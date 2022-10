Calendario Coppa del mondo sci alpino 2022/2023 FIS: programma, tappe, specialità, e i nomi da tenere d'occhio per la stagione

La 57a edizione della Coppa del Mondo di sci alpino FIS prenderà il via il 22-23 ottobre con le tradizionali gare di apertura di slalom gigante a Soelden, in Austria, e si concluderà a metà marzo con le finali della competizione a Soldeu, in Andorra.

Le medaglie d'oro Olimpiche Mikaela Shiffrin e Marco Odermatt sono i Campioni in carica che cercheranno di difendere il titolo nella campagna 2022/23, che prevede 42 gare per le donne e per gli uomini, rispettivamente in 20 e 21 località.

Il calendario femminile prevede 11 discese libere, 9 super-G, 10 slalom giganti, 11 slalom e 1 parallelo.

Il programma maschile comprende 14 discese, 7 super-G, 10 slalom giganti, 10 slalom e 1 parallelo.

Per la terza stagione consecutiva non ci saranno gare di combinata, una gara che è in fase di revisione e che potrebbe non essere inserita nel programma Olimpico di Milano Cortina 2026.

La Coppa del Mondo si prenderà una pausa di due settimane con i Campionati del mondo di Courchevel-Meribel, in Francia, che si svolgeranno dal 6 al 19 febbraio.

Una delle novità della prossima campagna sarà l'apertura della stagione di velocità da Zermatt, in Svizzera, a Cervinia, in Italia: l'evento, il primo a cavallo tra due paesi nella storia della Coppa del mondo, comprende quattro gare di discesa libera suddivise tra il tour maschile (29-30 ottobre) e quello femminile (5-6 novembre).

Dopo 20 anni di assenza, Kvitfjell, in Norvegia, tornerà a far parte del programma femminile, mentre la località tedesca di Garmisch-Partenkirchen ospiterà tre gare maschili (uno Slalom il 4 gennaio e uno Slalom Gigante il 28-29 gennaio).

A partire da questa stagione, ci saranno altre due tappe nordamericane oltre ai tradizionali eventi di Lake Louise e Beaver Creek, poiché la Coppa del mondo tornerà nelle località statunitensi di Palisades Tahoe e Aspen, all'inizio del 2023.

Ecco il vademecum di Olympics con le cose da sapere in vista della nuova stagione 2023 di sci alpino..

Sci alpino femminile stagione 2022/23: Shiffrin a caccia del quinto titolo assoluto

Mikaela Shiffrin è a caccia del suo quinto titolo assoluto, che la porterebbe al secondo posto nella classifica dei vincitori di tutti i tempi, dietro solo all'austriaca Annemarie Moser-Proell con sei corone. La statunitense è una delle quattro sciatrici in attività ad aver vinto il grande globo insieme alla svizzera Lara Gut-Behrami (2016), all'italiana Federica Brignone (2020) e alla slovacca Petra Vlhova (2021).

La scorsa stagione, la campionessa Olimpica di Pechino 2022 in slalom ha dato filo da torcere a Shiffrin, ma quest'anno tra le altre potenziali contendenti ci sono la svizzera tuttofare Michelle Gisin, la "regina della velocità" italiana Sofia Goggia, e l'asso norvegese Raghnild Mowinckel.

Altre donne da tenere d'occhio nella lotta per i piccoli globi sono Corinne Suter ed Ester Ledecka (discesa libera), Elena Curtoni (super G), Lena Duerr e Katharina Liensberger (slalom) e Tessa Worley e Sara Hector (slalom gigante).

Mikaela Shiffrin in action in Courchevel, France, during the women's GS in March 2022. Foto di 2022 Getty Images

Sci alpino maschile stagione 2022/23: Odermatt vuole emulare Hirscher

Odermatt inizia la nuova stagione come uomo da battere dopo aver conquistato la vetta della classifica generale dello scorso anno con 1.639 punti, quasi 500 in più del secondo classificato Aleksandr Aamodt Kilde (1.172).

