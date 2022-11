Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals 2022: gli otto migliori under 21 del tennis mondiale, a Milano. Programma, partite e italiani in gara

La quinta edizione delle Intesa Sanpaolo ATP Finals, del 2022, si disputerà da martedì 8 a sabato 13 novembre, sui campi dell'Allianz Cloud di Milano.

I migliori otto giocatori del circuito ATP under 21 si sfideranno per il titolo dedicato alla nuova generazione del tennis.

Chi riuscirà a conquistare il titolo che nelle edizioni precedenti ha lanciato la scalata, tra i grandi, di tennisti del calibro del russo Daniil Medvedev (terzo classificato nel 2017); Stefanos Tsitsipas, vincitore Next Gen nel 2018 e delle Nitto ATP Finals 2019; l'azzurro Jannik Sinner, campione 2019 della manifestazione; o lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica che grazie alla vittoria US Open di quest’anno si è messo in testa all'ATP Ranking?

Chi ci sarà alle Finali Next Gen di Milano 2022 e quale sarà il formato del torneo?

Quest'anno, la classifica ATP ha decretato i seguenti otto finalisti, secondo ordine del ranking:

Lorenzo Musetti n.23, ITA

Jack Draper n.41, GBR

Brandon Nakashima n.49, USA

Jiri Lehecka n.74, CZE

Chun-Hsin Tseng n.89 TPE

Dominic Stricker n.111, SUI

Francesco Passaro n.119, ITA

Andrea Arnaldi n.134, ITA

Il sorteggio di sabato 5 novembre ha distribuito i tennisti finalisti in due gruppi da quattro:

Gironi NextGen 2022 Milano

Gruppo Verde: Arnaldi, Nakashima, Lehecka, Passaro

Arnaldi, Nakashima, Lehecka, Passaro Gruppo Rosso: Musetti, Draper, Tseng, Stricker

Il torneo ha visto subentrare solo nelle scorse ore l'italiano Arnaldi, originariamente primo escluso dal cut dello svizzero Stricker: Holger Rune, dopo la vittoria capolavoro dell'ATP 1000 di parigi Bercy a spese di Nole Djokovic di qualche giorno fa, ha rinunciato al torneo milanese dopo essersi guadagnato la prima riserva delle Nitto Finals di Torino.

Degli otto giocatori, i primi due classificati dei due gironi all'italiana si sfideranno in semifinali incrociate (1º classificato Gruppo Verde vs 2º Gruppo Rosso; 2º Gruppo Verde vs 1º Gruppo Rosso), con i vincitori di ciascuna delle semifinali che si affronteranno nella finalissima per il titolo.

Tre azzurri per il titolo ATP del futuro

Musetti si presenta come la testa di serie n.1 del torneo e grande favorito del gruppo rosso; nel gruppo verde, con Rune fuori dalla manifestazione, il più gettonato per un posto in finale è lo statunitense Nakashima, che però dovrà vedersela con i due azzurri, Arnaldi e Passaro, decisamente motivati dall'essere la delegazione nazionale con più maggioranza dell'evento.

La presenza del terzetto a Milano è il riflesso del felice fenomeno più a larga scala del tennis azzurro, che al momento vede ben 20 tennisti italiani in top 200, di cui la metà con meno di 21 anni d'età.

E all'interno dello stesso ranking che ha definito la graduatoria milanese, nelle prime 20 posizioni troviamo in totale 8 tennisti azzurri: Luca Nardi all'11º posto (primo degli esclusi), Mattia Bellucci, n.15, Giulio Zeppieri, n.18, e Flavio Cobolli, n.20.

Calendario e partite delle Finali ATP Intesa Sanpaolo Next Gen Milano 2022

La prima partita di giocherà martedì 8 novembre alle ore 14.00 (sessione diurna), con la sessione serale in programma per le 19.30. I gironi all’italiana termineranno giovedì 10 novembre.

Venerdì si disputeranno le semifinali a partire dalle 19.30, mentre la finale è prevista per sabato 12 novembre alle ore 21.00.

Martedì 8 novembre

Ore 14.00: Lehecka (Cze) - Passaro (Ita)

Non prima delle 15.00: Musetti (Ita) - Tseng (Tpe)

Ore 19.30: M.Arnaldi (Ita) - B. Nakashima (Usa)

A seguire: J.Draper (Gbr) - D. Stricker (Sui)

Mecoledì 9 novembre

Ore 14.00: Round Robin 2

Ore 19.30: Round Robin 2

Giovedì 10 novembre

Ore 14.00: Round Robin 2

Ore 19.30: Round Robin 2

Venerdì 11 Novembre

Ore 19.00 SEMIFINALE 1 e 2

Sabato 12 Novembre