Les 23 Françaises pour l'Euro 2022 de football avec Wendie Renard et Marie-Antoinette Katoto 

On connaît les 23 footballeuses qui vont représenter la France à l'Euro 2022 femmes. Corinne Diacre a dévoilé la liste des joueuses retenues lors du JT de 13h sur TF1. Le groupe tricolore est sans grande surprise pour le rendez-vous continental qui est prévu en Angleterre du 6 au 31 juillet.

Cinq joueuses de l'OL qui ont gagné la Ligue des Champions la semaine dernière contre Barcelone (3-1) et qui sont assurées de remporter le Championnat de France après la victoire à Paris ce dimanche 29 mai (0-1) ont été retenues : Griedge Mbock, Wendie Renard, Selma Bacha, Delphine Cascarino, Melvine Malard. Amandine Henry et Eugénie Le Sommer ne font cependant pas partie du groupe convoqué par la sélectionneuse Corinne Diacre.

Marie-Antoinette Katoto, la meilleure buteuse du Championnat de France, est bien présente dans la liste malgré une gêne à l'adducteur gauche ce week-end. Les jeunes Mylène Chavas, Clara Matéo et Ella Palis, qui ont moins de dix sélections, ont aussi été appelées par Corinne Diacre.

L’équipe de France femmes va tenter de décrocher la première médaille de son histoire dans un grand rendez-vous international. Quatrièmes de la Coupe du Monde 2011 et des Jeux Olympiques de Londres 2012, les Françaises n’ont jamais dépassé les quarts de finale à l’Euro. C'était en 2009, 2013 et 2017. Lors du dernier Championnat d'Europe, les coéquipières de Wendie Renard avaient été éliminées par l'Angleterre (1-0).

Les Bleues se sont qualifiées pour l'Euro 2022 en terminant à la première place du groupe G des qualifications. Elles ont devancé l'Autriche, la Serbie, la Macédoine du Nord et le Kazakhstan avec sept victoires et un nul en huit matchs. Les joueuses de Corinne Diacre ont surtout bouclé les éliminatoires avec 44 buts marqués et aucun encaissé.

Les Tricolores sont déjà assurées de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 grâce au quota réservé au pays-hôte. Ça sera la troisième participation des Bleues aux JO après Londres 2012 (quatrième) et Rio 2016 (élimination en quarts de finale). Seules Griedge Mbock, Wendie Renard, Sakina Karchaoui et Kadidiatou Diani ont une expérience olympique dans la liste des 23 retenues par Corinne Diacre.

Les joueuses de l'équipe de France pour l'Euro 2022 femmes

Mylène Chavas

Justine Lerond

Pauline Peyraud-Mangin

Selma Bacha

Hawa Cissoko

Sakina Karchaoui

Griedge Mbock

Ève Périsset

Wendie Renard

Marion Torrent

Aïssatou Tounkara

Charlotte Bilbault

Kenza Dali

Grace Geyoro

Ella Palis

Sandie Toletti

Sandy Baltimore

Delphine Cascarino

Kadidiatou Diani

Marie-Antoinette Katoto

Melvine Malard

Clara Mateo

Ouleymata Sarr

Le calendrier de l’équipe de France à l’Euro 2022 femmes