Le water-polo français, ambitieux avant la finale de la Ligue mondiale, du 28 au 30 avril

L’équipe de France de water-polo reste sur sept matchs consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues. Parmi les équipes qui vont participer à la finale Europe de la Ligue mondiale de water-polo du 28 au 30 avril à Podgorica, personne ne possède une telle série d’invincibilité.

Les Bleus ont peut-être battu des adversaires jugés plus faibles depuis le début de l’année, cette forme en dit long sur leurs progrès. Après avoir terminé à la 13e place des Championnats d’Europe en 2020 et manqué la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en 2021, ils ont commencé l’année 2022 en battant l’Espagne, vice-championne du monde en titre et quatrième des derniers JO (14-11).

Ce succès de prestige a parfaitement lancé la campagne des coéquipiers de Mehdi Marzouki en Ligue mondiale. Ils vont maintenant affronter les meilleures nations européennes à commencer par le Monténégro tout en sachant que la qualification pour la super finale est déjà assurée en tant que pays-hôte. Elle aura lieu à Strasbourg du 23 au 29 juillet.

Ces matchs de haut-niveau vont permettre aux Bleus de continuer le travail mis en place pour préparer un autre rendez-vous que la France organisera : les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Cinq ans après Rio 2016, Florian Bruzzo est de retour à la tête des Bleus

C’est cette échéance qui est préparée par les Bleus à chaque regroupement.

« C'est le début du marathon vers 2024, ça commence aujourd’hui. La naissance du projet Paris 2024, c’est maintenant », a clamé Florian Bruzzo dans sa causerie avant le match face à l’Espagne.

C’était son premier match officiel depuis son retour à la tête des Bleus. Il était l’entraîneur de l’équipe de France qui s’était qualifiée aux Jeux Olympiques de Rio 2016 pour participer à ses premiers JO depuis Barcelone 1992. Le tacticien qui fêtera ses 40 ans en juin avait passé les cinq dernières années à la tête de la sélection femmes avant de revenir s’occuper des hommes en septembre 2021 pour l’objectif Paris 2024.

Depuis, son équipe est restée invaincue avec notamment un nul et une victoire sur l’Allemagne. En mars, les Français ont battu leur voisin à Hambourg en Ligue Mondiale avec un quintuplé de Thomas Vernoux, le joueur de 18 ans du Cercle des Nageurs de Marseille.

« On veut que la France ait une identité »

Le jeune talent sera un des atouts de la France face au Monténégro ce jeudi 28 avril. D’autant plus qu’il sera entouré par des éléments d’expérience comme Mehdi Marzouki, Rémi Saudadier, Enzo Khasz ou Ugo Crousillat qui ont participé aux Jeux Olympiques de Rio 2016.

Ce dernier considère ce mélange des générations comme une force.

« C'est vraiment un mix entre des jeunes qui arrivent qui sont très performants et très motivés et des anciens qui sont toujours là et qui ont beaucoup d'envie. Je pense que ça peut être une force. On l'a vu sur les compétitions d'avant, on a réussi à bien mélanger. On se crée une identité, on apprend des grandes nations, mais on veut que la France ait un jeu et une identité. »

Son sélectionneur a confirmé que la nouvelle génération qui a découvert la sélection avant son retour forme une base intéressante pour construire en prévision de Paris 2024.

« Les jeunes qui se sont illustrés face à l’Espagne, c’est [Nenad Vukanic] qui leur a donné une chance de s’exprimer au plus haut niveau international, c’est lui qui les a façonnés et qui leur a donné la confiance nécessaire pour aborder pareille confrontation. Moi, j’apporte mon regard, mon expertise et ma touche personnelle, mais l’effectif est déjà très soudé », a expliqué Florian Bruzzo en saluant le travail de son prédécesseur, Nenad Vukanic.

Les poloïstes français pourront se servir des rencontres de la Ligue mondiale puis de l’Euro 2022 pour tenter d’étirer leur série d’invincibilité mais surtout pour grandir jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024.