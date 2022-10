Chad le Clos: "Ho finto di essere felice perché pensavo che parlare di salute mentale mi facesse sembrare debole"

Chad le Clos pensava di avere una forza mentale indistruttibile, come tutti.

Tutto è iniziato ai Giochi Olimpici di Londra 2012, dove il sudafricano ha ribaltato i pronostici battendo il più grande nuotatore di tutti i tempi, Michael Phelps, nella finale dei 200m farfalla.

Negli otto anni successivi, Le Clos si è dimostrato uno dei nuotatori più costanti al mondo, battendo record mondiali, vincendo altri due argenti Olimpici a Rio 2016 e dominando i campionati del mondo con la sua mentalità ultra-competitiva.

Tuttavia, nel 2020 si è verificato un incidente di cui non è ancora pronto a parlare. Incidente che lo ha fatto precipitare in una profonda depressione in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

"Per le persone comuni ho una vita fantastica, giusto? Ma loro non riuscivano a vedere le difficoltà. Avevo persino amici intimi che non prendevano sul serio i miei problemi", ha raccontato Le Clos a Olympics.com.

"È stata dura per me, perché sono molto orgoglioso dei miei risultati e della mia forza mentale. Ho dato l'impressione di essere felice perché pensavo che parlare di salute mentale mi facesse sembrare debole.

"Era un terribile cliché che doveva cambiare".

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, Olympics.com ha incontrato Le Clos per parlare del suo giorno più buio, del viaggio verso la felicità e del perché si sente più che mai legato a Phelps.

Superare lo stigma della salute mentale

Ammettere di essere in difficoltà è stato difficile per Le Clos.

Dopo tanti anni in cui è stato venerato come un vero e proprio supereroe, l'atleta nato a Durban ha inizialmente cercato di negare a se stesso che qualcosa non andasse.

Poi c'era da superare lo stigma che circondava l'argomento. Gli uomini, e in particolare quelli africani, non parlano per ragioni culturali di salute mentale.

"Noi uomini sudafricani, tradizionalmente, non parliamo dei nostri sentimenti. Non parliamo di nulla che abbia a che fare con il non essere un duro", ha continuato Le Clos.

"Ci si rimbocca le maniche e, se ci si taglia, ci si strofina sopra lo sporco. Questa è la mentalità che abbiamo qui".

"È un grosso problema, perché la società di oggi ha diversi ostacoli da affrontare, come i social media, che 20 o 25 anni fa non c'erano".

"Il mondo è così piccolo oggi, tutti possono condividere le loro opinioni con e su di te, e a volte è difficile restare al passo con i propri pensieri".

Chad le Clos si sentiva intorpidito uscendo per la finale olimpica dei 200 m farfalla a Tokyo 2020 a causa dei suoi problemi di salute mentale. Foto di 2021 Getty Images

“Non avevo dormito bene per sei, sette mesi... A Tokyo avevo una faccia di circostanza". - Chad le Clos a Olympics.com

Come per la maggior parte delle persone, la pandemia è stata sconvolgente per Le Clos.

Ma a differenza di molti suoi rivali di alto livello in piscina, è stato costretto a cambiare paese più volte, non ha avuto contatti con il suo allenatore e ha cambiato la sua routine.

Poi, pochi mesi prima del rinvio dei Giochi di Tokyo 2020, all'inizio del 2021, un incidente, che il quattro volte medaglia Olimpica ha descritto come "peggiore del cancro dei miei genitori", ha innescato il suo declino mentale.

"Non ero più la stessa persona dal giorno dell'incidente", ha detto.

"Non ho dormito bene per sei, sette mesi, perché era sempre presente nella mia mente, per quanto mi allenassi. A Tokyo facevo la faccia di circostanza".

"Ho capito che c'era un problema quando non sono entrato nella finale Olimpica, avevo questo distacco emotivo negli ultimi sette mesi e non riuscivo a provare alcuna emozione. Era come se potessi tagliarmi senza sentire nulla".

Chad le Clos: toccare il fondo

Non sorprende che Le Clos non abbia vinto alcuna medaglia in Giappone.

Gli amici e la famiglia, rendendosi conto delle difficoltà del nuotatore, hanno cercato di spingerlo a parlarne con uno psicologo.

Un invito che il sudafricano ha rifiutato per mesi, pensando che avrebbe potuto risolvere il problema se avesse continuato a gareggiare.

Poi, una sera, mentre gareggiava in Europa, ha toccato il punto più basso.

"Ricordo di aver chiamato la mia ex ragazza dalla mia stanza d'albergo e di aver pianto senza motivo", ha rivelato.

"Il suicidio non è qualcosa a cui ho mai pensato e non lo farei mai, ma c'è stato un momento, è stato il 10 novembre dell'anno scorso. Faceva freddo ad Eindhoven ed ero triste; non potevo nemmeno giocare alla Playstation, che è ciò che preferisco fare quando sono in isolamento per COVID".

"Poi c'è stato un momento, mentre ero sotto la doccia, in cui ho pensato: "Se morissi, forse non sarebbe la cosa peggiore". Poi ho pensato: "No, no, no. Non va bene".

"È stato allora che ho capito di aver toccato il fondo. Decisamente il fondo. Da lì ho cercato aiuto e ho iniziato a parlare regolarmente con qualcuno".

