Alerte médaille : les Américains Alex Hall et Nick Goepper en or et argent en ski slopestyle, Jesper Tjader en bronze

Alex Hall a régalé !

On le sait, les juges sont friands de tricks originaux. Alors Alex Hall leur a offert des bretzels sur un plateau. En retour, il a reçu la note maximale de 90,01 et la médaille d’or dans l’épreuve de ski slopestyle aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, ce mercredi 16 février.

L’Américain a en effet été récompensé pour l’originalité d’un trick appelé double bretzel qu’il a réalisé dès son premier run, dans les airs plutôt que sur les rails où il est normalement effectué. En bronze aux Championnats du monde 2021 et aux X Games 2022, Hall décroche sa première médaille olympique, en or donc, à l’occasion de sa deuxième participation aux JO.

« Je suis super content », a réagi Hall. « Je pense que je ne réalise pas encore, mais être au top avec Jesper et Nick, c’est quelque chose. J’adore ces mecs. Ce sont de super skieurs et en fait, tous les finalistes, tous les skieurs de la compétition, je les adore tous ! On est tous potes, c’est ce que j’adore dans le freeski. »

Son compatriote Nick Goepper remporte sa troisième médaille olympique, sa deuxième en argent après celle à PyeongChang 2018 déjà, et le bronze à Sotchi 2014.

Le Suédois Jesper Tjäder, lui-même spécialiste du bretzel double flip, avait terminé 24e à Sotchi et 23e à PyeongChang. Il est désormais en bronze à Beijing 2022 !

Le Suisse Andri Ragettli, sacré champion du monde de slopestyle en 2021 avant de contracter une blessure des ligaments du genou gauche dans l’épreuve de big air qui lui a valu d’être opéré, a terminé au pied du podium à la quatrième place. Il y a quelques semaines, il avait remporté le slopestyle aux X Games.

Consultez les résultats et le classement complet ici.

Le film de l’épreuve de slopestyle

L’Américain Alex Hall avait fini médaillé d’argent en slopestyle aux Jeux Olympiques de la jeunesse 2016 et est désormais champion olympique grâce à son premier run (90,01 points). Il avait remporté l’épreuve de slopestyle aux X Games en 2019 et cette saison en Coupe du monde, il a fini en haut du podium à Mammoth Mountain, devant son compatriote Nick Goepper déjà.

« C’est le meilleur run de slopestyle que j’ai fait de ma vie, surtout parce qu’il a représenté tout ce que j’adore dans le ski et mon approche », a ajouté Hall. « J’ai respecté mes principes et je pense que c’est le plus important dans notre sport : faire des runs pour l’amour du sport et ne pas changer ce que tu veux faire. »

« Le dernier saut était sans doute le trick le plus difficile. Ça s’appelle right side double 1080 bretzel. Je l’ai appris l’automne dernier et je l’avais essayé, mais ça reste hyper difficile parce que ce n’est pas facile de juger la rotation, surtout quand tu ne sais pas à quelle vitesse tu vas exactement. Ça a été un peu dur avec le vent cette semaine. »

Groepper n’est jamais reparti des Jeux Olympiques sans médaille. Aujourd’hui, c’est sur son deuxième run (86,48) qu’il a fait la différence pour décrocher l’argent derrière Hall. Il est passé devant Jesper Tjäder qui a réalisé un bon premier run (85,35) avant de laisser échapper les deux suivants.

« Je n’avais jamais fait ce switch triple auparavant », a déclaré le Suédois. « Et j’ai appris seulement cette semaine à faire le double-16 Japan que j’ai posé à la fin. Tout s’est bien enchaîné aujourd’hui. »

Le Suisse Andri Ragettli a obtenu son meilleur score sur son deuxième run (83,50) grâce notamment à un switch double bio 1620, mais ça n’a pas suffi pour accrocher le podium. Le Norvégien Birk Ruud, médaillé d’or du big air à Beijing 2022 et du slopestyle aux JOJ 2016, n’a pas réitéré l’exploit. Il termine à la cinquième place malgré ses doubles 1440 dans son troisième run (79,33).

Le Suisse Kim Gubser n’a pas participé à la finale. Il s’est blessé pendant les qualifications hier et avait réussi à se qualifier, mais n’était pas en mesure de prendre le départ aujourd’hui.

Ne ratez rien de Beijing 2022, suivez notre Liveblog en direct !