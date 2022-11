ATP Finals 2022: Torino senza italiani, con Djokovic e Nadal per la ciliegina sulla stagione degli Slam. Programma e orari

Una stagione memorabile - e per molti versi storica - per il tennis maschile culminerà con le ATP Finals di Torino, dal 13 al 20 novembre, sul palcoscenico in cui si daranno battaglia i migliori otto giocatori di singolare e le squadre di doppio del 2022.

L'annata ha visto la straordinaria prima metà di stagione di Rafael Nadal, dominatore sia dell'Australian Open che del French Open; l'ininterrotto dominio di Novak Djokovic a Wimbledon; l'esordio del diciannovenne Carlos Alcaraz agli US Open, con la conseguente ascesa a numero 1 del mondo; e il ritiro di uno dei giocatori simbolo della storia del tennis: Roger Federer.

Il fuoriclasse svizzero si ritira nel 2022 con 20 titoli di singolare, mentre i due trionfi di Nadal di quest'anno lo hanno portato a 22 titoli e Djokovic a 21. Questi numeri fanno dei "Big 3" il trio più vincente nella storia del tennis maschile a livello di Grande Slam.

Federer, ovviamente, non ci sarà al Pala Alpitour, avendo giocato la sua ultima partita agonistica a settembre alla Laver Cup, ma nemmeno Alcaraz, ritiratosi la scorsa settimana per un infortunio agli addominali, mettendo momentaneamente un punto a una delle più impressionanti ascese stagionali a memoria d'uomo.

Nadal e Djokovic rimangono quindi i veterani tra gli otto che scenderanno in campo a Torino, insieme a Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime, Andrey Rublev e Taylor Fritz.

I tennisti sono stati divisi in due gruppi round-robin, dove giocheranno ciascuno tre partite di singolare. Avanzano i primi due classificati di ciascun gruppo.

Finali ATP 2022: tutto quello che c'è da sapere sull'azione che verrà, le storie da seguire e come sintonizzarsi per seguire l'evento.

Gruppo verde: Nadal contro i giovani talenti

Riuscirà un Nadal in piena forma a vincere i campionati di fine anno per la prima volta nella sua carriera? Il fuoriclasse di Manacor, 36 anni, si è allenato per la prima volta a Torino mercoledì 9 novembre, dato che ha saltato l'evento di un anno fa nella sua prima edizione nella città italiana.

Il due volte campione Olimpico (singolare, Pechino 2008; doppio, Rio 2016) è stato sorteggiato nel Gruppo verde per il suo round-robin, che comprende il due volte finalista di major Ruud, un Auger-Aliassime in forma e Fritz, che ha battuto Nadal per il titolo del Masters di Indian Wells, a marzo.

Ruud, che lavora presso l'accademia di Nadal in Spagna, ha fatto la storia della Norvegia in questa stagione, arrivando secondo a Rafa al Roland-Garros prima di raggiungere la finale degli US Open (dove ha perso contro Alcaraz) e di diventare il numero 2 del mondo.

Il canadese Auger-Aliassime ha vinto 16 delle sue ultime 17 partite, compresi i titoli del tour a Firenze, Anversa e Basilea. Il venticinquenne statunitense Fritz è entrato nel main draw in seguito al ritiro di Alcaraz, ma ha alle spalle un anno di carriera che lo ha proiettato direttamente nella top 10.

Gruppo rosso: Djokovic ha il suo bel da fare

Nole Djokovic è quattro volte Campione delle ATP Finals, ma non vince dal 2015. Infatti, nelle sue ultime tre apparizioni all'evento ha un bilancio complessivo di 6-5. Tuttavia, il 35enne si presenta fresco, avendo giocato solo 58 partite in questa stagione (41-17), un impegno più leggero del solito.

