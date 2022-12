महिलाओं का +87किग्रा (C) - शाम 7:00 बजे से

पुरुषों का 109 किग्रा (C) – शाम 7:30 बजे से

महिलाओं का 87 किग्रा (C) - शाम 7:00 बजे से

महिलाओं का 81 किग्रा (C) - सुबह 7:30 बजे से

महिलाओं का 76 किग्रा (C) - शाम 7:00 बजे से

पुरुषों का 102 किग्रा (C) – शाम 7:30 बजे से

महिलाओं का 71 किग्रा (C) - शाम 7:00 बजे से

पुरुषों का 89 किग्रा (C) - सुबह 7:30 बजे से

पुरुषों का 81 किग्रा (C) – दोपहर 12:00 बजे से

महिलाओं का 64 किग्रा (C) - सुबह 7:30 बजे से

पुरुषों का 73 किग्रा (c) - रात 10:00 बजे से

पुरुषों का 67 किग्रा (C) - रात 10:00 बजे से

महिलाओं का 59 किग्रा (C) - शाम 7:00 बजे से

महिलाओं का 55 किग्रा (C) - शाम 7:00 बजे से

पुरुषों का 61 किग्रा (C) - रात 10:00 बजे से

महिलाओं का 49 किग्रा (C) - सुबह 7:30 बजे से

