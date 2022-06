Andrea Fuentes ha salvato la vita a Anita Alvarez, la nuotatrice statunitense di artistico svenuta dopo l'esibizione ai Campionati del mondo FINA 2022

La statunitense Alvarez, dopo la routine del libero individuale, ha perso i sensi per un malore precipitando in fondo alla vasca. La sua coach, la spagnola Andrea Fuentes, senza alcuna esitazione e nonostante i momenti concitati si è tuffata in piscina - vestita - per salvarla.