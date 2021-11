Dario Cologna lascia le gare alla fine della stagione

"Ho deciso di smettere con lo sport agonistico alla fine di questa stagione”.

In un comunicato stampa divulgato mercoledì 3 novembre da Swiss Ski, Dario Cologna ha annunciato il ritiro alla fine dell'inverno.

L’annuncio è arrivato a poco più di tre settimane dell'inizio della stagione 2021/22 di fondo, la sedicesima per il forte 35enne elvetico, che ha giustificato la tempistica dell'annuncio, motivandola con i suoi obiettivi Olimpici a Beijing 2022.

"Ho voluto comunicare la mia decisione prima dell'inizio della stagione, in modo da avere la mente libera e concentrarmi al 100% sui miei obiettivi sportivi. In Cina sarà la mia quarta Olimpiade Invernale e ho intenzione di dare il massimo ancora una volta".

Quest’inverno, il nativo di Santa Maria Val Munstair avrà un'ultima chance di scrivere la storia nella disciplina dello sci di fondo.

Imbattuto nella 15 km in tre edizioni di seguito ai Giochi Invernali

Con quattro Sfere di cristallo generali vinte, 60 podi in Coppa del Mondo e tre medaglie ai Campionati del Mondo, Dario Cologna vanta uno dei record più importanti nella storia dello sport. Ma è ai Giochi Olimpici Invernali che il fondista svizzero ha scritto pagine indelebili.

Nella 15 km, indipendentemente dallo stile, è imbattuto alle Olimpiadi in tre partecipazioni di fila. Super Dario ha trionfato in questa distanza a Vancouver 2010, Sochi 2014 e PyeongChang 2018, diventando il primo fondista della storia a vincere tre titoli consecutivi nello stesso evento. A Beijing 2022, il 35enne cercherà il quarto di fila per terminare la carriera al top.

Ma non è solo nella 15 km che il fondista svizzero si è distinto ai Giochi Olimpici Invernali. Oltre ai podi in staffetta e nella 50 km, ha anche vinto la 30 km skiathlon a Sochi 2014. Con quattro medaglie d'oro, Dario Cologna è semplicemente lo sciatore di fondo in attività con più allori Olimpici. Indipendentemente dalle sue prestazioni in Cina, Cologna perderà fatalmente questo primato alla fine della stagione, quando appenderà sci e bastoni al chiodo.