauff/Pegula avranno sicuramente il sostegno del pubblico di casa, anche se nessuna squadra può essere trascurata. Le teste di serie n. 2 sono Gabriela Dabrowski e Giuliana Olmos, mentre Krejcikova e Siniakova sono le campionesse in carica dell'evento.

Finali WTA 2022: quando e come vederle

Il round-robin inizia lunedì 31 ottobre e dura sei giorni, fino a sabato 5 novembre.

Le partite iniziano ogni giorno alle 15:00 locali, le 21:00 in Italia.

Il turno di semifinale si terrà domenica 6 novembre, mentre la finale speciale di lunedì sera 7 novembre sarà l'apice della stagione WTA.

In Italia, gli incontri delle Wta Finals 2022 sono trasmessi in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky).

L'elenco completo delle emittenti WTA è disponibile qui.