Djokovic, medaglia di bronzo Olimpica in singolare nel 2008, è affiancato da tre stelle molto affermate del Gruppo rosso, tra cui il Campione degli US Open 2021 Medvedev, che in questa stagione ha occupato anche la posizione numero 1 del ranking, oltre a Tsitsipas e Rublev.

Il greco Tsitsipas si è classificato secondo con Djokovic agli Open di Francia del 2021 e ha vinto questo titolo nel 2019, ottenendo la vittoria più importante della sua carriera. Medvedev è stato il Campione del 2020, nell'edizione pandemica del torneo, mentre il Campione in carica Alexander Zverev è ancora fuori dai giochi a causa di un infortunio subito all'inizio della stagione.

Rublev ha conquistato l'oro Olimpico a Tokyo 2020, vincendo il doppio misto con Anastasia Pavlyuchenkova.

Alcaraz, Rune e il "cambio della guardia"?

Il tennis maschile sta assistendo a un vero e proprio "cambio della guardia"? Non del tutto.

Nadal e Djokovic si sono aggiudicati tre dei quattro Grandi Slam nel 2022 e, sebbene Federer si sia ritirato e Alcaraz sia salito al numero 1, i campioni come Rafa e Nole continuano a contrastare le nuove generazioni di stelle nascenti.

Il diciannovenne Holger Rune ha aggiunto il suo nome all'elenco dei giocatori da tenere d'occhio, vincendo cinque partite contro avversari top 10 e conquistando il Masters di Parigi Bercy di qualche giorno fa, battendo Djokovic in una drammatica finale.

Undici dei primi 20 uomini al mondo hanno 25 anni o meno, mentre solo quattro hanno più di 30 anni. Alcaraz, che ha sei giorni in meno di Rune, non è solo il più giovane giocatore dell'élite del gioco, ma anche il più giovane top 125 del mondo.

Doppio: I numeri 1 del mondo Koolhof/Skupski al comando della classifica

La coppia olandese-britannica formata da Welsey Koolhof e Neal Skupski ha conquistato il primo posto nella ranking mondiale di fine anno, ma vorrebbe chiudere la campagna 2022 con un trofeo alle ATP Finals.

A loro si aggiungono i campioni degli US Open Rajeev Ram e Joe Salisbury, i vincitori degli Open di Francia Marcelo Arevalo e Jean-Julien Roger; i campioni degli Australian Open Thanasai Kokkinakis e Nick Kyrgios; i campioni Olimpici in carica Nikola Mektic e Mate Pavic; Marcel Granollers e Horacio Zeballos, Lloyd Glasspool e Harri Heliovaara e Ivan Dodig e Austin Krajicek.

Koolhof/Skupski sono affiancati da Mektic/Pavic, Kokkinkais/Kyrgios e Dodig/Krajicek nel Gruppo verde, mentre Ram/Salisbury, Arevalo/Roger, Granollers/Zeballos e Glasspool/Heliovaara compongono il Gruppo rosso.

Il formato del doppio è identico a quello del singolare: tre partite di round-robin, con le prime due squadre qualificate di entrambi i gruppi che avanzano alle semifinali.

Programma, orari e come seguire le Finali ATP

Le ATP Finals prendono il via domenica 13 novembre e si svolgono in sei giorni di gironi all'italiana. Le giornate sono suddivise in sessioni pomeridiane e serali e tutti gli orari sono quelli locali di Torino.

Round-robin

Domenica 13 novembre - venerdì 18 novembre

ore 11:30 doppio, 14:00 singolare

18:30 doppio, 21:00 singolare

Semifinali

Sabato 19 novembre

11:30 doppio semifinale 1

14:00 singolare semifinale 1

18:30 doppio semifinale 2

21:00 singolare semifinale 2

Finali

Domenica 20 novembre

16:00 finale di doppio

19:00 finale di singolare

L'elenco delle emittenti dell'ATP Tour è disponibile qui. Le informazioni sullo streaming in diretta sono disponibili su TennisTV.com.