Il norvegese ha conquistato il titolo assoluto due anni fa, e nel 2022 è tornato da un grave infortunio per conquistare entrambi i globi della velocità (discesa libera e super G).

Altro sciatore da tenere d'occhio sarà il connazionale di Kilde, Henrik Kristoffersen: il 28enne, che la scorsa stagione si è piazzato nella top 3 generale per la sesta volta negli ultimi sette anni, quest'estate ha iniziato una collaborazione tecnica con un nuovo marchio di sci di proprietà del suo ex rivale Marcel Hirscher.

Da quando la leggenda austriaca si è ritirata nel 2019, nessuno sciatore maschio è riuscito a mantenere il titolo della stagione precedente.

Il nuovo calendario, che prevede un numero di discese doppio rispetto ai Super-G (14 contro 7), potrebbe favorire i "velocisti" puri come Beat Feuz, Dominik Paris e il duo austriaco composto da Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr.

Nelle gare tecniche gli occhi saranno puntati sul campione assoluto 2021 Alexis Pinturault, che cerca di riprendersi dopo una stagione deludente.

Da tenere d'occhio è l'austriaco Manuel Feller, che l'anno scorso è riuscito a trovare continuità sia in slalom che in GS, arrivando secondo e terzo nelle rispettive classifiche.

Nello slalom, il campione Olimpico in carica Clement Noel dovrebbe continuare a crescere nell'evento che la scorsa stagione ha visto otto vincitori diversi.

Marco Odermatt celebrates his gold in GS at the Beijing 2022 Winter Games Foto di 2022 Getty Images

Stagione 2022/2023 sci alpino: chi sono i giovani e le giovani da seguire con attenzione?

In uno sport in cui l'esperienza è fondamentale per il successo, nelle ultime due stagioni sono emersi nuovi entusiasmanti talenti.

Il futuro sembra promettente per la Norvegia, potenza Olimpica invernale: a 22 anni sia Lucas Braathen che Atle Lie McGrath hanno già collezionato cinque podi in Coppa del mondo e due vittorie.

Alice Robinson ha avuto una stagione funestata da diversi DNF, ma la 20enne kiwi è desiderosa di recuperare la forma che dal 2019 le è valsa tre vittorie e 11 top ten nel circuito di alto livello.

A 21 anni, l'italiano Giovanni Franzoni è pronto ad avere un impatto a livello di Coppa del Mondo dopo aver conquistato la Coppa Europa 2022 e due titoli ai campionati mondiali juniores dello scorso anno a Panorama, in Canada.

Le aspettative sono alte anche per la 18enne Zrinka Ljutic, campionessa mondiale juniores in carica di slalom: la croata, che vuole seguire le orme del suo idolo Janica Kostelic, ha già fatto il suo debutto Olimpico a Pechino, e si è classificata quinta nell'ultimo slalom di Coppa del mondo della stagione a Courchevel/Meribel.

Un altro nome da tenere d'occhio è quello della quindicenne Lara Colturi: la figlia della campionessa Olimpica italiana Daniela Ceccarelli da questa stagione rappresenta l'Albania e si appresta a diventare la più giovane sciatrice ad apparire in Coppa del Mondo dopo Mikaela Shiffrin.

LEGGI ANCHE: Colturi, il baby fenomeno dello sci alpino: "Shiffrin il mio idolo, ma no a paragoni"

Zrinka Ljutic of Croatia competing at Beijing 2022 Foto di 2022 Getty Images

Calendario della Coppa del Mondo di sci alpino 2022/23 - Donne

Informazioni soggette a modifiche. Aggioranto al 14 ottobre 2022, secondo il calendario di Coppa del Mondo FIS._

22 ottobre 2022

Soelden (Austria): Slalom gigante

5-6 novembre 2022

Zermatt/Cervinia (Svizzera/Italia): Discesa libera (x2)

12 novembre 2022

Lech/Zuers (Austria): Parallelo

19-20 novembre 2022

Levi (Finlandia): Slalom (x2)