Dopo tre mesi di terapia, il "vecchio Chad" ha iniziato farsi rivedere nel 2022.

Parlando con uno psicologo, il trentenne è riuscito ad affrontare i suoi problemi.

"Ho seguito una terapia chiamata EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing), che i soldati fanno dopo aver subito uno stress post-traumatico e che mi ha davvero aiutato a elaborare il tutto.

È stato allora che ho iniziato a uscire da questa situazione e ho cominciato di nuovo a sentirmi il vecchio Chad".

Abbandonare la felicità legata ai risultati

Per la prima volta Le Clos si è reso conto che c'era un'altra ragione fondamentale dietro le montagne russe di emozioni che stava provando.

"[Lo psicoterapeuta] disse che la mia felicità è condizionata dai miei risultati in piscina...era davvero orrendo".

"Sono fortunato nell'avere genitori, fratelli e sorelle incredibili, una famiglia fantastica. Ma non riesco ancora a liberarmi del fatto che c'è qualcosa dentro di me che sente che non c'è nient'altro da fare se non vincere".

"Un esempio di ciò è avvenuto alle Olimpiadi di Rio 2016. Non dimenticherò mai una conversazione avuta con mia sorella dopo aver perso contro Phelps nei 200m farfalla: ero tornato al villaggio e c'era tutta la mia famiglia. Sono scoppiato a piangere, mi sentivo vuoto".

"Mia sorella mi prese in disparte e mi disse cosa aveva passato Phelps, dei problemi mentali e del pensiero al suicidio, che aveva bisogno di questa vittoria e dovevamo essere felici per lui. 'Tu hai una famiglia e sarai il nostro eroe per sempre'. Mi stava dicendo qualcosa che non riuscivo a capire in quel momento e ho pensato che non mi capisse. Dopo aver battuto Phelps a Londra 2012, mi sentivo un fallito".

"Ma ora mi rendo conto che le sue parole erano bellissime e ho capito quanto avesse ragione. Ho vinto due medaglie d'argento, il che è incredibile se ci ripenso".

Il legame con Michael Phelps e Tyson Fury

Il paragone con Phelps è importante.

Quando il 23 volte campione Olimpico ha reso pubblici i suoi problemi di salute mentale nel 2015, Le Clos era troppo giovane per comprendere appieno cosa stesse passando il suo rivale statunitense.

"Ero un ragazzino. Avevo 21 anni e non lo capivo", ha detto Le Clos.

"Onestamente credevo che fosse solo in cerca di attenzione. Pensavo 'Questo ragazzo è il più grande di tutti i tempi, come può essere in difficoltà? Hai tutti i soldi del mondo, hai la fama, guidi belle macchine, come può succedere?'.

"Poi, quando ho dovuto affrontare quegli stessi problemi, ho pensato: "Oh mio Dio, mi sento davvero male".

"Ora sono molto comprensivo nei confronti di Michael e di tutti. Tutti pensavano che fossimo in conflitto, ma mi piacerebbe sedermi e parlare con lui dopo tutti questi anni, perché la realtà è che è sempre stato un eroe per me. Gli voglio bene".

Oltre che da Phelps, Le Clos ha trovato ispirazione anche da un altro peso massimo dello sport.

"Tyson Fury è stato un'altra grande motivazione per me. Ha detto: 'Sono il campione del mondo dei pesi massimi, sono l'uomo più cattivo del pianeta'. Come Michael Phelps è l'uomo più cattivo del nuoto.

"È la dimostrazione che se loro possono soffrire di salute mentale, chiunque ne può soffrire. È molto importante che se ne parli e che le persone ricevano l'aiuto di cui hanno bisogno".

Michael Phelps (S), Chad le Clos (C) e Laszlo Cseh (D) festeggiano l'argento a pari merito nei 100 m farfalla ai Giochi Olimpici di Rio 2016. Foto di 2016 Getty Images

I miglioramenti del periodo trascorso da Le Clos in terapia sono evidenti anche solo dai suoi risultati nel nuoto.

Ai Giochi del Commonwealth di Birmingham 2022, ha conquistato l'argento nei 200m farfalla, diventando l'atleta dei Giochi del Commonwealth con il maggior numero di medaglie di sempre.

"Il mio consiglio a chiunque riconosca questi sintomi di malessere mentale è di rivolgersi subito a un professionista", ha dichiarato.

"Avrei voluto farlo prima. Se l'avessi fatto a gennaio, credo che l'anno scorso sarebbe stato molto diverso in termini di felicità e di risultati".

"C'è una frase che mi piace molto: 'non si dimenticano mai le cose che ti succedono nella vita, ma si impara ad affrontarle'."

Il miglior nuotatore africano di sempre si concentra ora sull'allenamento con il suo nuovo gruppo, a Francoforte, proseguendo le sedute di psicoterapia, nella speranza di mettere in scena uno spettacolo degno del "vecchio Chad", alle Olimpiadi di Parigi 2024.

"Sapete già che l'obiettivo è l'oro", ha detto con un sorriso.

"Ma procediamo a piccoli passi, sono solo molto entusiasta".

"Tutti mi hanno dato per spacciato, quindi è perfetto. Nessuno ha aspettative su di me, vedremo".