26-27 novembre 2022

Killington (USA): Slalom gigante, Slalom

2-3-4 dicembre 2022

Lake Louise (Canada): Discesa libera (x2), Super G

10-11 dicembre 2022

Sestriere (Italia): Slalom, Slalom gigante

16-17-18 dicembre 2022

St. Moritz (Svizzera): Discesa libera (x2), Super G

28-29 dicembre 2022

Semmering (Austria): Slalom gigante, Slalom

4-5 gennaio 2023

Zagabria (Croazia): Slalom (x2)

7-8 gennaio 2023

Kranjska Gora (Slovenia): Slalom gigante (x2)

10 gennaio 2023

Flachau (Austria): Slalom

14-15 gennaio 2023

St. Anton (Austria): Discesa libera, Super G

20-21-22 gennaio 2023

Cortina d'Ampezzo (Italia): Super G, Discesa libera, Super G

24 gennaio 2023

Plan de Corones (Italia): Slalom gigante

28-29 gennaio 2023

Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca): Slalom gigante, Slalom

25-26 febbraio 2023

Crans-Montana (Svizzera): Discesa libera, Super G

4-5 marzo 2023

Kvitfjell (Norvegia): Discesa libera, Super G

10-11 marzo 2023

Are (Svezia): Slalom gigante, Slalom

15-16-17-18-19 marzo 2023

Soldeu (Andorra): Discesa libera, Super G, Parallelo a squadre, Slalom, Slalom gigante

Totale eventi individuali femminili - Sci alpino 2022/2023: 41

Velocità: 19 · Discesa libera: 11; Super G: 8;

Tecnica 22 · Slalom gigante: 10; Slalom: 11; 1 Parallelo

Evento a squadre: 1

Calendario della Coppa del Mondo di sci alpino 2022/23 - Uomini

Informazioni soggette a modifiche. Aggiornato al 14 ottobre 2022, secondo il calendario di Coppa del Mondo FIS._

23 ottobre 2022

Soelden (Austria): Slalom gigante

29-30 ottobre 2022

Zermatt/Cervinia (Svizzera/Italia): Discesa libera (x2)

13 novembre 2022

Lech/Zuers (Austria): Parallelo

25-26-27 novembre 2022

Lake Louise (Canada): Discesa libera, Super G (x2)

2-3-4 dicembre 2022

Beaver Creek (USA): Discesa libera (x2), Super G

10-11 dicembre 2022

Val d'Isere (FRA): Slalom gigante, Slalom

16-17 dicembre 2022

Val Gardena (Italia): Super G, Discesa libera

18-19 dicembre 2022

Alta Badia (Italia): Slalom gigante (x2)

22 dicembre 2022

Madonna di Campiglio (Italia): Slalom

28-29 dicembre 2022

Bormio (Italia): Discesa libera, Super G

4 gennaio 2023

Garmisch Partenkirchen (Germania): Slalom

7-8 gennaio 2023

Adelboden (Svizzera): Slalom gigante, Slalom

13-14-15 gennaio 2023

Wengen (Svizzera): Super G, Discesa libera, Slalom

20-21-22 gennaio 2023

Kitzbuhel (Austria): Discesa libera (x2), Slalom

24 gennaio 2023

Schladming (Austria): Slalom

28-29 gennaio 2023

Garmisch Partenkirchen: Discesa libera, slalom gigante

4 febbraio 2023

Chamonix (Francia): Slalom

25-26 febbraio 2023

Palisades Tahoe (USA): Slalom gigante, Slalom

3-4-5 marzo 2023

Aspen (USA): Discesa libera (x2), Super G

11-12 marzo 2023

Kranjska Gora (Slovenia): Slalom gigante (x2)

15-16-17-18-19 marzo 2023

Soldeu (Andorra): Discesa libera, Super G, Parallelo a squadre, Slalom gigante, Slalom

Totale eventi individuali maschili - Sci alpino 2022/2023: 42

Velocità: 19 · Discesa libera: 14; Super G: 8;

Tecnica: 21 · Slalom gigante: 10; Slalom: 10; 1 Parallelo

Evento a squadre: 1

Mondiali di sci alpino FIS 2023 a Courchevel-Meribel, Francia - Programma delle medaglie